歐盟與中國恢復中斷近4年的人權對話，10個國際人權團體發表聯合公開信呼籲停辦
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歐盟對中國持續限制人民基本自由、施加強迫勞動、缺乏程序正義及司法獨立表達「嚴重關切」，並提及聯合國人權高級代表所作出新疆人權報告的內容，要求中國盡快落實這份報告的改善建議。中國代表「聚焦在歐盟對待難民和移民的情況，及其顯示的種族歧視和仇外現象」。
（中央社）歐盟與中國昨（17）日恢復中斷近4年的人權對話，歐盟對外事務部表示，歐盟在對話中關切新疆、西藏、香港及中國民眾抗議疫情封控事後遭限制自由等情況，中國則提出歐盟對待難民及移民的種族歧視問題。
歐盟與中國自從2019年4月進行第37屆人權對話後，便因北京對新疆、香港的人權壓迫，以及隨後歐中互相制裁對方官員、議員，關係降至冰點而停辦。直到去年12月歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）訪中，雙方才同意恢復對話。
昨日上午中國外交部國際司副司長孫磊率代表團，在布魯塞爾與歐盟對外事務部（EEAS）亞太總司副司長潘帕洛尼（Paola Pampaloni）等官員進行對話，不過歐盟直到晚間9時30分才釋出新聞稿說明對話內容。
根據新聞稿，歐中雙方針對彼此的人權發展狀況「深度交換意見」。歐盟對中國持續限制人民基本自由、施加強迫勞動、缺乏程序正義及司法獨立表達「嚴重關切」，並提及聯合國人權高級代表所作出新疆人權報告的內容，要求中國盡快落實這份報告的改善建議。
歐盟並點名要求釋放具歐盟公民身分的香港出版人桂民海和新疆、西藏等維權人士，以及去（2022）年11月抗議中國政府解除封控，事後卻遭到官方逮捕或限制自由的公民。
新聞稿也提到中國代表「聚焦在歐盟對待難民和移民的情況，及其顯示的種族歧視和仇外現象」。
歐盟與中國並同意在今年聯合國婦女地位委員會（CSW）第67屆會議期間，共同舉辦「強化科技及數位領域的女性創業精神」場邊活動。
此外，歐盟也向中國表達在任何情況下都反對死刑的明確立場。
會談前，人權觀察（Human Rights Watch）、國際特赦組織（Amnesty International）、世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）、國際支援西藏運動（International Campaign for Tibet）等10個人權團體在15日發表聯合公開信，呼籲歐盟停止與中國的人權對話。
這封收信對象為歐盟最高外交官，也就是對外事務部首長波瑞爾（Josep Borrell），信中指出，歐中過去37次人權對話都未設定能夠衡量人權改善情況的具體標準和履行做法，但近年來中國人權狀況持續惡化，此時恢復對話只會重複過去單純交換意見而無進展，反有損於歐盟在人權領域的威信。
人權觀察組織歐盟負責人達姆（Philippe Dam）表示：「歐盟在明知對話無效之下仍急切於重啟，恐怕會傳達出為了確保與北京更密切的貿易及合作，而將人權掃到一邊去的訊號。」
前述公開信並要求歐盟與設在歐洲的中國人權組織定期對話，才能有助於掌握中國內部的人權狀況。
歐盟與中國2019年的人權對話是以2天為期，首日與中國代表團談論廣泛的人權議題，次日則在中國官員未出席下，與中國民間團體座談。本屆人權對話只安排歐中官員會談。
針對外界質疑歐盟何必急於此時恢復對話，對外事務部發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）在今天例行記者會表示，正是由於雙方有許多議題要談，且對許多議題立場分歧，所以才有重啟對話的必要。
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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