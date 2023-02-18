間諜氣球造成美中關係緊張，北京嚴審電池技術轉移，寧德時代與福特合作在美設廠可能告吹

美國汽車巨擘福特（Ford）與全球最大的中國電池業者寧德時代（CATL）的合作案，受到「間諜氣球」影響，兩國政治趨於緊張，該案面臨北京高度審查；而本來身陷製造、售後等結構性成本問題的福特，它打算要靠著寧德以度過商業危機的如意算盤可能告吹。

間諜氣球影響福特和寧德時代的投資案

電動車市場正處於兵戎相接的階段，無論是傳統車商，還是新進的電子業者，紛紛調高產能企圖搶下市占率，而作為電車最重要心臟的電池，能夠穩定且低成本的供應將成為突破成為的利器。

日前福特宣布和寧德時代協議投入35億美元在密西根州興建一座電池工廠。

值得注意的是，這座工廠將由福特100%持股，並取得美國政府的補助，而技術卻是由寧德時代所提供。福特預計2026年正式投產，且創造2500名的就業機會。

然而，這次協議發生在中國間諜氣球入侵美國並遭擊落時，兩國的政治局勢趨於緊張，本該出訪中國的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）斷然取消了北京之行。而令市場感到疑惑的是，且不論是球事件，作為產業的領先者的寧德時代，又如何避免北京當局的審查，將其技術轉移給美國福特。

。Photo Credit: GettyImages 美國領空於2月4日發現中國間諜氣球，最後遭到擊落，引發中美兩國政治緊張。

2月16日交易案有了變化，中國傳出將審查福特和寧德的交易案，確保中國的核心技術不會外流。知情人士告訴《彭博社》，北京開始擔心福特可能拿走技術，但是他也強調審查不會讓協議受阻。

這很顯然的是中國試圖以本案壓制美國在氣球案上大做文章。福特給的回應是：「我們不知道中國政府官員對此交易進行任何審查⋯⋯目前也尚未聯繫到寧德時代。」報導還稱，鑑於華盛頓和北京雙方的緊張局勢，中國的高階官員要求進行額外的審查。

福特正陷入頹勢，要靠著便宜電池重新振作

寧德時代是全球最大的電動車生產製造商，被產業界稱為寧王，顯示其在無可撼動的地位。根據南韓市場調研機構SNE Research調查顯示，它的動力電池裝機規模與市占率穩居全球第一，達到37%，也是連續6年霸榜。

此後，市占率排名依序是：比亞迪（BYD）、LG Energy Solutions兩者市占率為同為13.6%並列亞軍，松下（Panasonic）7.3%，居第4位；SK On達5.4%，佔第5位，和三星SDI的4.7%為第6位。

寧德時代電池的元素是是鋰、鐵和磷酸鹽被稱為LFP，這類電池雖然續航力、儲存容量小於美國鈷鎳電池，但是成本便宜，而且還更耐用。日前，福特執行長吉姆法利（Jim Farley），當前重要的事降低電動車的成本，而LFP就是最經濟實惠的技術。

目前寧德時代在歐亞等地共有13座自己的工廠，唯獨美國沒有。福特公司執行董事長小威廉克萊福特（William Clay Ford）強調：「這（寧德）將幫助我們生產更多電動車⋯⋯幫助我們加速，以便我們自己製造電池。」

事實上，福特近年來在汽車領域上出現了頹勢，這也成為了福特汲汲營營和寧德合作的主因。16日福特汽車的高階主管對外坦承，福特在製造成本、材料和售後維修等結構性支出，遠超過競爭對手，而福特粗估至少多花了10億美元。

福特執行長吉姆法利在分析師會議上還矢言，要根治福特本身結構性低效率的問題。他說：「我作為執行長，我的首要認識就是確保我離任後，這些問題不會再出現。」然而，電池的問題持續困擾著福特，例如福特因為電池起火問題停止了剛上市皮卡F-150 Lightning車款的出貨。

Photo Credit: GettyImages 福特F150 Lightning 於 2022 年 9 月14日在密歇根州底特律舉行的 2022年北美國際車展上亮相。

福特強調，試圖緩解外界疑慮，並強調公司正在努力招聘可以縮小電池尺寸技術的研究人員，還探索各種不同的電池化學成本，就是要擺脫窠臼從頭開始研發新的電車車款，很顯然地寧德時代是福特困境中的浮木，但是在其複雜的國際政治下，未來又將走向何處，仍未可知。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航