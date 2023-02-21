2023/02/21,
國際

她是奪下《廚神當道》冠軍的「盲眼廚師」，曾因母親為她準備的越南式午餐而感到尷尬

她是奪下《廚神當道》冠軍的「盲眼廚師」，曾因母親為她準備的越南式午餐而感到尷尬
回到《廚神當道》當任客座評審的克莉絲丁。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

以首位盲眼廚師在《廚神當道》第三季參賽並獲得冠軍的克莉絲丁，曾分享到作為在美國長大的越南裔孩子，經常想著為什麼永遠不會像白人芭比娃娃那樣漂亮，而母親給她準備的午餐如米飯、魚露、春捲、五花肉等，也讓她感到尷尬。

以首位盲眼廚師在《廚神當道》（Master Chef）第三季參賽並獲得冠軍的克莉絲丁（Christine Ha），近期因她的餐廳「盲眼之羊」（The Blind Goat）在休士頓重新開幕，因而接受雜誌《Houstonia》的採訪，分享餐廳因歷經新冠肺炎疫情和烏克蘭戰爭暫時關閉兩年的背景，以及關於做菜的點點滴滴。

以「盲眼廚師」參加《廚神當道》一砲而紅

克莉絲丁是在休士頓大學就讀創意寫作撰寫論文期間，跑去參加了《廚神當道》的試鏡，當時她並沒有認真看待這件事，只當成是個寫作的好題材，結果最終她不僅正式參賽，還獲得該季冠軍。她因先天視神經脊髓炎（NMOSD）失去視力，但憑著僅剩的模糊視線仍可從事烹飪，讓《廚神當道》的主持人高登·拉姆齊（Gordon Ramsay）多次在節目中表達佩服。

GettyImages-1243513192
Photo Credit: GettyImages
克莉絲丁在奪下冠軍後曾回到《廚神當道》當任客座評審，左至右：高登·拉姆齊、克莉絲丁、Joe Bastianich 和 Aarón Sánchez 。

克莉絲丁在奪下《廚神當道》冠軍後，出版了一本食譜《我家廚房的食譜：亞洲和美國的舒心飲食》（Recipes From My Home Kitchen: Asian and American Comfort Food），也在許多演講中擔任講者。2019年，克莉絲丁在休士頓開了首家餐廳「盲眼之羊」，2020年，她又與現代越南美食風格主廚Tony J. Nguyen合作，在餐廳Xin Chao擔任行政主廚和合夥人，兩人在2022年更入圍了詹姆士比爾德（James Beard Award）德州年度傑出廚師獎

GettyImages-1402772110
Photo Credit: GettyImages
2022年6月13日，克莉絲丁與Tony Nguyen詹姆士比爾基金會頒獎典禮。

述說人生故事的越南佳餚

1954年日內瓦協定簽訂後，克莉絲丁來自越南北部的雙親與近百萬的北方人移民到越南南方，1975年4月30日西貢淪陷，當時克莉絲丁的父親意識到需趕快離開越南，便立刻求婚帶著太太登上一艘美國軍艦，途經菲律賓到關島難民營，隨後又從美國賓州、芝加哥輾轉到了南加州，克莉絲丁兩歲時全家正式定居德州休士頓。

從小，克莉絲丁的父母希望她成為一名醫生，但她更喜歡英語，在德州大學奧斯汀分校獲得金融和管理資訊系統工商管理學士學位後，因在28歲失去視力，讓她重新思考人生志業，於是又回到學校，在休士頓大學攻讀創意寫作碩士學位，當時還是男友的約翰（John Suh），結合了克莉絲丁對烹飪的熱情， 為她開設一個名為「盲人廚師」的部落格，遂開啟了她的「第二人生」。

（克莉絲丁和先生約翰

《廚神當道》要求試鏡者展示一道代表人生故事的菜餚時，克莉絲丁選擇的是越式椰青炆腩肉（Thit Kho Tau），她說這是從小最熟悉的家常菜，家中冰箱裡總會留有一些。對在14歲時歷經喪母的克莉絲丁而言，因沒有承接母親的烹飪知識或接收任何食譜，她一直在試圖重現記憶中的佳餚，這道越式椰青炆腩肉便是她反覆測試的成果，而母親的河粉（Phở）更是她追逐的「白鯨」，直到現在都仍無法成功複製。

（試鏡後克莉絲丁在《廚神當道》初登場的畫面

說起越南裔的背景，她曾分享作為在美國長大的越南裔孩子，經常想著什麼永遠不會像白人芭比娃娃那樣漂亮，而母親給她準備的午餐如米飯、魚露、春捲、五花肉等，也讓她感到尷尬。她對《定義文化》（Defining Cultures）表示「我的姓氏不同，我的外貌不同，這讓我覺得自己很陌生。亞洲習俗、越南語和嚴格的父母讓我的童年與其他同學不盡相同。調和我的兩個身份是一場戰鬥。」

直到大學時期，這條亞裔美國人的自我身份認同之路才得以找到平衡，體認到「既不為自己是亞洲人感到羞恥，也不感到過度自豪」，從那時起，克莉絲丁開始不再考慮自己究竟是是越南人還是「其他人」，只是簡單地認爲自己是美國人。

她在專訪中也坦承，作為一個成年人，她覺得與越南文化有點脫節，因為不再和大多數家族成員住在同一個城市，也幾乎沒機會說越南語或參加以越南傳統為中心的家庭活動，但同時她已能更自在地清楚表明自我：「我具越南血統，在美國出生，婚姻中名譽上的韓國人，愛好多元文化食物。」

GettyImages-180922909
Photo Credit: GettyImages
克莉絲丁在2013年回到《廚神當道》當任評審，左至右：高登·拉姆齊、克莉絲丁、Graham Elliot和Joe Bastianich。

將越南新式街頭小吃帶來美國

而除了父母一輩傳承的越南飲食，克莉絲丁在接受《西貢人》雜誌採訪時，談及她赴越南參與《廚神當道：越南系列》時最令她驚喜的當地菜餚是「新式街頭小吃」：「在美國，我們的越南食物是我們父母 （在1970年代後期）帶來的，這些食物沒有持續更新。現在（越南）新一代推出了新菜色如『bánh tráng trộn』（米紙沙拉）和『bánh tráng nướng』（烤米紙）。這才是真正讓我著迷的東西。」

因著在越南取經而回的創意街頭美食啟發，克莉絲汀和丈夫約翰於2019年開設了「盲眼之羊」（克莉絲汀生於羊年）。「盲眼之羊」是一個開放式廚房，有大約15個座位，就像一個酒吧，是公眾首度能享受克莉絲汀烹飪的所在，且不只是越南風味，克莉絲丁也將美式口味融入其中，例如垃圾蘋果派（Rubbish Apple Pie）是一種受麥當勞蘋果派啟發的「口袋派」，但餡料中加入越南風味的八角和淋上魚露焦糖的生薑，顧客也可吃到被克莉絲丁形容為「越南風味小披薩」的越南小點「烤米紙」。

「盲眼之羊」開業不久後，主廚湯尼（Tony Nguyen） 因著對越南菜的相同目標而成為工作夥伴，克莉絲汀表示：「我們有相似的背景，對越南食物的理念相同：我們父母的食物很棒，但我們想讓它更現代，更能反映休士頓的特色。」


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。