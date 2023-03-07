《其實你不用那麼好也沒關係》：和「會說英語」一樣，我們對「幸福」的標準也很嚴格

文：根本裕幸

律己者的「自虐式」思考框架

有一回，我在講座上問大家：「自認為自我要求很高的人請舉手。」結果，在場約三○～四○％的人舉起了手。

接著，我又問：「那麼，有沒有自認為對自己很寬容的人呢？」這次有二○～三○％的人舉手，而且似乎都帶著幾分客氣，或者說是抱歉的表情。

看到這種情況，我繼續說：「謝謝大家。一開始就舉手的人，真的是對自己超級嚴格、自我要求相當高；後來舉手的人，應該也是對自己很嚴格的人。至於沒有舉手的人，恐怕是對自己嚴格到昏頭吧！（笑）」

最後我的結論是：「各位都是律己甚嚴的人呢！」

也許你會說：「那幹嘛問啊！」但我的目的是要大家確認——自己是「嚴以律己」，或是「寬以待己」？或者是根本搞不清楚？

一般認為，亞洲人多半律己甚嚴。我每次去參加座談會或講座，也都有這樣的感覺。

「嚴謹」、「堅毅」、「認真」、「善良」、「模範生」、「完美主義」……，可以用這類辭彙形容的人太多了。

而且，表面說是理想主義，但其實是自我厭惡：「明明不○○不行，偏偏我死也做不到，爛透！」這樣的人比想像中還多。

根據調查，日本人的自我肯定感之低，高居全球之首，癥結就在這個自我厭惡感太過強烈的民族性。

在講座上，我有時也會問些不一樣的問題，例如：

「會講英語的人請舉手好嗎？」

若在東京這麼問，約有二○～三○％的人會舉手；進一步詢問後，能發現有人是「歸國子女」，有人「在外資企業上班」，有人「曾經出國留學」……全都有著了不起的經驗及技能。

這讓我想起不久前，在電視上看到的一段訪問泰國年輕人的影片。

在泰國城市的大街上，日本導播問圍在身邊的一群泰國年輕人說：「你們當中，有沒有人會說日語？」

起初他們鴉雀無聲，但當口譯員將導播的問題翻譯成泰語後，他們紛紛舉手說：「我！我會說日語！」

如果真會日語，應該不等口譯員翻譯就會立刻舉起手才對吧？

接著，導播問其中一名年輕人：「那，請你說一下日語好嗎？」年輕人二話不說便得意地喊出：「壽司！富士山！天婦羅！」其他年輕人則連連拍手叫好：「哇，好厲害！」

或許這個例子有點極端，但我認為開口說日語的泰國年輕人，正好可以給我們一點啟示，幫助我們從「律己甚嚴」的煩惱中解脫。

「律己甚嚴」的人，容易陷溺在下列思考框架中。如果你仔細看看，應該會發現這些要求多麼強人所難——

「會英語」的標準是，日常會話毫無問題，多益八百分左右，商用英語也有相當程度。

「很會做菜」的標準是，最起碼米其林一星。

「工作能力好」的標準是，必須連續三次榮獲社長獎。

這些就是我們「律己甚嚴」（更正確的說法是「以嚴格的標準要求自己」）的證據。

以前面泰國年輕人的例子來看，如果會說「壽司！富士山！天婦羅！」就算是會說日語，那麼，你會說幾國語言呢？

英語自不在話下，法語、德語、義大利語、西班牙語、韓語等，這些主要語言應該都算會說吧？

其實，本來就是。

我們都對自己太過嚴格了。

而且，我們周遭的人，也都對自己相當嚴格。

因此，大家都沒注意到「我們律己甚嚴」這個事實。

何止如此，往往只要我們稍微偷懶，或稍微表示自己做不到，肯定就有人指責：「你對自己太好了！」

簡直像是一心一意苦修求開悟的苦行僧，或是一板一眼不容馬虎的軍人。

當然，如果你發願「開悟」而在深山中閉關、在瀑布下打坐，那麼你自可以嚴格要求自己。

但如果你沒這個打算，只想獲得平凡的幸福，那麼你的這些「標準」只會逼死自己罷了。

過高的衡量標準，過低的幸福指數

各位從網路或報章雜誌上，應該曾看過許多調查都指出，日本人的幸福指數相當低。

不少住在日本的外國人，或是曾在外國居住過的日本人，都有一個共同的疑問：「為什麼日本人會這麼不快樂呢？」

自來水可以直接生飲、就業機會多、街上有很多美味的餐廳、能在超商立即買到生活必需品、人人親切善良、鮮少暴動事件、教育普及、住家安全、很多地方即便夜晚一人獨行也不會有問題……。

當然，近年來，貧窮已成社會問題，貧富差距持續擴大都是不爭的事實，但整體而言，日本是富裕且安全的。然而，住在這樣的國度裡，能夠大方、滿足地說出「我很幸福！」的人，其實不多。

「硬要說的話，我想我是幸福的。」

「這麼說來，我肯定是幸福的。」

「其實我的環境很好，我應該覺得幸福才對……。」

在心理諮商的現場，常常可以聽見這樣的聲音。

「如果你這麼想，表示你沒有真正感到幸福吧？」

我通常都會這樣反問對方，不過，從「律己甚嚴」的角度來看，他們這樣子的想法並不讓人意外。

和「會說英語」一樣，我們對「幸福」的標準也很嚴格。

之所以會有這種心理，多半是受到「社會大眾的眼光」、「理想主義」等的影響，這點我後面會再介紹。

「如果我說我很幸福，萬一遭人嫉妒怎麼辦？萬一被人吐槽『你那樣算幸福嗎？』怎麼辦？所以還是別認為自己很幸福比較好吧！」

「家人和睦、工作順利、財富自由、住家舒適、朋友很多，要這樣才算幸福吧？我現在連幸福的車尾燈都看不到。」

很多人都是這麼想的。

當你如此不自覺地把「幸福」的標準提高之後，你就不會容許自己有幸福的感受了。

你最近一次感受到：「啊，我現在好幸福！」是什麼時候？

或者，你是支支吾吾地說：「別人看我，或許覺得我很幸福，可是……。」

暗藏內心，自我束縛的「潛規則」