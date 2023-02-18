台巴外交生變？巴拉圭總統阿布鐸：雙邊經貿成長700%，與台斷交將是「歷史性錯誤」
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傳出今年4月巴拉圭總統大選後，可能與台灣邦交生變，目前在台訪問的巴拉圭總統阿布鐸表示，台灣與巴拉圭的邦交是策略夥伴關係，巴拉圭歷史上只有跟中華民國台灣建立正式邦交關係，他也指出雖然疫情嚴峻，台巴經貿成長仍高達700%，在電動車、食品加工、牛豬肉出口都有合作關係。
巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）訪團2月14日抵台，今（18）日於訪台行程結束前與台灣媒體茶敘，被問及巴拉圭在野黨候選人曾表示，如果他於大選獲勝，巴拉圭將與台灣斷絕外交關係，阿布鐸直言，「我認為如果巴拉圭或任何下一屆總統做這個決定，將是歷史性的錯誤」，他「不相信接下來的選舉結果會影響台巴雙邊關係」。
這是阿布鐸任內第二次訪台，本次訪台適逢巴拉圭總統大選2個月前，巴拉圭在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）今年1月表示，如果獲勝將與台灣斷交、改與中國發展關係。
阿布鐸解釋，他所屬的政黨（紅黨，Colorado Party）和所領導的政府與台灣的邦交關係是策略夥伴關係，執政期間沒有與中國有所接觸。他也指出，從三個面向可以見證台巴堅定的情意。
第一，台巴建交近66年，巴拉圭歷史上只有跟中華民國台灣建立正式邦交關係；第二是就現實面，過去執政四年多以來，台巴不斷深化雙邊經貿與文化合作，無論是在投資上還是提供台商更多商機，都有非常多的工作成果；第三是以未來合作潛力來看，他相信任何政治人物在外交上做的轉變都是不理智且冒失的，會損失國家利益，強調「巴拉圭和台灣已經是一個共同命運體」，相信沒有任何人會想要改變這樣的關係。
阿布鐸說，選舉期間的政治語言，不見得會和選後實際的作為一致，與台邦交也不是巴拉圭總統大選的熱門話題。
台灣與巴拉圭有哪些合作？
台灣與巴拉圭在2018年簽訂「台巴經濟合作協定」（ECA），2021年開放巴拉圭牛肉進口，牛肉出口額從2018年至2022年，自3500萬美元成長至1億9500萬美元，巴拉圭是我國牛肉第二大進口市場，僅次於美國，台灣也是巴拉圭第四大牛肉出口國（佔比11％）。
我國政府於去年開放冷凍（藏）生鮮豬肉進口，根據巴拉圭農業和畜牧業部，第一批出口到台灣72公噸的豬肉已抵台。巴拉圭政府也正爭取開放雞肉出口到台灣。
除了肉品，阿布鐸也指出，台巴兩國之間有電動車合作計畫，有台商有意願在巴拉圭及區域市場生產電動車，他也指出，希望台巴在食品加工上有雙邊合作，巴拉圭只有700萬人口，但食品加工產能達到7000萬，有很多合作空間，也包含原物料加工。
另外在雙邊經貿上，阿布鐸指出，雖然疫情嚴峻，台巴經貿成長仍高達700%。而根據我國經濟部數據，台灣目前為巴拉圭第12大貿易夥伴，2021年台巴貿易總額達1.97億美元。
阿布鐸也感謝台灣提供獎學金額度給巴拉圭學生，過去只有100位獎助學生，現在有330位，他直言這些學生來台不只學了語言，未來台商投資巴拉圭，這些獎學金生也都是最好的資源。
第一夫人席凡娜：台灣志工精神感動巴拉圭
除了阿布鐸政府與台關係密切，巴拉圭第一夫人席凡娜（Silvana López Moreira de Abdo）也表示，第一夫人辦公室也與台灣在兒童工作、文化促進、志工合作和婦女賦權上，有四大合作面向。
席凡娜指出，其中最讓她感動的成就是婦女賦權的計畫，一開始計畫是希望照顧20個區域1000名婦女，最後受惠是超過70個區域10萬名婦女，參與計劃的婦女們的生活大幅改變，計畫結果遠遠超過預期，她感謝台灣一路陪伴，她相信阿布鐸總統2023年卸任後，婦女賦權將成為此屆政府留下來重要的計畫之一。
席凡娜也說，「台灣在志工的道路走得比我們前面」，巴拉圭過去不存在志工的觀念或志工團體，很欽佩與景仰台灣在這方面的努力，也因為與台灣合作，女性志工在巴拉圭蓬勃發展。
席凡娜說，人類可以提供最寶貴的就是時間，看到台灣的志工計畫也學習到這樣珍貴的精神，相信會是卸任後留下來的重要資產。
阿布鐸與訪團將於今晚10點45分離開台灣，本日茶敘我外交部常務次長俞大㵢、巴拉圭外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola）伉儷、工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni）、阿拉圭駐台大使費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez） 、駐巴拉圭大使韓志正等人皆陪同出席。
延伸閱讀
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- 英國《金融時報》：巴拉圭總統呼籲台灣投資10億美元，作為「維持邦交」的代價
- 台灣在南美唯一友邦、巴拉圭4月底總統大選，在野候選人：當選就與台斷交
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核稿編輯：楊士範
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。