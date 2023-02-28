春花媽《野生動物大聲講》：在台灣，穿山甲最常見的直接威脅，大概就是野犬攻擊

文：春花媽

台灣穿山甲

動物小檔案——台灣穿山甲

瀕危指數：極危（CR ）

別名：鯪鯉

英文名：Formosan pangolin

學名：Manis pentadactyla pentadactyla

分布區域：主要在台灣淺山森林。

主食：螞蟻和白蟻。

體型：全長75 至95 公分，體重約3至6.5公斤。

Photo Credit: 一葦文思出版

野生動物內心話 台灣穿山甲——達

你是不是想騙我縮起來？

春花媽：「在山裡的時候，你曾遇過野狗攻擊嗎？」

達：「我沒真的遇過，但是我看過。這邊已經有三批狗了，第一次是黑的，然後現在黃的，還有黃黑的，但是黑色的比較多。」

春花媽：「山裡還有這麼多野狗啊？」

達：「對啊，有時候你們會來抓走，有時候他們會自己不見，但是不論哪種顏色，只要看見我們，都會想吃我們。」

說到這邊，達忍不住激動起來。

達：「上次我看見兩隻狗抓到一個我們！反覆推去撞樹，然後一直踩、一直踩，後來是你們有人來，他們才邊罵邊跑不見。」

春花媽：「好可怕，那你的同伴還好嗎？」

達：「我不知道，我不知道他有沒有受傷，我很害怕，我就躲起來，不敢一直看。」

春花媽：「躲起來？我還以為你們都是縮成一球。」

達：「看到不正常的動靜就躲起來，真的太突然才會縮起來，然後再快點跑。」

春花媽：「那你有遇過縮起來之後，就不見了的同伴嗎？」

問到這邊，達用可疑又警戒的眼神看著春花媽，態度咄咄逼人。

達：「不管有沒有縮起來，我知道你們都會把我們整個抓起來。」

春花媽：「我不會……」

達：「我看過你們把一對母子帶走，你現在這樣問，是想要騙我縮起來嗎？」

春花媽：「沒有啦，我只是想跟你說，這樣縮起來很容易被抓走。」

達：「你幹嘛抓我們啦！」

聽到達的指控，春花媽連忙澄清，穿山甲真的不是她抓的。

春花媽：「沒有，我真的沒有，我只是……」

被冤枉的春花媽話還沒說完，達就用尾巴甩了她一記熱辣辣的大耳光！

不是森林該有的，就應該帶走！

有鑑於上次聊天時激烈的結尾，春花媽過了兩天，等彼此心情平復之後，再次跟達連上線。

春花媽：「聽說你小時候都趴在媽媽的身上生活啊？」

達：「對啊。」

春花媽：「你覺得這跟踩在地上感覺有什麼差別？」

達：「就是要練習抓抓，跟往後退的時候不要跌倒。」

春花媽：「那你比較喜歡哪一種？媽媽的背，還是土地？」

達：「媽媽是一直溫溫的，土地不會啊！在土地上都要自己走，在媽媽身上還可以睡覺，所以我喜歡媽媽。我也喜歡鳥啊，我喜歡聽他們唱歌。」

春花媽：「我也是，鳥叫聲都很不一樣耶。」

達：「聽得懂的就笑，聽不懂的當聲音就好。他們飛高高的，也會告訴我有哪些危險靠近。」

春花媽：「那你覺得人類怎樣？」

達：「有時候會幫助我們，有時候會嚇到我們。東摸西摸，有時候會留下很奇怪的東西，發出一些這裡沒有的聲音，那就不是森林應該有的東西啊，應該帶走！」

一說到人類，達叨叨絮絮抱怨了一堆，春花媽連忙稱是，這一次，穿山甲沒有再甩她大尾巴了。

野生動物小知識——生活在山中的魚

神話地理志《山海經》記錄某種奇獸：「有魚焉，其狀如牛，陵居，蛇尾有翼，其羽在魼下，其音如留牛，其名曰鯥，冬死而夏生，食之無腫疾。」有一種叫做鯪鯉的動物與記載相似，在台灣，他有一個更廣為人知的名字——穿山甲。

唯一有鱗片的哺乳類

穿山甲主要食蟻維生，在成年之前，穿山甲寶寶都是由媽媽背負在身上行動。他們夜行穴居，天生沒牙，擁有長舌卻無叫聲，胸腹有毛，卻是唯一有鱗片的哺乳類。

《山海經》最後的那句「食之無腫疾」，古人認為，吃了該魚的肉，就能消腫不長毒瘡。在傳統中藥裡，穿山甲就是一帖藥方。中國人相信他的鱗片有活血化瘀、消積散結功能。但事實上，中藥材裡的穿山甲鱗片、犀牛角的成分，其實跟人類指甲一樣，都只是角蛋白而已。

在台灣，穿山甲最常見的直接威脅，大概就是野犬攻擊。雖然穿山甲遇到危險會蜷縮成團保護自己，但許多野狗仍然會因為好奇好玩去攻擊啃咬，所以人類不棄養寵物，養成遛狗牽繩的好習慣，其實就是對野生動物多一層保障。

人工哺育成功！

許多學者想了解穿山甲的生態卻困難重重，因為穿山甲會藏匿糞便，再加上活動範圍廣大，追蹤困難。但是經過多年的努力，台北市立動物園已經成功調配出適合穿山甲的人工飼糧。有的小穿山甲因為母親受傷，無法獲得妥善照護，動物園也憑藉經驗，養育出全球第一隻人工哺餵的穿山甲，並且讓他成功繁衍下一代。

曾經是穿山甲大宗出口國的台灣，現在知道要拒買拒食、檢舉盜獵，大家都在努力打造穿山甲的安居地。所以看到穿山甲，我們可以怎麼做呢？最好的方式，應該就是放慢車速／腳步，不觸碰，不搬移。如果是受傷的穿山甲，請將之安置後，立即通報當地警察局或動保組織幫忙，讓可愛的穿山甲回歸山林，千萬不能私自飼養，以免觸法。

Photo Credit: 一葦文思出版

書籍介紹

本文摘錄自《野生動物大聲講：動物溝通師春花媽帶你認識全球50種瀕危野生動物，聆聽動物第一手真實心聲》，一葦文思出版

作者：春花媽

繪者：Jozy

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本書特聘生物專家甩阿老師曾文宣，擔任科普專業審訂

野生動物圖文創作者 阿鏘——專文導讀

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