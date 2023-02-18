2023/02/18,
國際

歐盟與中國恢復中斷近4年的人權對話，10個國際人權團體發表聯合公開信呼籲停辦

歐盟與中國恢復中斷近4年的人權對話，10個國際人權團體發表聯合公開信呼籲停辦
圖為歐盟、中國於今（2023）年恢復中斷近4年的人權對話。｜Photo Credit: Paola Pampaloni 

我們想讓你知道的是

歐盟對中國持續限制人民基本自由、施加強迫勞動、缺乏程序正義及司法獨立表達「嚴重關切」，並提及聯合國人權高級代表所作出新疆人權報告的內容，要求中國盡快落實這份報告的改善建議。中國代表「聚焦在歐盟對待難民和移民的情況，及其顯示的種族歧視和仇外現象」。

（中央社）歐盟與中國昨（17）日恢復中斷近4年的人權對話，歐盟對外事務部表示，歐盟在對話中關切新疆、西藏、香港及中國民眾抗議疫情封控事後遭限制自由等情況，中國則提出歐盟對待難民及移民的種族歧視問題。

歐盟與中國自從2019年4月進行第37屆人權對話後，便因北京對新疆、香港的人權壓迫，以及隨後歐中互相制裁對方官員、議員，關係降至冰點而停辦。直到去年12月歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）訪中，雙方才同意恢復對話。

昨日上午中國外交部國際司副司長孫磊率代表團，在布魯塞爾與歐盟對外事務部（EEAS）亞太總司副司長潘帕洛尼（Paola Pampaloni）等官員進行對話，不過歐盟直到晚間9時30分才釋出新聞稿說明對話內容。

根據新聞稿，歐中雙方針對彼此的人權發展狀況「深度交換意見」。歐盟對中國持續限制人民基本自由、施加強迫勞動、缺乏程序正義及司法獨立表達「嚴重關切」，並提及聯合國人權高級代表所作出新疆人權報告的內容，要求中國盡快落實這份報告的改善建議。

歐盟並點名要求釋放具歐盟公民身分的香港出版人桂民海和新疆、西藏等維權人士，以及去（2022）年11月抗議中國政府解除封控，事後卻遭到官方逮捕或限制自由的公民。

新聞稿也提到中國代表「聚焦在歐盟對待難民和移民的情況，及其顯示的種族歧視和仇外現象」。

歐盟與中國並同意在今年聯合國婦女地位委員會（CSW）第67屆會議期間，共同舉辦「強化科技及數位領域的女性創業精神」場邊活動。

此外，歐盟也向中國表達在任何情況下都反對死刑的明確立場。

會談前，人權觀察（Human Rights Watch）、國際特赦組織（Amnesty International）、世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）、國際支援西藏運動（International Campaign for Tibet）等10個人權團體在15日發表聯合公開信，呼籲歐盟停止與中國的人權對話。

這封收信對象為歐盟最高外交官，也就是對外事務部首長波瑞爾（Josep Borrell），信中指出，歐中過去37次人權對話都未設定能夠衡量人權改善情況的具體標準和履行做法，但近年來中國人權狀況持續惡化，此時恢復對話只會重複過去單純交換意見而無進展，反有損於歐盟在人權領域的威信。

人權觀察組織歐盟負責人達姆（Philippe Dam）表示：「歐盟在明知對話無效之下仍急切於重啟，恐怕會傳達出為了確保與北京更密切的貿易及合作，而將人權掃到一邊去的訊號。」

前述公開信並要求歐盟與設在歐洲的中國人權組織定期對話，才能有助於掌握中國內部的人權狀況。

歐盟與中國2019年的人權對話是以2天為期，首日與中國代表團談論廣泛的人權議題，次日則在中國官員未出席下，與中國民間團體座談。本屆人權對話只安排歐中官員會談。

針對外界質疑歐盟何必急於此時恢復對話，對外事務部發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）在今天例行記者會表示，正是由於雙方有許多議題要談，且對許多議題立場分歧，所以才有重啟對話的必要。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。