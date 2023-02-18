間諜氣球造成美中關係緊張，北京嚴審電池技術轉移，寧德時代與福特合作在美設廠可能告吹
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市場許多投資人可能相當疑惑，在美中對抗下，作為美國汽車大廠的福特（Ford）為何會跟中國電池巨擘進行建廠，這一再凸顯了福特近年經營上的困境，才轉而向寧德合作發展低廉的電池技術。
美國汽車巨擘福特（Ford）與全球最大的中國電池業者寧德時代（CATL）的合作案，受到「間諜氣球」影響，兩國政治趨於緊張，該案面臨北京高度審查；而本來身陷製造、售後等結構性成本問題的福特，它打算要靠著寧德以度過商業危機的如意算盤可能告吹。
間諜氣球影響福特和寧德時代的投資案
電動車市場正處於兵戎相接的階段，無論是傳統車商，還是新進的電子業者，紛紛調高產能企圖搶下市占率，而作為電車最重要心臟的電池，能夠穩定且低成本的供應將成為突破成為的利器。
日前福特宣布和寧德時代協議投入35億美元在密西根州興建一座電池工廠。
值得注意的是，這座工廠將由福特100%持股，並取得美國政府的補助，而技術卻是由寧德時代所提供。福特預計2026年正式投產，且創造2500名的就業機會。
然而，這次協議發生在中國間諜氣球入侵美國並遭擊落時，兩國的政治局勢趨於緊張，本該出訪中國的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）斷然取消了北京之行。而令市場感到疑惑的是，且不論是球事件，作為產業的領先者的寧德時代，又如何避免北京當局的審查，將其技術轉移給美國福特。
2月16日交易案有了變化，中國傳出將審查福特和寧德的交易案，確保中國的核心技術不會外流。知情人士告訴《彭博社》，北京開始擔心福特可能拿走技術，但是他也強調審查不會讓協議受阻。
這很顯然的是中國試圖以本案壓制美國在氣球案上大做文章。福特給的回應是：「我們不知道中國政府官員對此交易進行任何審查⋯⋯目前也尚未聯繫到寧德時代。」報導還稱，鑑於華盛頓和北京雙方的緊張局勢，中國的高階官員要求進行額外的審查。
福特正陷入頹勢，要靠著便宜電池重新振作
寧德時代是全球最大的電動車生產製造商，被產業界稱為寧王，顯示其在無可撼動的地位。根據南韓市場調研機構SNE Research調查顯示，它的動力電池裝機規模與市占率穩居全球第一，達到37%，也是連續6年霸榜。
此後，市占率排名依序是：比亞迪（BYD）、LG Energy Solutions兩者市占率為同為13.6%並列亞軍，松下（Panasonic）7.3%，居第4位；SK On達5.4%，佔第5位，和三星SDI的4.7%為第6位。
寧德時代電池的元素是是鋰、鐵和磷酸鹽被稱為LFP，這類電池雖然續航力、儲存容量小於美國鈷鎳電池，但是成本便宜，而且還更耐用。日前，福特執行長吉姆法利（Jim Farley），當前重要的事降低電動車的成本，而LFP就是最經濟實惠的技術。
目前寧德時代在歐亞等地共有13座自己的工廠，唯獨美國沒有。福特公司執行董事長小威廉克萊福特（William Clay Ford）強調：「這（寧德）將幫助我們生產更多電動車⋯⋯幫助我們加速，以便我們自己製造電池。」
事實上，福特近年來在汽車領域上出現了頹勢，這也成為了福特汲汲營營和寧德合作的主因。16日福特汽車的高階主管對外坦承，福特在製造成本、材料和售後維修等結構性支出，遠超過競爭對手，而福特粗估至少多花了10億美元。
福特執行長吉姆法利在分析師會議上還矢言，要根治福特本身結構性低效率的問題。他說：「我作為執行長，我的首要認識就是確保我離任後，這些問題不會再出現。」然而，電池的問題持續困擾著福特，例如福特因為電池起火問題停止了剛上市皮卡F-150 Lightning車款的出貨。
福特強調，試圖緩解外界疑慮，並強調公司正在努力招聘可以縮小電池尺寸技術的研究人員，還探索各種不同的電池化學成本，就是要擺脫窠臼從頭開始研發新的電車車款，很顯然地寧德時代是福特困境中的浮木，但是在其複雜的國際政治下，未來又將走向何處，仍未可知。
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核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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