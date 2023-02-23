【書評】 21世紀・帝國戰爭・精準預言——《克里姆林宮的魔術師》
我們想讓你知道的是
作者在《克里姆林宮的魔術師》想要寫的，是蘇聯解體下的俄羅斯一整代人，他們的受辱挫敗，他們對大俄羅斯帝國的情結，最後促成普亭的蔚然崛起，「沙皇」的21世紀復活。《克里姆林宮的魔術師》的主角，是俄羅斯人民和普亭。普亭不是一天造成的，普亭本來是個陳悶無趣的公務員，從來沒想過要得到大位。然而改革開放的瘋狂混亂，讓普亭成為亂世梟雄，決定以鐵血暴力，豎立絕對權威，回歸軍事鐵腕，提供廣大俄羅斯人民，一個至為美麗的未來藍圖——重建大俄羅斯帝國榮光。
文：陳潔曜
風靡全法的年度話題小說
若要選一本法國2022年的年度小說，《克里姆林宮的魔術師》（Le Mage du Kremlin）絕對當仁不讓，因為這本虛構作品，一整年持續震攝法國文壇——雖完成於俄烏戰爭之前，出版時遇到戰爭爆發，被媒體譽為精準預測普亭（Vladimir Putin）開戰的小說，不僅於出版市場叫好叫座，並一舉獲得法蘭西學院文學大獎（Grand Prix de l’Académie française）。
身為作家紀里安諾・達・安波里（Giuliano da Empoli）一鳴驚人的第一部小說，不僅破例，以上半年出版的作品，擠進通常只有9月開學黃金檔期，才能入選的鞏固爾文學獎最後名單，更於決選兩部作品對戰中，造成評審團五五波分裂，大戰14回合。
雖最後由女作家布里姬・基霍（Brigitte Giraud）的私小說《痛快活著》（Vivre vite），獲得鞏固爾獎，但文壇認為，這是個「文學史時刻」，創造了雙贏局勢，《克里姆林宮的魔術師》已經叫好叫座，並獲得重要文學獎，應讓賢給小眾女作家，給純文學更多機會。
於年度暢銷書排行榜中，兩部都以文學書之姿，雙雙創下佳績：《克里姆林宮的魔術師》買出32萬本，《痛快活著》20萬本，可說共同拉起了嚴肅文學的市場能見度與戰鬥力。
作者安波里在寫下第一部小說之前，於歐洲已小有名氣，但不是以文學家身分，而是以新銳政治學家，受到媒體矚目。雖出生於巴黎，他卻生長於義大利的政治世家，父親為義大利總理顧問，曾經遭受政治暗殺。
安波里步上父親後塵，年紀輕輕即當上義大利總理馬泰奧・倫齊（Matteo Renzi）的政治顧問，至今持續活躍於歐洲政壇與學界，現不到50歲，於著名的巴黎政治學院（Sciences Po），擔任政治學教授。
以其政治學背景，書寫《克里姆林宮的魔術師》，安波里展現其驚人的準確性，讓人深入其境，宛如親身坐在普亭身邊，長達20年，見證俄羅斯世紀交替的歷史決策，最後更將以戰爭作個結束。
更讓人驚異的是，安波里完全不以學究的角度，將歷史事件做出抽象的分析，或學者式解讀，卻是透過一個平凡人的雙眼，看著普亭如何從公務員底層，一路爬到「沙皇」位置，自己身為凡夫，又如何可能，成為專制與戰爭的推手。
平凡人如何製造「沙皇」
《克里姆林宮的魔術師》讓人身歷其境，普亭宮廷最核心的決策層峰，卻絕非以一種奇觀、獵奇的方式，完全相反，我們看到的是，卻一種平凡人的生活感，以踏實的日復一日，宛如「真實電影」紀錄片，近身見證普亭一步一步成為「沙皇」的日常過程，充滿邏輯，卻讓人不寒而慄。
小說以一個法國記者作為開始，飛到莫斯科訪問一位謎樣的退休人士，整本書即是以這位神秘人士的口述，作為一個發現普亭、幫助奪權、扶佐總統、推動專制，最後被「沙皇」打入冷宮的當事人見證。
身為普亭的貼身顧問，我們看到的，絕非一個媒體捕風捉影的神祕怪獸，卻是一個可能像你我一樣，溫和，平易近人，甚至還帶著某種善良的平凡人。
像當時所有的俄羅斯人一樣，這個顧問年輕時經歷蘇聯解體，俄羅斯自由市場暴起暴跌，人民買不起麵包，同時卻製造了一批富可敵國的超級寡頭。這名顧問因為其為共黨紅人的後代，有些如「太子黨」的寡頭朋友，進而分得一杯羹，在莫斯科開放初期，賺了一筆。
然而葉爾欽（Yeltsin）病重晚期，俄羅斯全國陷入整體混亂，聯邦有解體的危機，這位顧問的寡頭朋友，決定扶持當時名不見經傳的公務員普亭，希望當成扶持傀儡，進而維持寡頭的統領勢力。
情報員出身的普亭，不是省油的燈，馬上看穿伎倆，見招拆招，同意成為傀儡，卻暗中將寡頭一個一個擊垮，最後從不被看好的總理，一路贏得總統大選，坐上大位。而這位顧問，就是在眾多寡頭勢力中脫穎而出，普亭親自挑選的少數智識菁英，惜才提拔他成為貼身顧問，20年在克里姆林宮總統辦公室工作。
不同大多數俄羅斯寡頭財大氣粗的土豪性格，這位顧問卻有極高的文藝涵養，身於帝俄貴族後裔，三代書香世家，大學時念的是戲劇，為前衛劇場的專家，過著談笑有鴻儒，往來無白丁的日子。
普亭看上他，可能是一種性格互補，補償其情報員鋼鐵性子，對文藝方面的完全空白，這位顧問最後更被欽定，為索契冬季奧運開幕式的藝術總監，展現俄羅斯文化軟實力，徹底贏得「沙皇」的歡心。
這個於九十年代改革開放時，如魚得水的文藝菁英，卻於世紀肇始，轉變成為「沙皇」極權推波助瀾的一個的關鍵策畫者，一個為專制政權擦脂抹粉的「克里姆林宮的魔術師」，或許淋漓代表了一整代俄羅斯人的憂鬱、情結與夢想：偉大的蘇聯解體，改革開放的失控，寡頭拉開不平等差距，渴望回歸秩序，等待權威的解救，重回大俄羅斯帝國榮光。
從政治到戰爭，從寓言到預言－「沙皇」的21世紀帝國藍圖
安波里寫這位被顧問耽誤的文青，「克里姆林宮的魔術師」，其實真有其人——蘇爾科夫（Vladislav Sourkov），前衛劇場專家，重金屬樂團歌手，普亭宮廷的貼身紅人，於俄羅斯呼風喚雨，被稱為「灰衣主教」。
然而，安波里寫這本書，所有歷史事件都依照史實，但是最主要的人物，這位以蘇爾科夫作為摹本的顧問，卻是極少數虛構的角色，作者將其出身背景與政治生涯全都改動，如作者所言：「我利用虛構小說的形式，不是遠離現實，卻是要更接近現實。」
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。