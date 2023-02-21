她是奪下《廚神當道》冠軍的「盲眼廚師」，曾因母親為她準備的越南式午餐而感到尷尬

以首位盲眼廚師在《廚神當道》（ Master Chef ）第三季參賽並獲得冠軍的克莉絲丁（Christine Ha），近期因她的餐廳「盲眼之羊」（The Blind Goat）在休士頓重新開幕，因而接受雜誌《Houstonia》的採訪，分享餐廳因歷經新冠肺炎疫情和烏克蘭戰爭暫時關閉兩年的背景，以及關於做菜的點點滴滴。

以「盲眼廚師」參加《廚神當道》一砲而紅

克莉絲丁是在 休士頓大學就讀創意寫作撰寫論文期間，跑去參加了 《廚神當道》的 試鏡，當時她並沒有認真看待這件事，只當成是個寫作的好題材，結果最終她不僅正式參賽，還獲得該季冠軍。她因先天視神經脊髓炎（NMOSD）失去視力，但憑著僅剩的模糊視線仍可從事烹飪，讓 《廚神當道》的 主持人 高登·拉姆齊（Gordon Ramsay）多次在節目中表達佩服。

Photo Credit: GettyImages 克莉絲丁在奪下冠軍後曾回到《廚神當道》當任客座評審，左至右：高登·拉姆齊、克莉絲丁、Joe Bastianich 和 Aarón Sánchez 。

克莉絲丁在奪下《廚神當道》冠軍後，出版了一本 食譜《我家廚房的食譜：亞洲和美國的舒心飲食》（Recipes From My Home Kitchen: Asian and American Comfort Food），也在許多演講中擔任講者。2019年， 克莉絲丁 在休士頓開了首家餐廳 「盲眼之羊」，2020年， 她又與現代越南美食風格主廚Tony J. Nguyen合作，在餐廳Xin Chao擔任行政主廚和合夥人，兩人在2022年更入圍了詹姆士比爾德（ James Beard Award ）德州年度傑出廚師獎 。

Photo Credit: GettyImages 2022年6月13日，克莉絲丁與Tony Nguyen詹姆士比爾基金會頒獎典禮。

述說人生故事的越南佳餚

1954年日內瓦協定簽訂後， 克莉絲丁 來自越南北部的 雙親 與近百萬的北方人移民到越南南方，1975年4月30日西貢淪陷，當時 克莉絲丁的父親 意識到需趕快離開越南，便立刻求婚帶著太太登上一艘美國軍艦，途經菲律賓到關島難民營，隨後又從美國賓州、芝加哥輾轉到了南加州， 在 克莉絲丁 兩歲時全家正式定居德州休士頓。

從小，克莉絲丁的 父母希望她成為一名醫生，但她更喜歡英語，在德州大學奧斯汀分校獲得金融和管理資訊系統工商管理學士學位後，因在28歲失去視力，讓她重新思考人生志業，於是又回到學校，在休士頓大學攻讀創意寫作碩士學位，當時還是男友的約翰（John Suh），結合了 克莉絲丁 對烹飪的熱情， 為她開設一個名為「 盲人廚師 」的部落格，遂開啟了她的「第二人生」。

（克莉絲丁和先生 約翰 ）

在 《廚神當道》要求試鏡者 展示一道代表人生故事的菜餚時， 克莉絲丁選擇的是越式椰青炆腩肉（Thit Kho Tau）， 她說這是從小最熟悉的家常菜，家中冰箱裡總會留有一些。對在14歲時歷經喪母的 克莉絲丁而言，因沒有承接母親的烹飪知識或接收任何食譜，她 一直在試圖重現記憶中的佳餚，這道 越式椰青炆腩肉便是 她反覆測試的成果，而 母親的河粉（P hở）更是她追逐的「白鯨」，直到現在都仍無法成功複製。

（試鏡後 克莉絲丁在《廚神當道》初登場的畫面 ）

說起越南裔的背景，她曾分享作為在美國長大的越南裔孩子，經常想著什麼永遠不會像白人芭比娃娃那樣漂亮，而母親給她準備的午餐如米飯、魚露、春捲、五花肉等，也讓她感到尷尬。她對《定義文化》（Defining Cultures）表示： 「我的姓氏不同，我的外貌不同，這讓我覺得自己很陌生。亞洲習俗、越南語和嚴格的父母讓我的童年與其他同學不盡相同。調和我的兩個身份是一場戰鬥。」

直到大學時期，這條亞裔美國人的自我身份認同之路才得以找到平衡，體認到「既不為自己是亞洲人感到羞恥，也不感到過度自豪」，從那時起， 克莉絲丁 開始不再考慮自己究竟是是越南人還是「其他人」，只是簡單地認爲自己是美國人。

她在專訪中也坦承，作為一個成年人，她覺得與越南文化有點脫節，因為不再和大多數家族成員住在同一個城市，也幾乎沒機會說越南語或參加以越南傳統為中心的家庭活動，但同時她已能更自在地清楚表明自我：「 我具越南血統，在美國出生，婚姻中名譽上的韓國人，愛好多元文化食物。」

Photo Credit: GettyImages 克莉絲丁在2013年回到《廚神當道》當任評審，左至右：高登·拉姆齊、克莉絲丁、Graham Elliot和Joe Bastianich。

將越南新式街頭小吃帶來美國

而除了父母一輩傳承的越南飲食，克莉絲丁在接受《西貢人》雜誌採訪時，談及她赴越南參與《 廚神當道：越南系列 》時最令她驚喜的當地菜餚是「新式街頭小吃」：「在美國，我們的越南食物是我們父母 （在1970年代後期）帶來的，這些食物沒有持續更新。現在（越南）新一代推出了新菜色如『bánh tráng trộn』（米紙沙拉）和『bánh tráng nướng』（烤米紙）。這才是真正讓我著迷的東西。」

因著在越南取經而回的 創意街頭美食 啟發，克莉絲汀和丈夫約翰於2019年開設了「 盲眼之羊」 （克莉絲汀生於羊年）。 「盲眼之羊」 是一個開放式廚房，有大約15個座位，就像一個酒吧，是公眾首度能享受克莉絲汀烹飪的所在，且不只是越南風味，克莉絲丁也將美式口味融入其中，例如 垃圾蘋果派 （Rubbish Apple Pie） 是一種受麥當勞蘋果派啟發的「口袋派」，但餡料中加入越南風味的八角和淋上魚露焦糖的生薑， 顧客也可吃到被 克莉絲丁形容為「越南風味小披薩」的 越南小點「 烤米紙」。