《四季裡的港式湯水圖鑑》：看不見魚肉的魚湯？港台魚湯很不一樣
我們想讓你知道的是
港式魚湯追求奶白濃郁厚實，煮湯時不使用料理酒，薑也用得比台式魚湯少。煲煮過後的魚鱻風味全都融進湯裡，至於喝魚湯不見魚，是因為魚肉經過長時間煲煮後已經四分五裂並且沒有味道，所以烹煮後會濾掉魚肉和魚刺，只留下鮮濃的湯來喝。
文：包周
在我心裡，最明顯能區分港台飲食文化及習慣差異的湯，就屬魚湯了。
還記得以前初次喝港式魚湯時，我帶著滿滿的疑惑想著：「魚肉呢？」、「沒有明顯薑味與酒味的魚湯，原來也這麼好喝！」、「魚湯原來可以煮成奶白濃啊！」
台式魚湯－追求鮮甜、去腥，也吃料
台式魚湯追求湯水清澈且湯水鮮甜不腥，品嚐湯品鮮味帶著薑香的同時，也要追求魚肉的鮮嫩。
此外，煮海鮮及魚湯時會使用大量薑蒜與料理酒，無論是魚湯、蛤蜊湯或其他海鮮湯，也大多喜歡強烈薑味的微辣所提起的鮮，無論喝湯和吃魚都很重要。
港式魚湯－追求奶白濃郁，喝湯不吃魚
港式魚湯追求奶白濃郁厚實，煮湯時不使用料理酒，薑也用得比台式魚湯少。煲煮過後的魚鱻風味全都融進湯裡，至於喝魚湯不見魚，是因為魚肉經過長時間煲煮後已經四分五裂並且沒有味道，所以烹煮後會濾掉魚肉和魚刺，只留下鮮濃的湯來喝。
除了奶白魚湯，其實番茄薯仔魚湯也是日常裡的經典，以奶白魚湯的煲煮技巧為基礎，搭配提昇鮮味的番茄和薯仔，同樣也是魚鮮甜、滋味濃厚，但湯裡不會見到魚。
在香港商店裡會販售類似紗布製的煲魚湯袋，就是在煮湯時可以隔離煮得四分五裂的魚肉和魚刺，只留下美味的魚湯底。
若你真的非常不想浪費，可以取出魚肉後，用少許醬油沾著吃。
我會因應不同產季，去更換各種白肉魚作為魚湯材料，最重要的只有一點：魚肉必須非常新鮮。
我的朋友偏愛經濟實惠的梭羅魚或者魚尾，而我偏愛用剝皮魚、金線魚（港稱：紅衫魚）、馬頭魚（港稱：青筋魚），甚至在不同季節時，直接問魚販：我想煲魚湯，最近有什麼不錯的魚能推薦？
奶白色的魚湯還能當成萬用湯底
魚湯還能應用做出多樣化的料理，像是「湯浸菜」，它是香港餐桌上常有的蔬菜料理方式，無論是「上湯浸菜」或「魚湯浸菜」都很美味，你可以因應季節更換魚類和蔬菜，做出不同的魚湯浸菜。
或者使用奶白魚湯底，加入魚蛋、魚豆腐、肉片和河粉，就能做出粉麵行裡美味又經典的「魚蛋河粉」。
有時我也會混合這些不同湯品的優點，去做「混血湯」，如使用港式奶白魚湯作為高湯，去燙熟裹上薄粉的無刺鮮嫩魚肉片和其他配料，這樣就能做出港式湯水濃白、台式魚肉鮮嫩的混血魚片湯，吃起來很讚的喔！
相關書摘：
書籍介紹
本文摘錄自《四季裡的港式湯水圖鑑：從食補身，常民餐桌上的養生湯水良方與飲食故事》，幸福文化出版
作者：包周
對於「寧可食無肉，不可飯無湯」的香港人來說，運用各種湯水養生是極其日常的事。即便未必三餐都喝湯，但在香港的春夏秋冬都有因應季節和體質的湯品、糖水和涼茶，在品嚐美味的同時還能滋養身體。由於香港當地有著多元族群，原本傳統的廣東湯水自然也融合了多樣文化，逐漸演變出具有本地特色的港式湯水樣貌。在香港，湯水料理不是專屬寒冷天氣的飲食，而是四季裡看似普通卻講究的日常必須。
本書作者包周Bow.Chou是飲食作家、餐飲品牌形象企劃及設計師，數年前她帶著台灣胃嫁到香港，在異地生活的期間發現港台湯水的不同與相似之處。為了理解港式湯水裡的食養技巧，特地研讀並考取中醫養生資格，並親自走訪市場、產地進行田野調查，蒐整資料後提筆寫下與湯水食材有關的飲食故事，以及港台飲食文化的差異。此書特別邀請台灣的風土插畫家——李信慧SingLee合作這本有趣的飲食輕圖鑑，以文化比對的方式，帶你淺顯易懂地了解美味的湯水食療概念，並帶你一探究竟港式湯水的奧妙。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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