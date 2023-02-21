文：煮雪的人 ZhuxueDeren.eth

我寫了篇短文討論AI能否寫出一首好詩，再請ChatGPT反駁我的論點。

首先是我寫的短文。

只有我的一方言論不夠公平，於是我也請ChatGPT反駁我的論點，想不到它沒有打算為AI護航，得到的回答如下：

ChatGPT：我認為這篇文章的主張有幾個問題需要反駁： 首先，文章主張AI能夠學習詩歌資料庫中所有詩的規律，並寫出讓多數人信服的詩。但是，這個觀點忽略了詩歌創作的核心價值：詩歌的創作不僅是對語言、詞彙和結構的運用，更重要的是詩歌能夠表達作者的情感和思想，是詩人對世界的感知和體悟的表達，這些都是人類思考和經驗的獨特表現，是AI所缺乏的。因此，AI能夠產生出「好詩」的機會是非常有限的。 其次，文章主張AI可以學習詩人的語言模式和任性，以此來寫出好詩。然而，這樣的觀點忽略了詩人的獨特性和創造性，詩人的語言模式和任性是建立在其個人經驗、情感和思想的基礎上的，是獨一無二的。 即使AI學習了詩人的語言模式和任性，其創作的詩歌也只是在表面上看起來像是詩人的風格，但缺乏詩人個人的獨特性和創造性，因此，無法真正達到詩歌的創作目的。 最後，文章提出了「什麼是一首好詩？」這個問題，並通過引用詩歌評論家的觀點來探討。然而，詩歌的價值和意義是主觀的，每個人對好詩的定義也可能不同。詩歌的美感和價值是建立在作者的創造性和讀者的感知之間的互動關係上的，AI能夠產生的詩歌缺乏這樣的互動關係，因此，無法被認為是真正的「好詩」。 綜上所述，雖然AI可以學習詩歌的規律和詩人的語言模式，但其缺乏詩人的獨特性和創造性，以及詩歌創作的核心價值，因此，AI很難真正寫出一首好詩。

之後，我反問ChatGPT同樣的問題：「AI能否寫出一首好詩？」，並加碼問了「什麼是一首好詩？」得到的回應如下：

問：AI能否寫出一首好詩？ ChatGPT：AI可以生成一些看起來像是詩的文本，但是要讓AI寫出一首真正好的詩，還存在一些挑戰。首先，好的詩歌通常反映出詩人的個性、思想、情感和經驗，這種獨特的人類體驗很難通過AI模擬。AI可以學習和模仿現有的詩歌，但它缺乏人類的情感和直覺，因此它可能無法創造出真正深刻、感人的詩歌。 其次，詩歌還需要符合語言和文化的習慣和規範。詩歌需要有節奏、韻律、押韻和意象，這些都需要基於語言的細微差別來理解。AI可以學習語言規則和詩歌結構，但它可能無法理解詩歌中深層次的文化和歷史背景，這會限制AI生成高質量詩歌的能力。 最後，詩歌也需要獨創性和創造力。創造性是一種人類特有的能力，它涉及到對不同想法的組合和創造性的翻轉，這是AI難以達到的。 總之，AI可以生成一些看起來像是詩的文本，但要讓AI寫出真正好的詩，還有很長的路要走。

問：什麼是一首好詩？ ChatGPT：詩歌的品質是一個相對主觀的問題，因為每個人對於詩歌的喜好和價值觀都不盡相同。然而，一般來說，一首好詩通常具有以下特點： 表達能力強：好的詩歌能夠深刻地表達作者的感受、思想、情感和經驗，並且能夠讓讀者感同身受，引起共鳴。 語言美學：好的詩歌需要運用具有美感的語言，例如押韻、修辭、意象等，這些元素可以增加詩歌的藝術價值。 結構完整：好的詩歌需要有一定的結構和形式，例如韻律、節奏、句式等，這些可以幫助讀者更好地理解詩歌的內容和主題。 獨創性和深度：好的詩歌需要有獨特的創造性和深度，這可以體現作者的文學素養和審美品味，同時也可以啟發讀者的思考。 總之，一首好詩需要在表達能力、語言美學、結構完整、獨創性和深度等方面達到一定的水平，並且能夠引起讀者的共鳴和思考。

小結

看來詩人暫時不用擔心自己的工作被AI取代（不對，本來就沒什麼工作機會，要怎麼被取代？），同時也期待未來會誕生能夠「任性」的AI。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航