尋「情」記： 2022臺灣美術雙年展觀後感
我們想讓你知道的是
2022臺灣美術雙年展策展人以「問世間，情為何物，直教生死相許。」為展名，反問情不為何物，意旨互聯萬物皆情，再帶到當代科技網路發達與自然人之情懷眾感，所謂百感交情。但我想，唐朝詩人劉禹錫〈竹枝詞〉後兩句寫道：「東邊日出西邊雨，道是無晴卻有晴。」此詩此情像極了臺雙展。
文：江珮歆
金、元之際著名詩人元好問的《雁丘詞》中一句「問世間，情為何物，直教生死相許。」這句話能在每個人心裡印象深刻，琅琅上口，絕大部分是因為金庸筆下的癡嗔情恨。
2022臺灣美術雙年展（以下稱臺雙展）策展人以此句為展名，反問情不為何物，意旨互聯萬物皆情，[1]再帶到當代科技網路發達與自然人之情懷眾感，所謂百感交情。
當代社會的各種縱橫相交，織出密密麻麻的「情」為臺雙展軸心，既抽象又具象，甚至包羅萬象。展覽共展出32組藝術家作品，分為四個子題。核心意在反問無機物的科技與有情物眾生之間的互動變遷關係，回應當代原民性為主的相關議題與藝術間的對話。
視覺差異之情
展覽的主視覺，令人有些難以對展覽進行想像，具科技感的主視覺及底色，與展場氛圍形成一種巨大對比，加之展場涵蓋國立臺灣美術館（以下稱國美館）一、二樓的大面積場域，顯的作品分布有些離散，藝術家的作品展陳，保持一人一盒子或一區的展現手法，雖然部分展間相連，但有種過門洞即揭開新幕的感受，說是32組藝術家個展也不違和。
參展人的身份與議題大都為原住民族相關，[2]讓人眼花之際不禁對展覽提問，懷疑自己彷彿看了一個原住民主題的展覽，又或是有情人多為原住民族人？
雖然策展人在論述中，有點明原民性為臺雙展一大重點，四個子題的關鍵字：現代技術與生態、當代原民現身、歷史與身體、泛靈論，皆圍繞原住民族當代生活環境，並點出多重宇宙觀的「情」的概念。
但似乎臺灣其他族群與自然的動態皆無情，在如同被排擠的國美館主要空間（107展間外牆及空間、202展覽室內部廊道、水牛廳等），上演一場真情流動的空白。
而作為其中一個子題，畸零地的運用與空泛，等同暗喻的原住民族歷史生態，原住民族似乎成為此展的主要洪流，無意間透漏著一股難為情的觀看情態（state of affairs）。
展覽並未太多著墨當代人們與人們之間、不同族群與地域之間的情動，反而強調無情的歷史與政治不正確的過往之事。雖然這些議題確實在後疫情時代下十分重要，且需要反思與有所行動，藉此展提出是一種巧妙且有用的置入，如同錯落在美術館內部零星空間的作品一樣，警醒觀者對於當代議題的思考與可能性的再想像。不過展覽吝於呈現後疫情年間（西元2020-2022年），臺灣當代藝術的作為與臺灣主體的演變，頗有些遺憾。
作品情感一擊即中
此年度臺雙展，也展出許多令人耳目一新的作品，並大量引入表演藝術作為動態的實體演示，與紀錄形式的虛擬影像呈現。如「壞鞋子舞蹈劇場」帶來的《吃土》舞蹈製作計畫，展出雙頻道錄像與檔案等，以劇場實際踏查臺灣各城鎮與當地農產美食名勝作為靈感，筆記草圖與表演創作，展現了風土人情味與作品的脈絡，劇組成員中的個人生活經驗與各地宗教儀式，帶觀者進入「泛靈」子題的世界。
陳彥斌Fangas Nayaw作品《拉什麼龐克》實現一個平行時空中，阿美族樂舞文化未來將會如何演變，將阿美族的社會文化表現在四頻道的錄像當中。
與之並排在展覽動線下一展間的則是「蒂摩爾古薪舞集」的作品《Varhung～聲之身》，相同的四頻道錄像展示的卻是追本溯源的內容，回溯排灣族的歌舞文化在殖民時期的政治化下，複雜的情感與刻板印象，也帶入部族文化的發聲與靈魂的關係。
另外，陳建北的大型錄像作品《父親》的展陳布置大器又乾淨，以八屏幕投影展出花蓮豐濱鄉四個原住民族群共32位受訪者的受訪影片，[3]令人印象深刻。
臺雙展運用大量新媒體的媒材作品，將錄像巨幅投影，反而在觀看效果上失去真實感，但在重現劇場感與沉浸式體驗上，傳遞的力道對於解讀作品是正面且強烈的。
與網絡科技較有關連的精彩作品，有些可惜的分佈在展場各處，連結性與感受性較難直觀察覺。像是張嘉哲《記憶鏈流》運用「生成對抗網路」（GAN，Generative Adversarial Network），以AI系統讓主機自主學習辨認錄像，同時與創造的新字抗衡發展，以傳統書法型態來呈現記憶與科技之情，與一旁的泥板銘刻展示之間多了一分人情。
網路數據是有情的嗎？從科技來自於人性中，數位流量是否能真實呈現可傳輸的情感？在虛擬實境的應用上，現場有意使觀眾參與到作品中詰問與想像，但略有些複雜，且只能一人獨享的VR設備在黑盒子角落中令人感到窘迫，現實中觀眾與互動物件、觀眾與顧展人員之間的透明籓籬分明阻斷了一些情誼，大多數人難以踏出第一步進到陌生的網路裡，受體（VR設備或顧展人員或其他觀者）也似乎某種程度發出抗拒的空氣。這些微微幽情倒是真實的手足無措。
陳米靖《黏菌、 爛泥、 原初》探討難以被分類且具超思考能力的原生物質（Protista）：黏菌。黏菌的成長、感知與記憶，能幫助自身獲取到達目的地的最快方式與最短途徑，此項物與物之間的斡旋、匯集，對於連結電路設計及網絡流量的更新大有助益，藝術家以現代的體制暗示黏菌的作用與區分，並將黏菌及軟泥裝置搬進美術館裡孵育，顯示宇宙與生命間的共生等關係。
這些分散在展場中的科技觀作品（非使用科技設備的作品），穿插在原住民展覽的解讀系統當中，能否成為驛站結點，串聯展覽核心，不禁有種情在何方的身體與情緒的意識迷途之感。
情為何物？
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna