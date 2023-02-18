香港名導杜琪峯出席柏林影展：怒轟極權壓迫自由，同時表示現在的電影越來越差
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香港名導杜琪峯擔任柏林影展評審團成員，記者會重砲怒轟極權對自由的壓迫，「獨裁者通常首先對付的一定是電影。我覺得香港，不，抱歉，我覺得全球爭取自由的國家和人民，都必須支持電影，因為它會為你們發聲。」除此之外，杜琪峯也發表對當代電影的看法，認為現在的電影越來越爛，引起熱議。
歐洲三大影展之一的柏林影展邁入第73屆，而在日前，本屆主競賽評審團主席克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）攜手其餘評審團成員出席開幕記者會，席間，當記者問到，「為什麼電影對我們而言那麼重要」的時候，來自香港的名導杜琪峯就表示，「獨裁者通常對付的就是電影，我覺得香港，不，全球爭取自由的國家和人民，都必須支持電影。」
對照香港在國安法通過後與中國的當代關係，此話一出，自然引起軒然大波，也挑起影展、電影、政治的敏感神經。
本屆柏林影展主競賽評審團，除了克莉絲汀史都華、杜琪峯之外，還包含羅馬尼亞名導哈都裘德（Radu Jude）、西班牙導演卡拉西蒙（Carla Simón）、伊朗女星格什菲法拉哈尼（Golshifteh Farahani）、德國導演瓦萊斯卡格里巴赫（Valeska Grisebach）、美國選角導演兼製作人法蘭辛邁斯勒（Francine Maisler）等人。
而記者的全文提問為，「評審團能否告訴我們，為什麼電影對我們而言那麼重要，觀眾坐在漆黑的房間中，在大銀幕上看電影，依你們的看法，是什麼讓電影變得如此獨特，且永不消亡？」
面對這道開放式並不限定哪位評審團成員回答的提問，杜琪峯率先鼓掌，表達對這個問題的敬意，接著透過廣東話回覆：「我覺得電影，是永遠在前鋒，當如果有極權出現的時候，人民失去自由的時候，電影通常首當其衝，很多地方都是這樣，必定讓你們的文化停滯，因為電影的文化是直接走入觀眾的心中，所以獨裁者通常首先對付的一定是電影。我覺得香港，不，抱歉，我覺得全球爭取自由的國家和人民，都必須支持電影，因為它會為你們發聲。」回答完之後，現場響起一片掌聲。
其實，不只這一題，杜琪峯也在記者會談到了對於當代全球電影的看法，「我覺得現在的電影真的很差，全球的電影越來越差，在我那個時代的東西正一點一滴消逝，現在與我認知的電影，已經不是同一個世界了，我希望這種現象只是暫時的，雖然我說的很直接，但這是我的真心話。」
被譽為當代香港電影教父的杜琪峯，在1980年以武俠片《碧水寒山奪命金》首度投身大銀幕，而後在這40年間，拍攝電影風格的類型多變且獨特，作品風格包含喜劇、古裝、愛情、歌舞、家庭等，而最廣為世人推崇的，仍是杜琪峯的黑幫片以及警匪片，杜琪峯遊走於各影視類型，且備受推崇。
縱橫世界影壇多年的杜琪峯，作品多次前往柏林、坎城、威尼斯等三大影展主競賽單元，包含《文雀》競逐柏林最高榮譽金熊獎；《復仇》、《黑社會》兩度角逐坎城最高榮譽金棕櫚獎；《神探》、《放・逐》、《奪命金》三度競爭威尼斯最高榮譽金獅獎。而除了三大影展的競賽常客之外，算上本屆擔任柏林影展評審團成員，杜琪峯也成為首位在國際三大影展（2008年威尼斯、2011年坎城、2023年柏林），皆受邀擔任主競賽評審的香港導演。
杜琪峯的盛名在外，然而在華語影壇也締造了屬於個人的豐功偉業，曾以《鎗火》、《大事件》、《奪命金》三度獲得金馬獎最佳導演，與李行、侯孝賢、許鞍華並列金馬獎最佳導演最多獲獎的紀錄保持者；至於在自家主場，香港電影金像獎中，杜琪峯也憑藉《鎗火》、《PTU》、《黑社會》三度拿下最佳導演，僅次於許鞍華的六座最佳導演。
至於杜琪峯除了拍片之外，成名後的生涯，也致力於拉拔新銳，與韋家輝共同成立的製作公司銀河映像，近年也讓一群新銳拍出了《樹大招風》，影片在柏林影展首映後，也入圍了多項金馬獎與香港電影金像獎。除此之外，杜琪峯也推動了鮮浪潮電影節，每年舉辦「鮮浪潮國際短片節」，致力推動香港本地電影創作和發展，旨在挖掘及培養具潛質的年輕電影創作人才。
最後，除了杜琪峯之外，首度擔任三大影展主競賽評審團主席的克莉絲汀史都華，也有值得注意的發言。
克莉絲汀史都華在記者會席間，透露自己首度主導這個歷史悠久重要影展的心得，「我有點發抖，但我準備好了，準備好被所有的電影和我周圍的人改變。我認為這就是我來這裡的目的。」
而克莉絲汀史都華也強調「電影未死，將永存於世」，克莉絲汀史都華表示：「我們從未停止互相講述故事。雖然我們正朝著被遺忘的方向前進。但我也認為，我們所有人都有一種至關重要的、迫切的東西需要去創造。是的，我認為當你開始真正專注於這個行業時，很容易會說，『哦，天哪，一切都崩潰了』，但我認為，有些重要的東西還是不可否認的，它永遠不會消失。」
最後，當被問起是否有特別欣賞的當代電影或是導演時，克莉絲汀史都華則是大方承認自己是個失敗者，「老實說，我不想花時間坐在這裡摸索片名和電影人。很抱歉，我對這個問題沒有最好的答案，但我確實想打開坐在我身旁每個人的片庫。這是一件很有趣的事情。但是，是的，對不起，我是個失敗者，口袋裡沒有一份很棒的電影人名單能夠提供。」
今（2023）年柏林影展，從2月16日至26日舉行。
新聞來源
- Berlin Jury President Kristen Stewart Declares Movies Will ‘Never Go Away,’ but Jokes About Being a ‘Loser’ on Naming Great Filmmakers（Variety）
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核稿編輯：楊士範
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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