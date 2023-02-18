歐盟與中國恢復中斷近4年的人權對話，10個國際人權團體發表聯合公開信呼籲停辦

（中央社）歐盟與中國昨（17）日恢復中斷近4年的人權對話，歐盟對外事務部表示，歐盟在對話中關切新疆、西藏、香港及中國民眾抗議疫情封控事後遭限制自由等情況，中國則提出歐盟對待難民及移民的種族歧視問題。

歐盟與中國自從2019年4月進行第37屆人權對話後，便因北京對新疆、香港的人權壓迫，以及隨後歐中互相制裁對方官員、議員，關係降至冰點而停辦。直到去年12月歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）訪中，雙方才同意恢復對話。

昨日上午中國外交部國際司副司長孫磊率代表團，在布魯塞爾與歐盟對外事務部（EEAS）亞太總司副司長潘帕洛尼（Paola Pampaloni）等官員進行對話，不過歐盟直到晚間9時30分才釋出新聞稿說明對話內容。

The 38th session of the EU-#China Human Rights Dialogue was held today in Brussels. Intensive discussion on very important human rights issues.

Dialogue matters. Press release issued. https://t.co/Z8DtkPVRkI pic.twitter.com/ImjzVtWvhw — Paola Pampaloni (@PAMPALONIPAOLA) February 17, 2023

根據新聞稿，歐中雙方針對彼此的人權發展狀況「深度交換意見」。歐盟對中國持續限制人民基本自由、施加強迫勞動、缺乏程序正義及司法獨立表達「嚴重關切」，並提及聯合國人權高級代表所作出新疆人權報告的內容，要求中國盡快落實這份報告的改善建議。

歐盟並點名要求釋放具歐盟公民身分的香港出版人桂民海和新疆、西藏等維權人士，以及去（2022）年11月抗議中國政府解除封控，事後卻遭到官方逮捕或限制自由的公民。

新聞稿也提到中國代表「聚焦在歐盟對待難民和移民的情況，及其顯示的種族歧視和仇外現象」。

歐盟與中國並同意在今年聯合國婦女地位委員會（CSW）第67屆會議期間，共同舉辦「強化科技及數位領域的女性創業精神」場邊活動。

此外，歐盟也向中國表達在任何情況下都反對死刑的明確立場。

會談前，人權觀察（Human Rights Watch）、國際特赦組織（Amnesty International）、世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）、國際支援西藏運動（International Campaign for Tibet）等10個人權團體在15日發表聯合公開信，呼籲歐盟停止與中國的人權對話。

這封收信對象為歐盟最高外交官，也就是對外事務部首長波瑞爾（Josep Borrell），信中指出，歐中過去37次人權對話都未設定能夠衡量人權改善情況的具體標準和履行做法，但近年來中國人權狀況持續惡化，此時恢復對話只會重複過去單純交換意見而無進展，反有損於歐盟在人權領域的威信。

人權觀察組織歐盟負責人達姆（Philippe Dam）表示：「歐盟在明知對話無效之下仍急切於重啟，恐怕會傳達出為了確保與北京更密切的貿易及合作，而將人權掃到一邊去的訊號。」

前述公開信並要求歐盟與設在歐洲的中國人權組織定期對話，才能有助於掌握中國內部的人權狀況。

歐盟與中國2019年的人權對話是以2天為期，首日與中國代表團談論廣泛的人權議題，次日則在中國官員未出席下，與中國民間團體座談。本屆人權對話只安排歐中官員會談。

針對外界質疑歐盟何必急於此時恢復對話，對外事務部發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）在今天例行記者會表示，正是由於雙方有許多議題要談，且對許多議題立場分歧，所以才有重啟對話的必要。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航