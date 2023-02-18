中國「被消失」的老闆們再添一人：「併購之王」華興資本創辦人包凡驚傳失聯，股價暴跌50%
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中國頂尖的科技業交易投資人包凡創辦的華興資本公司，於本週四（16）發布公告表示無法與包凡取得聯繫。在中國，突然缺席的老闆並不少見，且幾乎成為政府當局正在打擊或調查該公司的信號。雖然華興資本在公告中說明其業務未受包凡失聯影響，該消息還是直接導致華興資本股價暴跌 50%。
中國「併購之王」、投資銀行巨頭華興資本（China Renaissance）創辦人兼執行長包凡驚傳失聯。
據華興資本於本週四（16）在香港交易所公布的一份公告所示，華興資本暫時無法取得與包凡的聯繫，且董事會並不知悉任何資料顯示包凡失去聯絡一事與集團運作有關。該公告還聲明，目前華興資本集團業務運作正常，執行委員會（成員包括該公司兩名執行董事謝屹璟及王力行及其他公司管理層）將繼續負責集團的管理及營運。而華興資本將在適當時機做進一步公開說明。
包凡是誰？
據《彭博社》、《CNN BUSINESS》、《鈦媒體》綜合報導，現年52歲的包凡是中國頂尖的科技業交易投資人，以促成艱難的併購案聞名於世，並以其跨產業的龐大人脈在中國商界享富盛名。
包凡於1990年代後期，在摩根史坦利（Morgan Stanley）和瑞士信貸銀行（Credit Suisse）開始他的投資銀行生涯，也曾擔任過上海和深圳證券交易所顧問，並在2005年創立了華興資本。
彼時摩根史坦利、高盛（The Goldman Sachs Group, Inc.）、花旗（Citibank）等國際投行的重心是首次公開募股（IPO），剛剛成立的華興資本沒有正面爭食，而是把重心放在了首次公開募股前的融資顧問業務上，並在短短2、3年間，就在中國資本圈內闖出了名號。
其最知名的案例為2015年的滴滴出行和美團點評的併購案。他的團隊還投資了在美國上市的中國電動車製造商蔚來 （NIO）和理想汽車，並幫助了中國網路巨頭百度（BIDU）和京東（JD）完成在香港的二次上市。
尤其是京東，至今仍是華興資本的標桿案例。2010年，華興資本幫助京東從俄羅斯風投DST拿到15億美元融資，隨後又拿到騰訊投資，並作為聯席主承銷商協助京東赴美上市。
據接近華興資本的相關人士透露，包凡此次失聯，主要與華興資本前總裁叢林在船舶租賃業務上的違規操作有關，包凡個人因配合調查才被帶走。
缺席的老闆
據《富比世》、《彭博社》綜合報導，在中國，突然缺席的老闆並不少見，且幾乎成為政府當局正在打擊或調查該公司的信號。「被消失」的老闆們常被說是正在「協助」調查貪污，或是自己本身就成為金融犯罪調查的對象。
失蹤的老闆突顯了中國投資者面臨的一個巨大挑戰：關鍵人物風險。
當身為公司門面的中國高階主管受到政府打壓時，通常會引發該公司股市估值暴跌，使投資人為此付出慘痛代價。雖然關鍵人物風險在世界各地都是問題，但在中國尤為嚴重。
以阿里巴巴集團控股公司創辦人馬雲為例，儘管馬雲從未被報導「失蹤」，但自他2020年11月從鎂光燈下消失後，阿里巴巴的股價就遭受重創，影響了集團旗下螞蟻金服的首次公開募股，甚至預示了中國整個科技行業即將受到打擊。
過去幾年至少有6位億萬富翁在與共產黨發生衝突後「被消失」了一段時間。
包括復星集團創辦人郭廣昌，他被稱為中國的巴菲特，曾在2015年短暫消失了幾天，據稱是去協助政府進行調查。
華裔加拿大商人肖建華也在2017年被捕。中國當局認定肖建華非法吸金、背信、賄賂等罪名成立，判處其13年有期徒刑。
儘管總部位於北京的華興資本在公告中表示其業務未受包凡失聯影響，該消息還是導致華興資本股價在公告發布次（17）日暴跌50%。
新聞來源
- China’s Top Tech Banker Is Missing? Here’s What That Means（Bloomberg）
- Top Chinese investment banker Bao Fan is latest CEO to go missing（CNN BUSINESS）
- 包凡倒在春风里（鈦媒體）
- Disappearing Billionaires: Jack Ma And Other Chinese Moguls Who Have Mysteriously Dropped Off The Radar（Forbes）
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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