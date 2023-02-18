中國「被消失」的老闆們再添一人：「併購之王」華興資本創辦人包凡驚傳失聯，股價暴跌50%

中國「併購之王」、投資銀行巨頭華興資本（China Renaissance）創辦人兼執行長包凡驚傳失聯。

據華興資本於本週四（16）在香港交易所公布的一份公告所示，華興資本暫時無法取得與包凡的聯繫，且董事會並不知悉任何資料顯示包凡失去聯絡一事與集團運作有關。該公告還聲明，目前華興資本集團業務運作正常，執行委員會（成員包括該公司兩名執行董事謝屹璟及王力行及其他公司管理層）將繼續負責集團的管理及營運。而華興資本將在適當時機做進一步公開說明。

包凡是誰？

據《彭博社》、《CNN BUSINESS》、《鈦媒體》綜合報導，現年52歲的包凡是中國頂尖的科技業交易投資人，以促成艱難的併購案聞名於世，並以其跨產業的龐大人脈在中國商界享富盛名。

包凡於1990年代後期，在摩根史坦利（Morgan Stanley）和瑞士信貸銀行（Credit Suisse）開始他的投資銀行生涯，也曾擔任過上海和深圳證券交易所顧問，並在2005年創立了華興資本。

彼時摩根史坦利、高盛（The Goldman Sachs Group, Inc.）、花旗（Citibank）等國際投行的重心是首次公開募股（IPO），剛剛成立的華興資本沒有正面爭食，而是把重心放在了首次公開募股前的融資顧問業務上，並在短短2、3年間，就在中國資本圈內闖出了名號。

其最知名的案例為2015年的滴滴出行和美團點評的併購案。他的團隊還投資了在美國上市的中國電動車製造商蔚來 （NIO）和理想汽車，並幫助了中國網路巨頭百度（BIDU）和京東（JD）完成在香港的二次上市。

尤其是京東，至今仍是華興資本的標桿案例。2010年，華興資本幫助京東從俄羅斯風投DST拿到15億美元融資，隨後又拿到騰訊投資，並作為聯席主承銷商協助京東赴美上市。

據接近華興資本的相關人士透露，包凡此次失聯，主要與華興資本前總裁叢林在船舶租賃業務上的違規操作有關，包凡個人因配合調查才被帶走。

缺席的老闆

據《富比世》、《彭博社》綜合報導，在中國，突然缺席的老闆並不少見，且幾乎成為政府當局正在打擊或調查該公司的信號。「被消失」的老闆們常被說是正在「協助」調查貪污，或是自己本身就成為金融犯罪調查的對象。

失蹤的老闆突顯了中國投資者面臨的一個巨大挑戰：關鍵人物風險。

當身為公司門面的中國高階主管受到政府打壓時，通常會引發該公司股市估值暴跌，使投資人為此付出慘痛代價。雖然關鍵人物風險在世界各地都是問題，但在中國尤為嚴重。

以阿里巴巴集團控股公司創辦人馬雲為例，儘管馬雲從未被報導「失蹤」，但自他2020年11月從鎂光燈下消失後，阿里巴巴的股價就遭受重創，影響了集團旗下螞蟻金服的首次公開募股，甚至預示了中國整個科技行業即將受到打擊。

過去幾年至少有6位億萬富翁在與共產黨發生衝突後「被消失」了一段時間。

包括復星集團創辦人郭廣昌，他被稱為中國的巴菲特，曾在2015年短暫消失了幾天，據稱是去協助政府進行調查。

華裔加拿大商人肖建華也在2017年被捕。中國當局認定肖建華非法吸金、背信、賄賂等罪名成立，判處其13年有期徒刑。

儘管總部位於北京的華興資本在公告中表示其業務未受包凡失聯影響，該消息還是導致華興資本股價在公告發布次（17）日暴跌50%。

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：翁世航