化學列車翻覆事件在美發酵，「#俄亥俄車諾比事件」標籤瘋傳流言四起
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主流媒體這段期間幾乎只關注中國偵察氣球，導致出軌事故的謠言與陰謀論在社群媒體廣傳。《紐約時報》指出，許多政論人士藉這起事件做文章削弱政府公信力，稱污染造成的損害恐難恢復。
（中央社）美國一列載有化學物質的火車2週前出軌翻覆導致有毒物質外洩，事件在美國社會發酵。當地居民與保守派形容是美國版車諾比核災，認為當局與主流媒體沒完整披露內情。
《華爾街日報》報導，2月3日晚間諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern Railway）一列150節車廂的貨運列車在俄亥俄州毗鄰賓州的東巴勒斯坦（East Palestine）鎮出軌，38節車廂翻覆引發沖天大火。有關單位證實車上數種有害人體化學物質外洩到環境中。
住在附近村莊的婦人華克（Shelby Walker）是旅館主管，她與許多居民一樣擔心污染，難以信任業者和政府目前說法，並對確切風險缺乏透明度感到沮喪。
華克說：「我想知道我們正曝露於什麼東西。人們想知道該如何應對當前所處情況。」
儘管意外發生已近2週，當地空氣裡仍能聞到化學氣味。在業者採取可控性焚燒外洩的氯乙烯以防災害擴大後，距事故地點2.4公里外的居民寇賓（Jerry Corbin）一直在清理院子的煙塵碎屑。
73歲的寇賓說：「都沒人來跟我們說究竟出了什麼事。」還說自己出現頭痛、呼吸困難等症狀，他與妻子擔心煙塵碎屑污染後院。
俄亥俄州官員表示，已有約3500條魚死於外洩化學物質，沿著俄亥俄河能發現當下採取預防性焚燒產生的煙塵污染物。
美國環保署表示主要外洩的化學物為氯乙烯與丙烯酸丁酯，氯乙烯在燃燒時會產生氯化氫及俗成光氣的碳醯氯；此外還洩出丙烯酸異辛酯和乙二醇單丁醚。專家表示這6種化學物質均有害人體。
業者與有關單位至今都沒對外說明外洩化學物質的數量。普度大學（Purdue University）環境工程教授威爾頓（Andrew Whelton）說，無法得知外洩量就很難評估潛在的環境與健康風險。
他說：「當地還有哪些化學物質殘留、數量與規模多大，我們都無法確知。」
主流媒體這段期間幾乎只關注中國偵察氣球，導致出軌事故的謠言與陰謀論在社群媒體廣傳。《紐約時報》指出，許多政論人士藉這起事件做文章削弱政府公信力，稱污染造成的損害恐難恢復。
在Twitter和Telegram等社媒上，不少政論人士稱這是「史上最重大環境災害」「車諾比核災2.0」，並認為有關單位、鐵路公司、主流媒體蓄意遮掩或淡化危機全貌與災損。
《福斯新聞》（Fox News）主持人瓦特斯（Jesse Watters）14日在節目裡諷稱即便路上得冒著吸入芥子氣的風險，俄亥俄州的民眾最好還是準時打卡上班，標題寫著「俄亥俄小鎮宛如車諾比（Chernobyl）」。
事發小鎮居民15日在鎮民大會要官員拍胸脯保證空氣、水源安全；專家們評估長期後果後也呼籲謹慎，警告空氣中的污染物會滲入地表、水井，並從縫隙滲進住家與地下室。
在網路上，有人化身科學家寫許多關於有毒化學物的文章還煞有其事地分析，推測氯乙烯的空氣濃度其實已高到危險程度；很多人不信美國環保署的空氣安全評估，逕自認為東巴勒斯坦與周邊地區受到嚴重污染。
在地媒體將一些環境衝擊歸咎於預防性焚燒，包含附近溪流魚群死亡、一些牲口病倒。
之後網上「#俄亥俄車諾比事件」（#OhioChernobyl）標籤瘋傳聲稱全國性媒體都忽視這場災難，尤其一名NewsNation有線電視新聞頻道記者採訪時被抓，還被控擅闖與拒捕後，讓「蓋牌說」陰謀論更得到強化。
儘管警方事後撤銷對記者控訴，NewsNation節目主持人、前《CNN》知名新聞主播古莫（Chris Cuomo）仍說：「一個記者怎會吃上擅闖的刑事官司？讓我告訴大家，就是當掌權者不想讓你們知道事情時。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。