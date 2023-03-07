《其實你不用那麼好也沒關係》：和「會說英語」一樣，我們對「幸福」的標準也很嚴格
我們想讓你知道的是
本書作者「根本裕幸」跟許多讀者（你）一樣，都是嚴以律已、寬以待人的好人代表。本書便是專為如此優秀卻無法自滿的你而寫。根本心理師藉由多年諮商經驗，和自己身體力行的「懶散練習」，終於解開嚴以律己者共有的「心魔」，學會「對自己好一點」，並能張弛有度地過生活。
文：根本裕幸
律己者的「自虐式」思考框架
有一回，我在講座上問大家：「自認為自我要求很高的人請舉手。」結果，在場約三○～四○％的人舉起了手。
接著，我又問：「那麼，有沒有自認為對自己很寬容的人呢？」這次有二○～三○％的人舉手，而且似乎都帶著幾分客氣，或者說是抱歉的表情。
看到這種情況，我繼續說：「謝謝大家。一開始就舉手的人，真的是對自己超級嚴格、自我要求相當高；後來舉手的人，應該也是對自己很嚴格的人。至於沒有舉手的人，恐怕是對自己嚴格到昏頭吧！（笑）」
最後我的結論是：「各位都是律己甚嚴的人呢！」
也許你會說：「那幹嘛問啊！」但我的目的是要大家確認——自己是「嚴以律己」，或是「寬以待己」？或者是根本搞不清楚？
一般認為，亞洲人多半律己甚嚴。我每次去參加座談會或講座，也都有這樣的感覺。
「嚴謹」、「堅毅」、「認真」、「善良」、「模範生」、「完美主義」……，可以用這類辭彙形容的人太多了。
而且，表面說是理想主義，但其實是自我厭惡：「明明不○○不行，偏偏我死也做不到，爛透！」這樣的人比想像中還多。
根據調查，日本人的自我肯定感之低，高居全球之首，癥結就在這個自我厭惡感太過強烈的民族性。
在講座上，我有時也會問些不一樣的問題，例如：
「會講英語的人請舉手好嗎？」
若在東京這麼問，約有二○～三○％的人會舉手；進一步詢問後，能發現有人是「歸國子女」，有人「在外資企業上班」，有人「曾經出國留學」……全都有著了不起的經驗及技能。
這讓我想起不久前，在電視上看到的一段訪問泰國年輕人的影片。
在泰國城市的大街上，日本導播問圍在身邊的一群泰國年輕人說：「你們當中，有沒有人會說日語？」
起初他們鴉雀無聲，但當口譯員將導播的問題翻譯成泰語後，他們紛紛舉手說：「我！我會說日語！」
如果真會日語，應該不等口譯員翻譯就會立刻舉起手才對吧？
接著，導播問其中一名年輕人：「那，請你說一下日語好嗎？」年輕人二話不說便得意地喊出：「壽司！富士山！天婦羅！」其他年輕人則連連拍手叫好：「哇，好厲害！」
或許這個例子有點極端，但我認為開口說日語的泰國年輕人，正好可以給我們一點啟示，幫助我們從「律己甚嚴」的煩惱中解脫。
「律己甚嚴」的人，容易陷溺在下列思考框架中。如果你仔細看看，應該會發現這些要求多麼強人所難——
「會英語」的標準是，日常會話毫無問題，多益八百分左右，商用英語也有相當程度。
「很會做菜」的標準是，最起碼米其林一星。
「工作能力好」的標準是，必須連續三次榮獲社長獎。
這些就是我們「律己甚嚴」（更正確的說法是「以嚴格的標準要求自己」）的證據。
以前面泰國年輕人的例子來看，如果會說「壽司！富士山！天婦羅！」就算是會說日語，那麼，你會說幾國語言呢？
英語自不在話下，法語、德語、義大利語、西班牙語、韓語等，這些主要語言應該都算會說吧？
其實，本來就是。
我們都對自己太過嚴格了。
而且，我們周遭的人，也都對自己相當嚴格。
因此，大家都沒注意到「我們律己甚嚴」這個事實。
何止如此，往往只要我們稍微偷懶，或稍微表示自己做不到，肯定就有人指責：「你對自己太好了！」
簡直像是一心一意苦修求開悟的苦行僧，或是一板一眼不容馬虎的軍人。
當然，如果你發願「開悟」而在深山中閉關、在瀑布下打坐，那麼你自可以嚴格要求自己。
但如果你沒這個打算，只想獲得平凡的幸福，那麼你的這些「標準」只會逼死自己罷了。
過高的衡量標準，過低的幸福指數
各位從網路或報章雜誌上，應該曾看過許多調查都指出，日本人的幸福指數相當低。
不少住在日本的外國人，或是曾在外國居住過的日本人，都有一個共同的疑問：「為什麼日本人會這麼不快樂呢？」
自來水可以直接生飲、就業機會多、街上有很多美味的餐廳、能在超商立即買到生活必需品、人人親切善良、鮮少暴動事件、教育普及、住家安全、很多地方即便夜晚一人獨行也不會有問題……。
當然，近年來，貧窮已成社會問題，貧富差距持續擴大都是不爭的事實，但整體而言，日本是富裕且安全的。然而，住在這樣的國度裡，能夠大方、滿足地說出「我很幸福！」的人，其實不多。
「硬要說的話，我想我是幸福的。」
「這麼說來，我肯定是幸福的。」
「其實我的環境很好，我應該覺得幸福才對……。」
在心理諮商的現場，常常可以聽見這樣的聲音。
「如果你這麼想，表示你沒有真正感到幸福吧？」
我通常都會這樣反問對方，不過，從「律己甚嚴」的角度來看，他們這樣子的想法並不讓人意外。
和「會說英語」一樣，我們對「幸福」的標準也很嚴格。
之所以會有這種心理，多半是受到「社會大眾的眼光」、「理想主義」等的影響，這點我後面會再介紹。
「如果我說我很幸福，萬一遭人嫉妒怎麼辦？萬一被人吐槽『你那樣算幸福嗎？』怎麼辦？所以還是別認為自己很幸福比較好吧！」
「家人和睦、工作順利、財富自由、住家舒適、朋友很多，要這樣才算幸福吧？我現在連幸福的車尾燈都看不到。」
很多人都是這麼想的。
當你如此不自覺地把「幸福」的標準提高之後，你就不會容許自己有幸福的感受了。
你最近一次感受到：「啊，我現在好幸福！」是什麼時候？
或者，你是支支吾吾地說：「別人看我，或許覺得我很幸福，可是……。」
暗藏內心，自我束縛的「潛規則」
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。