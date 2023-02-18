2023/02/18,
商業

台泥、國產、亞東等18預拌混凝土業者涉聯合行為，公平會重罰逾2億

台泥、國產、亞東等18預拌混凝土業者涉聯合行為，公平會重罰逾2億
Photo Credit: 中央社

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公平會表示，預拌混凝土因產品同質性高，價格成為業者間彼此競爭的主要手段，18家業者間協調分配、避免互搶客戶的行為，明顯影響桃園市預拌混凝土市場的競爭機制，屬於違法聯合行為。

公平會今（18）日表示，查獲台灣水泥、國產建材實業、亞東預拌混凝土3全國性業者及桃園市15區域性業者，共18家預拌混凝土業者從事聯合行為，違反公平交易法，罰鍰總金額共新台幣2億1310萬元。

公平會：依公平交易委員會組織法規定，公平會掌理事項如下：1.公平交易政策及法規擬訂；2.公平交易法之審議；3.事業活動及經濟情況之調查；4.違反公平交易法案件之調查及處分；5.多層次傳銷政策、法規之擬訂及有關案件之調查及處分；6,公平交易政策及法令之宣導；7.其他有關公平交易事項。

公平會2月15日第1637次委員會議審議通過，18家業者同意共同分配桃園市預拌混凝土交易對象及避免相互競爭，足以影響桃園市預拌混凝土供需的市場功能，已構成公平交易法禁止的聯合行為，業者各開罰新台幣50萬元到5000萬元不等，罰鍰總金額共2億1310萬元。

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公平會提供

公平會透過新聞稿指出，先前主動立案調查北部地區預拌混凝土業者是否涉及聯合行為。調查發現，桃園市15家預拌混凝土業者2018年11月間開始聚會，固定聚會討論及協調分配桃園地區預拌混凝土供料案件，藉由繳規費、安裝監視器等方法相互查核供貨數量，彼此監督。

公平會指出，15家業者在對話群組中相互通知聚會時間與地點、聯繫查核行程、回報供貨數量；甚至向競爭同業告知自身報價，或報價前向其他同業詢問可否報價、應報價多少等，目的顯然在避免降價互搶客戶。

另外，國產、台泥、亞東等3大廠也在桃園市銷售預拌混凝土，並曾出席公會聚會，公平會同樣查獲3大廠加入協調分配的案件及報價等具體事證。

公平會表示，預拌混凝土因產品同質性高，價格成為業者間彼此競爭的主要手段，18家業者間協調分配、避免互搶客戶的行為，明顯影響桃園市預拌混凝土市場的競爭機制，屬於違法聯合行為。業者間避免互搶客戶的結果，可造成預拌混凝土價格逐漸拉抬，並間接提高營建工程成本。

公平會說明，為有效查處聯合行為，已大幅提高檢舉違法聯合行為獎金，最高可達1億元，鼓勵民眾勇於檢舉不法。公平會也向業者呼籲，若參與違法聯合行為，可利用寬恕政策制度及早向公平會「投案」，申請減輕或免除罰鍰。

新聞來源

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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