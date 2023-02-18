2023/02/18,
中國

中國「被消失」的老闆們再添一人：「併購之王」華興資本創辦人包凡驚傳失聯，股價暴跌50%

中國「被消失」的老闆們再添一人：「併購之王」華興資本創辦人包凡驚傳失聯，股價暴跌50%
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國頂尖的科技業交易投資人包凡創辦的華興資本公司，於本週四（16）發布公告表示無法與包凡取得聯繫。在中國，突然缺席的老闆並不少見，且幾乎成為政府當局正在打擊或調查該公司的信號。雖然華興資本在公告中說明其業務未受包凡失聯影響，該消息還是直接導致華興資本股價暴跌 50%。

中國「併購之王」、投資銀行巨頭華興資本（China Renaissance）創辦人兼執行長包凡驚傳失聯。

據華興資本於本週四（16）在香港交易所公布的一份公告所示，華興資本暫時無法取得與包凡的聯繫，且董事會並不知悉任何資料顯示包凡失去聯絡一事與集團運作有關。該公告還聲明，目前華興資本集團業務運作正常，執行委員會（成員包括該公司兩名執行董事謝屹璟及王力行及其他公司管理層）將繼續負責集團的管理及營運。而華興資本將在適當時機做進一步公開說明。

包凡是誰？

《彭博社》《CNN BUSINESS《鈦媒體》綜合報導，現年52歲的包凡是中國頂尖的科技業交易投資人，以促成艱難的併購案聞名於世，並以其跨產業的龐大人脈在中國商界享富盛名。

包凡於1990年代後期，在摩根史坦利（Morgan Stanley）和瑞士信貸銀行（Credit Suisse）開始他的投資銀行生涯，也曾擔任過上海和深圳證券交易所顧問，並在2005年創立了華興資本。

彼時摩根史坦利、高盛（The Goldman Sachs Group, Inc.）、花旗（Citibank）等國際投行的重心是首次公開募股（IPO），剛剛成立的華興資本沒有正面爭食，而是把重心放在了首次公開募股前的融資顧問業務上，並在短短2、3年間，就在中國資本圈內闖出了名號。

其最知名的案例為2015年的滴滴出行和美團點評的併購案。他的團隊還投資了在美國上市的中國電動車製造商蔚來 （NIO）和理想汽車，並幫助了中國網路巨頭百度（BIDU）和京東（JD）完成在香港的二次上市。

尤其是京東，至今仍是華興資本的標桿案例。2010年，華興資本幫助京東從俄羅斯風投DST拿到15億美元融資，隨後又拿到騰訊投資，並作為聯席主承銷商協助京東赴美上市。

據接近華興資本的相關人士透露，包凡此次失聯，主要與華興資本前總裁叢林在船舶租賃業務上的違規操作有關，包凡個人因配合調查才被帶走。

缺席的老闆

《富比世》《彭博社》綜合報導，在中國，突然缺席的老闆並不少見，且幾乎成為政府當局正在打擊或調查該公司的信號。「被消失」的老闆們常被說是正在「協助」調查貪污，或是自己本身就成為金融犯罪調查的對象。

失蹤的老闆突顯了中國投資者面臨的一個巨大挑戰：關鍵人物風險。

當身為公司門面的中國高階主管受到政府打壓時，通常會引發該公司股市估值暴跌，使投資人為此付出慘痛代價。雖然關鍵人物風險在世界各地都是問題，但在中國尤為嚴重。

以阿里巴巴集團控股公司創辦人馬雲為例，儘管馬雲從未被報導「失蹤」，但自他2020年11月從鎂光燈下消失後，阿里巴巴的股價就遭受重創，影響了集團旗下螞蟻金服的首次公開募股，甚至預示了中國整個科技行業即將受到打擊。

過去幾年至少有6位億萬富翁在與共產黨發生衝突後「被消失」了一段時間。

包括復星集團創辦人郭廣昌，他被稱為中國的巴菲特，曾在2015年短暫消失了幾天，據稱是去協助政府進行調查。

華裔加拿大商人肖建華也在2017年被捕。中國當局認定肖建華非法吸金、背信、賄賂等罪名成立，判處其13年有期徒刑。

儘管總部位於北京的華興資本在公告中表示其業務未受包凡失聯影響，該消息還是導致華興資本股價在公告發布次（17）日暴跌50%。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。