她是奪下《廚神當道》冠軍的「盲眼廚師」，曾因母親為她準備的越南式午餐而感到尷尬
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以首位盲眼廚師在《廚神當道》第三季參賽並獲得冠軍的克莉絲丁，曾分享到作為在美國長大的越南裔孩子，經常想著為什麼永遠不會像白人芭比娃娃那樣漂亮，而母親給她準備的午餐如米飯、魚露、春捲、五花肉等，也讓她感到尷尬。
以首位盲眼廚師在《廚神當道》（Master Chef）第三季參賽並獲得冠軍的克莉絲丁（Christine Ha），近期因她的餐廳「盲眼之羊」（The Blind Goat）在休士頓重新開幕，因而接受雜誌《Houstonia》的採訪，分享餐廳因歷經新冠肺炎疫情和烏克蘭戰爭暫時關閉兩年的背景，以及關於做菜的點點滴滴。
以「盲眼廚師」參加《廚神當道》一砲而紅
克莉絲丁是在休士頓大學就讀創意寫作撰寫論文期間，跑去參加了《廚神當道》的試鏡，當時她並沒有認真看待這件事，只當成是個寫作的好題材，結果最終她不僅正式參賽，還獲得該季冠軍。她因先天視神經脊髓炎（NMOSD）失去視力，但憑著僅剩的模糊視線仍可從事烹飪，讓《廚神當道》的主持人高登·拉姆齊（Gordon Ramsay）多次在節目中表達佩服。
克莉絲丁在奪下《廚神當道》冠軍後，出版了一本食譜《我家廚房的食譜：亞洲和美國的舒心飲食》（Recipes From My Home Kitchen: Asian and American Comfort Food），也在許多演講中擔任講者。2019年，克莉絲丁在休士頓開了首家餐廳「盲眼之羊」，2020年，她又與現代越南美食風格主廚Tony J. Nguyen合作，在餐廳Xin Chao擔任行政主廚和合夥人，兩人在2022年更入圍了詹姆士比爾德（James Beard Award）德州年度傑出廚師獎。
述說人生故事的越南佳餚
1954年日內瓦協定簽訂後，克莉絲丁來自越南北部的雙親與近百萬的北方人移民到越南南方，1975年4月30日西貢淪陷，當時克莉絲丁的父親意識到需趕快離開越南，便立刻求婚帶著太太登上一艘美國軍艦，途經菲律賓到關島難民營，隨後又從美國賓州、芝加哥輾轉到了南加州，在克莉絲丁兩歲時全家正式定居德州休士頓。
從小，克莉絲丁的父母希望她成為一名醫生，但她更喜歡英語，在德州大學奧斯汀分校獲得金融和管理資訊系統工商管理學士學位後，因在28歲失去視力，讓她重新思考人生志業，於是又回到學校，在休士頓大學攻讀創意寫作碩士學位，當時還是男友的約翰（John Suh），結合了克莉絲丁對烹飪的熱情， 為她開設一個名為「盲人廚師」的部落格，遂開啟了她的「第二人生」。
（克莉絲丁和先生約翰）
在《廚神當道》要求試鏡者展示一道代表人生故事的菜餚時，克莉絲丁選擇的是越式椰青炆腩肉（Thit Kho Tau），她說這是從小最熟悉的家常菜，家中冰箱裡總會留有一些。對在14歲時歷經喪母的克莉絲丁而言，因沒有承接母親的烹飪知識或接收任何食譜，她一直在試圖重現記憶中的佳餚，這道越式椰青炆腩肉便是她反覆測試的成果，而母親的河粉（Phở）更是她追逐的「白鯨」，直到現在都仍無法成功複製。
（試鏡後克莉絲丁在《廚神當道》初登場的畫面）
說起越南裔的背景，她曾分享作為在美國長大的越南裔孩子，經常想著什麼永遠不會像白人芭比娃娃那樣漂亮，而母親給她準備的午餐如米飯、魚露、春捲、五花肉等，也讓她感到尷尬。她對《定義文化》（Defining Cultures）表示：「我的姓氏不同，我的外貌不同，這讓我覺得自己很陌生。亞洲習俗、越南語和嚴格的父母讓我的童年與其他同學不盡相同。調和我的兩個身份是一場戰鬥。」
直到大學時期，這條亞裔美國人的自我身份認同之路才得以找到平衡，體認到「既不為自己是亞洲人感到羞恥，也不感到過度自豪」，從那時起，克莉絲丁開始不再考慮自己究竟是是越南人還是「其他人」，只是簡單地認爲自己是美國人。
她在專訪中也坦承，作為一個成年人，她覺得與越南文化有點脫節，因為不再和大多數家族成員住在同一個城市，也幾乎沒機會說越南語或參加以越南傳統為中心的家庭活動，但同時她已能更自在地清楚表明自我：「我具越南血統，在美國出生，婚姻中名譽上的韓國人，愛好多元文化食物。」
將越南新式街頭小吃帶來美國
而除了父母一輩傳承的越南飲食，克莉絲丁在接受《西貢人》雜誌採訪時，談及她赴越南參與《廚神當道：越南系列》時最令她驚喜的當地菜餚是「新式街頭小吃」：「在美國，我們的越南食物是我們父母 （在1970年代後期）帶來的，這些食物沒有持續更新。現在（越南）新一代推出了新菜色如『bánh tráng trộn』（米紙沙拉）和『bánh tráng nướng』（烤米紙）。這才是真正讓我著迷的東西。」
因著在越南取經而回的創意街頭美食啟發，克莉絲汀和丈夫約翰於2019年開設了「盲眼之羊」（克莉絲汀生於羊年）。「盲眼之羊」是一個開放式廚房，有大約15個座位，就像一個酒吧，是公眾首度能享受克莉絲汀烹飪的所在，且不只是越南風味，克莉絲丁也將美式口味融入其中，例如垃圾蘋果派（Rubbish Apple Pie）是一種受麥當勞蘋果派啟發的「口袋派」，但餡料中加入越南風味的八角和淋上魚露焦糖的生薑，顧客也可吃到被克莉絲丁形容為「越南風味小披薩」的越南小點「烤米紙」。
「盲眼之羊」開業不久後，主廚湯尼（Tony Nguyen） 因著對越南菜的相同目標而成為工作夥伴，克莉絲汀表示：「我們有相似的背景，對越南食物的理念相同：我們父母的食物很棒，但我們想讓它更現代，更能反映休士頓的特色。」
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna