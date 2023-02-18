改變避孕的遊戲規則：新藥可暫時抑制精子活動，「男性口服避孕藥」有望成真

紐約康乃爾大學醫學院（Weill Cornell Medicine）研究人員，今（2023）年2月初在在最新一期的《自然通訊》（Nature Communications）期刊發表了一篇研究報告，表示「男性避孕藥」有可能成真。

「這個發現將會改變『避孕的遊戲規則』。」該研究的共同資深作者、康乃爾大學藥理學教授喬臣．巴克（Jochen Buck）博士和朗尼．萊文（Lonny R. Levin）博士說。

男性避孕藥研究停滯不前

保險套已存在了約2000年、輸精管切除術亦是迄今為止男性避孕的唯一選擇。為何男性口服避孕藥研究停滯不前？

萊文解釋，由於男性不必承擔與懷孕相關的風險，因此該領域研究預設男性對潛在的避孕副作用耐受性較低（女性由於必須承擔懷孕風險，因此對避孕藥副作用的耐受性較高）。這表示若要開發男性避孕藥，必須克服更高的安全性和副作用標準，才有可能為男性所接受，這大幅降低了研究人員開發男性口服避孕藥的動機。

男性避孕藥大挑戰

巴克和萊文是擁有互補技能的朋友兼同事，他們起初其實並沒有想要開發男性避孕藥。

這個研究的開端起於萊文對巴克發出的一個挑戰：分離出一種稱為「可溶性腺苷酸環化酶」（soluble adenylyl cyclase，sAC）的重要細胞信號蛋白。這個難題長久以來一直困擾著所有的生物化學家。而巴克無法抗拒征服這個難題的念頭，因此接下挑戰。

巴克花了2年時間終於研究出了成果，巴克和萊文隨後將研究重心轉移到sAC上，並合併了他們的實驗室。

2018 年，巴克和萊文實驗室的博士後研究員梅蘭妮．巴爾貝克 （Melanie Balbach）在研究sAC抑制劑對眼部疾病的治療方法時，有了一個令人興奮的發現。她發現，給小鼠注射非活化性sAC藥物後，小鼠產生的精子無法推動自身前進。且另一個研究團隊報告也指出，缺乏sAC基因編碼的男性，雖會造成不孕但身體其他方面是健康的。

綜合上述2點，他們確信sAC抑制劑可能是一種安全的避孕選擇。

Photo Credit: Weill Cornell Medicine 巴克和萊文實驗室的博士後研究員梅蘭妮．巴爾貝克。

sAC精子固定術

巴克和萊文的研究團隊發表於《自然通訊》（Nature Communications）期刊的研究指出，注射了一種名為TDI-11861的單劑量sAC抑制劑的雄性小鼠精子會「固定」長達2個半小時。在注射3小時後，一些精子才開始恢復活力；而注射24小時後，則幾乎所有精子都恢復了正常運動。

研究團隊讓注射過TDI-11861的雄性小鼠與雌性小鼠進行交配，儘管進行了52次不同的交配嘗試，卻並未使任何雌性小鼠懷孕。

「我們的抑制劑在30分鐘到1個小時內就可以發揮效用，」巴爾貝克說：「且由於sAC抑制劑也會在數小時內失效，所以男性可以選擇在需要時服用，並且可以經常服用，這使男性也可以對自己的生育做出決定。」

我要一顆「男性藥丸」

巴克和萊文研究團隊的下一步是在不同模型中重複他們的實驗。

「這些實驗會測試sAC抑制劑對健康男性精子活力的影響，並為人類臨床試驗奠定基礎。」巴克說。

「團隊已經在致力開發更適合人類使用的sAC抑制劑，」萊文說：「我希望有一天走進藥店，可以聽到有男人說：『請給我一顆男性藥丸』。」

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：翁世航