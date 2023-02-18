2023/02/18,
教育

獸醫學未有台生入讀，香港城大校長赴台招生

獸醫學未有台生入讀，香港城大校長赴台招生
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香港城市大學校長郭位說，城大獸醫學學士課程至今沒有台灣學生，一是因為不太有台灣學生報考，二是入學標準較嚴格，非常希望今年有機會招募優秀台灣學生加入，雖然學習過程辛苦，但擁有城大獸醫學學士課程文憑，畢業後可直接在英屬國家行醫。

（中央社）香港城市大學校長郭位赴台向優秀學生招手，他16日表示，城大創辦亞洲唯一6年制獸醫學學士課程，畢業後可在英屬國家直接行醫，非常有前景，期盼招募優秀台灣學生加入。

台灣112年學測成績將於2月23日公布，自2009年起赴台招生的香港城市大學因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情採取線上說明招生，在暌違3年後，隨著全球疫情趨緩，郭位今年再度率領城大代表赴台，分享在台招生的相關規劃。

香港城市大學睽違3年再度來台招生
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隨著全球疫情趨緩，香港城市大學在睽違3年後，由校長郭位（左）、秘書長袁國傑（右）親自率領城大代表赴台招生，下午分享相關規畫。

負責介紹城大招生辦法的香港城市大學材料系教授何志浩是赴港教書的台灣教授，他這次特地返台說明，城大招收台生採計4科學測成績，其中英語科須達頂標，不同學院針對各自需求，對於數學、自然、社會等科可能有不同成績的要求。

何志浩說，許多台灣學生可能會因香港的高生活費而卻步，但城大獎學金有3類提供成績優秀學生申請，包含全額國際學生獎學金，每年港幣18.5萬元（約新台幣71.4萬元）、學費全免獎學金每年港幣14.5萬元（約新台幣55.9萬元）及學費半免獎學金每年港幣7.2萬元（約新台幣27.9萬元）。

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香港城市大學

郭位特別提到，隨著近年來人類、動物及環境共存共榮的「健康一體化」觀念發展，獸醫成為非常有前景的職業，香港城市大學與美國康乃爾大學合作，先後成立全香港唯一的動物醫學院、招收6年制獸醫學學士課程，吸引印尼、馬來西亞、日、韓及中國大陸優秀獸醫系學生。

郭位說，香港城市大學獸醫學學士課程至今沒有台灣學生，一是因為不太有台灣學生報考，二是入學標準較嚴格，非常希望今年有機會招募優秀台灣學生加入，雖然學習過程辛苦，但擁有城大獸醫學學士課程文憑，畢業後可直接在英屬國家行醫。

郭位提到，英雄出少年，年輕人的創意非常可貴，城大2021年啟動HK TECH 300計畫，鼓勵學生及校友創業，總投資額高達港幣9億元，目標在3年內成立300家初創公司，至今已有超過440隊初創隊伍獲得種子基金，超過90家初創公司獲得天使基金。

香港城市大學預計於2月25日、26日在台北舉辦的大學博覽會設攤位，現場將有招生老師、在校生或校友提供諮詢，這兩天也會舉辦線上面試，有意報名的學生可先上網預約面試。

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責任編輯：Alvin
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