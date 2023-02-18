2023/02/18,
政治

《金融時報》：外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄將赴美參加「秘密會議」

《金融時報》：外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄將赴美參加「秘密會議」
外交部長吳釗燮資料照。Photo Credit: 中央社

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《金融時報》報導，台美之間長期存在的外交「特殊管道」，不只一次進行過秘密會議，過去通常在華府以外、遠離聯邦機構以外的地方舉行，避免讓中國找到機會批評美國和台灣。報導指出，此管道通常是用來討論台海安全議題，近來因為中國加大在台灣附近的威脅活動，此特殊管道變得更加重要。

英國《金融時報》今（18）日獨家報導，白宮官員下週將與台灣外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄在華府舉行秘密會議。報導指出，此會議屬於台美之間的「特別外交對話」，為避免激怒中國而不會對外公開。

美國與中國因間諜氣球遭擊落關係緊張，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中共外事辦主任王毅可能於週末在慕尼黑安全會議上會面。就在此時，接連傳出美國防部高官秘密訪台、台美高層將於華府進行秘密會談。

《金融時報》昨日率先披露，美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）結束蒙古行程，已於昨日抵達台灣；《路透社》《日本時報》隨後也證實此報導。如果屬實，將是台美斷交40年來第2位訪問台灣的高層級美國國防官員，前一位是川普政府時期的東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck）曾在2019年訪台。

《金融時報》今日再引述5名熟悉此秘密會議的知情人士，指出外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄將率領代表團赴美，預計於週末抵達，下週將在美國在台協會（AIT）華盛頓總部與美國副國家安全顧問范納（Jonathan Finer）會面。據稱美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）也可能與會。

報導指出，此秘密會議屬於台美之間長期存在的外交「特殊管道」（special channel），過去通常在華府以外、遠離聯邦機構以外的地方舉行，避免讓中國找到機會批評美國和台灣。報導指出，此管道通常是用來討論台海安全議題，近來因為中國加大在台灣附近的威脅活動，此特殊管道變得更加重要。

金融時報記者塞華思托普羅（Demetri Sevastopulo）在推特上表示，此秘密會議不是第一次舉行。《金融時報》於兩年前曾披露此外交管道，當時吳釗燮率團在馬里蘭州和美國官員會面。

不過針對蔡斯訪台，我外交部發言人劉永健今日表示，外交部目前沒有接獲相關資訊。至於部長吳釗燮週末訪美消息，外交部於截稿前尚無回應。

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核稿編輯：楊士範


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