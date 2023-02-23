【書評】 21世紀・帝國戰爭・精準預言——《克里姆林宮的魔術師》

文：陳潔曜

風靡全法的年度話題小說

若要選一本法國2022年的年度小說，《克里姆林宮的魔術師》（Le Mage du Kremlin）絕對當仁不讓，因為這本虛構作品，一整年持續震攝法國文壇——雖完成於俄烏戰爭之前，出版時遇到戰爭爆發，被媒體譽為精準預測普亭（Vladimir Putin）開戰的小說，不僅於出版市場叫好叫座，並一舉獲得法蘭西學院文學大獎（Grand Prix de l’Académie française）。

身為作家紀里安諾・達・安波里（Giuliano da Empoli）一鳴驚人的第一部小說，不僅破例，以上半年出版的作品，擠進通常只有9月開學黃金檔期，才能入選的鞏固爾文學獎最後名單，更於決選兩部作品對戰中，造成評審團五五波分裂，大戰14回合。

雖最後由女作家布里姬・基霍（Brigitte Giraud）的私小說《痛快活著》（Vivre vite），獲得鞏固爾獎，但文壇認為，這是個「文學史時刻」，創造了雙贏局勢，《克里姆林宮的魔術師》已經叫好叫座，並獲得重要文學獎，應讓賢給小眾女作家，給純文學更多機會。

於年度暢銷書排行榜中，兩部都以文學書之姿，雙雙創下佳績：《克里姆林宮的魔術師》買出32萬本，《痛快活著》20萬本，可說共同拉起了嚴肅文學的市場能見度與戰鬥力。

Photo Credit: GettyImages 紀里安諾・達・安波里

作者安波里在寫下第一部小說之前，於歐洲已小有名氣，但不是以文學家身分，而是以新銳政治學家，受到媒體矚目。雖出生於巴黎，他卻生長於義大利的政治世家，父親為義大利總理顧問，曾經遭受政治暗殺。

安波里步上父親後塵，年紀輕輕即當上義大利總理馬泰奧・倫齊（Matteo Renzi）的政治顧問，至今持續活躍於歐洲政壇與學界，現不到50歲，於著名的巴黎政治學院（Sciences Po），擔任政治學教授。

以其政治學背景，書寫《克里姆林宮的魔術師》，安波里展現其驚人的準確性，讓人深入其境，宛如親身坐在普亭身邊，長達20年，見證俄羅斯世紀交替的歷史決策，最後更將以戰爭作個結束。

更讓人驚異的是，安波里完全不以學究的角度，將歷史事件做出抽象的分析，或學者式解讀，卻是透過一個平凡人的雙眼，看著普亭如何從公務員底層，一路爬到「沙皇」位置，自己身為凡夫，又如何可能，成為專制與戰爭的推手。

Photo Credit: GettyImages 《克里姆林宮的魔術師》

平凡人如何製造「沙皇」

《克里姆林宮的魔術師》讓人身歷其境，普亭宮廷最核心的決策層峰，卻絕非以一種奇觀、獵奇的方式，完全相反，我們看到的是，卻一種平凡人的生活感，以踏實的日復一日，宛如「真實電影」紀錄片，近身見證普亭一步一步成為「沙皇」的日常過程，充滿邏輯，卻讓人不寒而慄。

小說以一個法國記者作為開始，飛到莫斯科訪問一位謎樣的退休人士，整本書即是以這位神秘人士的口述，作為一個發現普亭、幫助奪權、扶佐總統、推動專制，最後被「沙皇」打入冷宮的當事人見證。

身為普亭的貼身顧問，我們看到的，絕非一個媒體捕風捉影的神祕怪獸，卻是一個可能像你我一樣，溫和，平易近人，甚至還帶著某種善良的平凡人。

像當時所有的俄羅斯人一樣，這個顧問年輕時經歷蘇聯解體，俄羅斯自由市場暴起暴跌，人民買不起麵包，同時卻製造了一批富可敵國的超級寡頭。這名顧問因為其為共黨紅人的後代，有些如「太子黨」的寡頭朋友，進而分得一杯羹，在莫斯科開放初期，賺了一筆。

然而葉爾欽（Yeltsin）病重晚期，俄羅斯全國陷入整體混亂，聯邦有解體的危機，這位顧問的寡頭朋友，決定扶持當時名不見經傳的公務員普亭，希望當成扶持傀儡，進而維持寡頭的統領勢力。

情報員出身的普亭，不是省油的燈，馬上看穿伎倆，見招拆招，同意成為傀儡，卻暗中將寡頭一個一個擊垮，最後從不被看好的總理，一路贏得總統大選，坐上大位。而這位顧問，就是在眾多寡頭勢力中脫穎而出，普亭親自挑選的少數智識菁英，惜才提拔他成為貼身顧問，20年在克里姆林宮總統辦公室工作。

不同大多數俄羅斯寡頭財大氣粗的土豪性格，這位顧問卻有極高的文藝涵養，身於帝俄貴族後裔，三代書香世家，大學時念的是戲劇，為前衛劇場的專家，過著談笑有鴻儒，往來無白丁的日子。

普亭看上他，可能是一種性格互補，補償其情報員鋼鐵性子，對文藝方面的完全空白，這位顧問最後更被欽定，為索契冬季奧運開幕式的藝術總監，展現俄羅斯文化軟實力，徹底贏得「沙皇」的歡心。

這個於九十年代改革開放時，如魚得水的文藝菁英，卻於世紀肇始，轉變成為「沙皇」極權推波助瀾的一個的關鍵策畫者，一個為專制政權擦脂抹粉的「克里姆林宮的魔術師」，或許淋漓代表了一整代俄羅斯人的憂鬱、情結與夢想：偉大的蘇聯解體，改革開放的失控，寡頭拉開不平等差距，渴望回歸秩序，等待權威的解救，重回大俄羅斯帝國榮光。

從政治到戰爭，從寓言到預言－「沙皇」的21世紀帝國藍圖

安波里寫這位被顧問耽誤的文青，「克里姆林宮的魔術師」，其實真有其人——蘇爾科夫（Vladislav Sourkov），前衛劇場專家，重金屬樂團歌手，普亭宮廷的貼身紅人，於俄羅斯呼風喚雨，被稱為「灰衣主教」。

然而，安波里寫這本書，所有歷史事件都依照史實，但是最主要的人物，這位以蘇爾科夫作為摹本的顧問，卻是極少數虛構的角色，作者將其出身背景與政治生涯全都改動，如作者所言：「我利用虛構小說的形式，不是遠離現實，卻是要更接近現實。」