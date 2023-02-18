土耳其大地震善款破9億、捐400噸物資，外交部公布第一波6億善款去向

土耳其與敘利亞邊境本月6日發生規模7.8的強烈地震，造成嚴重傷亡，死亡人數已超過4.5萬人。外交部長吳釗燮今（18）日主持賑濟土敘記者會，說明善款運用及後續執行計畫。

吳釗燮表示，第一時間看到土耳其地震嚴重傷亡的新聞，九二一大地震的情景立刻浮現眼前，當時土耳其救難隊AKUT奔馳來台協助搜救，如今台灣人民不只感同身受，也一定會伸出援手。台灣政府除了在地震當日與隔日分別派遣130名搜救員、5隻搜救犬及各式搜救裝備至當地，也宣布台灣捐贈200萬美元給土耳其。

另外，台灣民眾也自發性的發動捐贈，根據衛福部統計，截至昨（17）日，一共接獲捐款16萬6512筆、金額達9億1381萬餘元，捐款將開放至今年3月6日止。吳釗燮提到，慷慨解囊的也不乏民間團體與企業，艋舺龍山寺和新光集團就分別捐贈新台幣1000萬元，此外，國人捐贈土耳其駐台辦事處的好招，救援物資更是超過400公噸，吳釗燮說，國人展現的愛心令人深深感動。

外交部為妥善運用國人捐款，決定第一波先提供2000萬美元的援款（6億新台幣），其中包括了：

提供土耳其內政部災害與應變管理署（AFAD）600萬美元，包括400萬美元國人善款，以及政府捐贈的200萬美元救災專款；

在非政府組織方面，分別捐贈土耳其扶持尋求庇護者和移民協會（SGDD-ASAM）400萬美元，國際關懷組織土耳其分會（CARE Türkiye）400萬美元，土耳其搜索救難協會（AKUT）100萬美元。

另外在敘利亞，也將透過全球性的非政府人道主義援助組織「美慈組織」（Mercy Corps），提供500萬美元協助敘利亞邊境的災民。

吳釗燮表示，向所有投入救援任務的搜救隊員、慷慨解囊捐款的國人，表達崇高的謝意與敬意，「你們展謝的愛與關懷，讓台灣成為世界最溫暖、良善的力量」。

土耳其駐台代表：超過8000封關懷郵件，辦事處信箱被愛心塞爆

土耳其駐台北貿易辦事處長貝定可表示，在地震發生後的第一天，辦事處就不斷收到來自全台民眾的關懷電話和郵件，信箱收到超過8000封郵件，塞滿容量而無法估計正確的件數，電話也不斷被佔線無法正常運作；而在宣布募集物資後，短短3天內湧入的愛心物資就超過負荷，辦事處不得不提前停止募集。

貝定可表示，土耳其辦事處接收了物資包括了：70億噸的毛毯、1萬5000個睡袋、1200頂帳篷、100噸冬季包暖外套、60噸毛衣長褲、13噸的襪子、19噸衛生用品與35噸的尿布等等，感謝慈濟動員2萬名志工幫忙分類打包，也感謝義美食品、全聯實業、台灣通運等公司共60車次，載運400公噸的物資到機場。

Photo Credit: 中央社 土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek） （中，繫領帶者）15日在慈濟內湖園區，向前來幫忙 整理土耳其賑災物資的志工表達感謝，比讚致意。

貝定可重申，所經歷的一切超乎想像，台灣人民展現的大愛，將土耳其所有災民當作自己同胞關懷關愛，「我們無以言謝」，他強調，有台灣就沒有不可能的事。

美慈組織敘利亞分部的敘利亞國家業務主任巴恩斯（Kieren Barnes）表示，土敘地震發生後，敘利亞似乎是被全球忽略的地方，美慈組織過去十年來一直在敘利亞努力工作，團隊也在地震發生所在地，團隊人員雖然感受到害怕等心理創傷，但每天仍努力進行救災工作，特別感謝台灣慷慨援助，讓他們士氣大振，讓敘利亞人民知道，「他們並沒有被世界所遺忘」。

土耳其YouTuber圖佳表示，「感謝台灣，說一千次也不夠」，他說地震發生後，接收到許多來自台灣人的訊息，都問你們現在需要什麼？圖佳說，24年前台灣發生921地震，土耳其來這邊幫忙；24年後台灣人一點也沒忘記這份恩情，他為此非常感謝，並說「我們現在知道，8000公里有一個兄弟國家，就是台灣。」圖佳也代表土耳其在台僑民，交給吳釗燮感謝卡，並與吳釗燮擁抱致意。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 在台土耳其YouTuber圖佳（右）代表致贈感謝卡片給外交部長吳釗燮（左）。

台灣賑災不遺餘力，未來兩國外交能否有更多交流？

台灣在土耳其地震後賑災不遺餘力，未來政治經濟上是否有更多具體的交流？吳釗燮表示，現在希望聚焦在協助土耳其，為救急救難盡心盡力，吳釗燮強調，如果兩國人民心理距離越來越近，未來會有更多在文化、經貿、教育等方面的交流，「這點我一點也不懷疑」，但現階段的情況不是將協助土耳其當作一個條件。

貝定可也分享說，在他來台灣之前，看到「台灣製造」（MIT）代表這個產品是很好的品質，現在看到人道救援上台灣真的可以幫忙，無論是看到報紙、媒體、還是與人民討論，台灣的能見度都是很高的，「這是一個好的開始」，也希望未來台土之間有更好的合作。

吳釗燮表示，賑災之後重建是漫長道路，921大地震當時也是花了很多時間工夫，人民與政府一起努力才能重建國家。吳釗燮表示，目前的物資與捐款是在救人與救急，接下來如何協助土耳其國家重建，「我們不排除任何可能性」，會和土耳其駐台灣代表貝定可保持聯繫，看土耳其需要什麼協助，「只要我們能協助的，一定能協助到底。」

本次記者會出席來賓踴躍，內政部政務次長吳堂安、 衛福部政務次長李麗芬、土耳其駐台北貿易辦事處長貝定可、消防署特種搜救隊隊長黃博村親自到場。

另外土耳其災區Altınözü市市長、國際關懷協會土耳其分會執行長Sherine Ibrahim與對外關係協調官Esat Akgül、土耳其扶持尋求庇護者和移民協會幹事長İbrahim Kavlak與副幹事長Buket Divrak、土耳其搜索救援協會創辦人兼急難總監Adam Mehmet Tanrısever與培訓處處長Önder Turan、美慈組織敘利亞分部國家業務主任Kieren Barnes與西北區域計畫執行主任Manon Dumortier、我國駐土耳其代表黃志揚與駐約旦代表也都透過線上方式參與。

土耳其國會執政黨籍議員Feyzi Berdibek與國會議員Muhammed Fatih Toprak透過預錄影片的方式，向台灣傳達謝意。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 外交部長吳釗燮（左二）主持土敘賑災記者會。

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核稿編輯：楊士範