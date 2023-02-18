土耳其大地震善款破9億、捐400噸物資，外交部公布第一波6億善款去向
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土耳其YouTuber圖佳表示，24年前台灣發生921地震，土耳其救援隊來台灣幫忙；24年後台灣人一點也沒忘記這份恩情，他為此非常感謝，並說「我們現在知道，8000公里有一個兄弟國家，就是台灣。」圖佳也代表土耳其在台僑民，交給吳釗燮感謝卡，並與吳釗燮擁抱致意。
土耳其與敘利亞邊境本月6日發生規模7.8的強烈地震，造成嚴重傷亡，死亡人數已超過4.5萬人。外交部長吳釗燮今（18）日主持賑濟土敘記者會，說明善款運用及後續執行計畫。
吳釗燮表示，第一時間看到土耳其地震嚴重傷亡的新聞，九二一大地震的情景立刻浮現眼前，當時土耳其救難隊AKUT奔馳來台協助搜救，如今台灣人民不只感同身受，也一定會伸出援手。台灣政府除了在地震當日與隔日分別派遣130名搜救員、5隻搜救犬及各式搜救裝備至當地，也宣布台灣捐贈200萬美元給土耳其。
另外，台灣民眾也自發性的發動捐贈，根據衛福部統計，截至昨（17）日，一共接獲捐款16萬6512筆、金額達9億1381萬餘元，捐款將開放至今年3月6日止。吳釗燮提到，慷慨解囊的也不乏民間團體與企業，艋舺龍山寺和新光集團就分別捐贈新台幣1000萬元，此外，國人捐贈土耳其駐台辦事處的好招，救援物資更是超過400公噸，吳釗燮說，國人展現的愛心令人深深感動。
外交部為妥善運用國人捐款，決定第一波先提供2000萬美元的援款（6億新台幣），其中包括了：
- 提供土耳其內政部災害與應變管理署（AFAD）600萬美元，包括400萬美元國人善款，以及政府捐贈的200萬美元救災專款；
- 在非政府組織方面，分別捐贈土耳其扶持尋求庇護者和移民協會（SGDD-ASAM）400萬美元，國際關懷組織土耳其分會（CARE Türkiye）400萬美元，土耳其搜索救難協會（AKUT）100萬美元。
- 另外在敘利亞，也將透過全球性的非政府人道主義援助組織「美慈組織」（Mercy Corps），提供500萬美元協助敘利亞邊境的災民。
吳釗燮表示，向所有投入救援任務的搜救隊員、慷慨解囊捐款的國人，表達崇高的謝意與敬意，「你們展謝的愛與關懷，讓台灣成為世界最溫暖、良善的力量」。
土耳其駐台代表：超過8000封關懷郵件，辦事處信箱被愛心塞爆
土耳其駐台北貿易辦事處長貝定可表示，在地震發生後的第一天，辦事處就不斷收到來自全台民眾的關懷電話和郵件，信箱收到超過8000封郵件，塞滿容量而無法估計正確的件數，電話也不斷被佔線無法正常運作；而在宣布募集物資後，短短3天內湧入的愛心物資就超過負荷，辦事處不得不提前停止募集。
貝定可表示，土耳其辦事處接收了物資包括了：70億噸的毛毯、1萬5000個睡袋、1200頂帳篷、100噸冬季包暖外套、60噸毛衣長褲、13噸的襪子、19噸衛生用品與35噸的尿布等等，感謝慈濟動員2萬名志工幫忙分類打包，也感謝義美食品、全聯實業、台灣通運等公司共60車次，載運400公噸的物資到機場。
貝定可重申，所經歷的一切超乎想像，台灣人民展現的大愛，將土耳其所有災民當作自己同胞關懷關愛，「我們無以言謝」，他強調，有台灣就沒有不可能的事。
美慈組織敘利亞分部的敘利亞國家業務主任巴恩斯（Kieren Barnes）表示，土敘地震發生後，敘利亞似乎是被全球忽略的地方，美慈組織過去十年來一直在敘利亞努力工作，團隊也在地震發生所在地，團隊人員雖然感受到害怕等心理創傷，但每天仍努力進行救災工作，特別感謝台灣慷慨援助，讓他們士氣大振，讓敘利亞人民知道，「他們並沒有被世界所遺忘」。
土耳其YouTuber圖佳表示，「感謝台灣，說一千次也不夠」，他說地震發生後，接收到許多來自台灣人的訊息，都問你們現在需要什麼？圖佳說，24年前台灣發生921地震，土耳其來這邊幫忙；24年後台灣人一點也沒忘記這份恩情，他為此非常感謝，並說「我們現在知道，8000公里有一個兄弟國家，就是台灣。」圖佳也代表土耳其在台僑民，交給吳釗燮感謝卡，並與吳釗燮擁抱致意。
台灣賑災不遺餘力，未來兩國外交能否有更多交流？
台灣在土耳其地震後賑災不遺餘力，未來政治經濟上是否有更多具體的交流？吳釗燮表示，現在希望聚焦在協助土耳其，為救急救難盡心盡力，吳釗燮強調，如果兩國人民心理距離越來越近，未來會有更多在文化、經貿、教育等方面的交流，「這點我一點也不懷疑」，但現階段的情況不是將協助土耳其當作一個條件。
貝定可也分享說，在他來台灣之前，看到「台灣製造」（MIT）代表這個產品是很好的品質，現在看到人道救援上台灣真的可以幫忙，無論是看到報紙、媒體、還是與人民討論，台灣的能見度都是很高的，「這是一個好的開始」，也希望未來台土之間有更好的合作。
吳釗燮表示，賑災之後重建是漫長道路，921大地震當時也是花了很多時間工夫，人民與政府一起努力才能重建國家。吳釗燮表示，目前的物資與捐款是在救人與救急，接下來如何協助土耳其國家重建，「我們不排除任何可能性」，會和土耳其駐台灣代表貝定可保持聯繫，看土耳其需要什麼協助，「只要我們能協助的，一定能協助到底。」
本次記者會出席來賓踴躍，內政部政務次長吳堂安、 衛福部政務次長李麗芬、土耳其駐台北貿易辦事處長貝定可、消防署特種搜救隊隊長黃博村親自到場。
另外土耳其災區Altınözü市市長、國際關懷協會土耳其分會執行長Sherine Ibrahim與對外關係協調官Esat Akgül、土耳其扶持尋求庇護者和移民協會幹事長İbrahim Kavlak與副幹事長Buket Divrak、土耳其搜索救援協會創辦人兼急難總監Adam Mehmet Tanrısever與培訓處處長Önder Turan、美慈組織敘利亞分部國家業務主任Kieren Barnes與西北區域計畫執行主任Manon Dumortier、我國駐土耳其代表黃志揚與駐約旦代表也都透過線上方式參與。
土耳其國會執政黨籍議員Feyzi Berdibek與國會議員Muhammed Fatih Toprak透過預錄影片的方式，向台灣傳達謝意。
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核稿編輯：楊士範
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。