2023/02/18,
拉美

台巴外交生變？巴拉圭總統阿布鐸：雙邊經貿成長700%，與台斷交將是「歷史性錯誤」

台巴外交生變？巴拉圭總統阿布鐸：雙邊經貿成長700%，與台斷交將是「歷史性錯誤」
巴拉圭總統阿布鐸（左）與第一夫人席凡娜（右） 18日與台灣媒體茶敘。Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

我們想讓你知道的是

傳出今年4月巴拉圭總統大選後，可能與台灣邦交生變，目前在台訪問的巴拉圭總統阿布鐸表示，台灣與巴拉圭的邦交是策略夥伴關係，巴拉圭歷史上只有跟中華民國台灣建立正式邦交關係，他也指出雖然疫情嚴峻，台巴經貿成長仍高達700%，在電動車、食品加工、牛豬肉出口都有合作關係。

巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）訪團2月14日抵台，今（18）日於訪台行程結束前與台灣媒體茶敘，被問及巴拉圭在野黨候選人曾表示，如果他於大選獲勝，巴拉圭將與台灣斷絕外交關係，阿布鐸直言，「我認為如果巴拉圭或任何下一屆總統做這個決定，將是歷史性的錯誤」，他「不相信接下來的選舉結果會影響台巴雙邊關係」。

這是阿布鐸任內第二次訪台，本次訪台適逢巴拉圭總統大選2個月前，巴拉圭在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）今年1月表示，如果獲勝將與台灣斷交、改與中國發展關係。

阿布鐸解釋，他所屬的政黨（紅黨，Colorado Party）和所領導的政府與台灣的邦交關係是策略夥伴關係，執政期間沒有與中國有所接觸。他也指出，從三個面向可以見證台巴堅定的情意。

第一，台巴建交近66年，巴拉圭歷史上只有跟中華民國台灣建立正式邦交關係；第二是就現實面，過去執政四年多以來，台巴不斷深化雙邊經貿與文化合作，無論是在投資上還是提供台商更多商機，都有非常多的工作成果；第三是以未來合作潛力來看，他相信任何政治人物在外交上做的轉變都是不理智且冒失的，會損失國家利益，強調「巴拉圭和台灣已經是一個共同命運體」，相信沒有任何人會想要改變這樣的關係。

阿布鐸說，選舉期間的政治語言，不見得會和選後實際的作為一致，與台邦交也不是巴拉圭總統大選的熱門話題。

台灣與巴拉圭有哪些合作？

台灣與巴拉圭在2018年簽訂「台巴經濟合作協定」（ECA），2021年開放巴拉圭牛肉進口，牛肉出口額從2018年至2022年，自3500萬美元成長至1億9500萬美元，巴拉圭是我國牛肉第二大進口市場，僅次於美國，台灣也是巴拉圭第四大牛肉出口國（佔比11％）。

我國政府於去年開放冷凍（藏）生鮮豬肉進口，根據巴拉圭農業和畜牧業部，第一批出口到台灣72公噸的豬肉已抵台。巴拉圭政府也正爭取開放雞肉出口到台灣。

除了肉品，阿布鐸也指出，台巴兩國之間有電動車合作計畫，有台商有意願在巴拉圭及區域市場生產電動車，他也指出，希望台巴在食品加工上有雙邊合作，巴拉圭只有700萬人口，但食品加工產能達到7000萬，有很多合作空間，也包含原物料加工。

另外在雙邊經貿上，阿布鐸指出，雖然疫情嚴峻，台巴經貿成長仍高達700%。而根據我國經濟部數據，台灣目前為巴拉圭第12大貿易夥伴，2021年台巴貿易總額達1.97億美元。

阿布鐸也感謝台灣提供獎學金額度給巴拉圭學生，過去只有100位獎助學生，現在有330位，他直言這些學生來台不只學了語言，未來台商投資巴拉圭，這些獎學金生也都是最好的資源。

第一夫人席凡娜：台灣志工精神感動巴拉圭

除了阿布鐸政府與台關係密切，巴拉圭第一夫人席凡娜（Silvana López Moreira de Abdo）也表示，第一夫人辦公室也與台灣在兒童工作、文化促進、志工合作和婦女賦權上，有四大合作面向。

席凡娜指出，其中最讓她感動的成就是婦女賦權的計畫，一開始計畫是希望照顧20個區域1000名婦女，最後受惠是超過70個區域10萬名婦女，參與計劃的婦女們的生活大幅改變，計畫結果遠遠超過預期，她感謝台灣一路陪伴，她相信阿布鐸總統2023年卸任後，婦女賦權將成為此屆政府留下來重要的計畫之一。

席凡娜也說，「台灣在志工的道路走得比我們前面」，巴拉圭過去不存在志工的觀念或志工團體，很欽佩與景仰台灣在這方面的努力，也因為與台灣合作，女性志工在巴拉圭蓬勃發展。

席凡娜說，人類可以提供最寶貴的就是時間，看到台灣的志工計畫也學習到這樣珍貴的精神，相信會是卸任後留下來的重要資產。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝
巴拉圭總統阿布鐸（左）與第一夫人席凡娜（右） 18日與台灣媒體茶敘。

阿布鐸與訪團將於今晚10點45分離開台灣，本日茶敘我外交部常務次長俞大㵢、巴拉圭外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola）伉儷、工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni）、阿拉圭駐台大使費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez） 、駐巴拉圭大使韓志正等人皆陪同出席。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

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核稿編輯：楊士範


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