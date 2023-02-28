春花媽《野生動物大聲講》：在台灣，穿山甲最常見的直接威脅，大概就是野犬攻擊
我們想讓你知道的是
本書由知名動物溝通師春花媽與生物專家甩阿老師、插畫繪者Jozy共同合作，除了以生動有趣的方式介紹50種瀕危動物的生態科普知識，春花媽更邀請野生動物們現身說法，讓人們得以聆聽他們對於氣候變遷、人類威脅，以及如何看待生命與死亡的真實心聲。
文：春花媽
台灣穿山甲
動物小檔案——台灣穿山甲
- 瀕危指數：極危（CR）
- 別名：鯪鯉
- 英文名：Formosan pangolin
- 學名：Manis pentadactyla pentadactyla
- 分布區域：主要在台灣淺山森林。
- 主食：螞蟻和白蟻。
- 體型：全長75 至95 公分，體重約3至6.5公斤。
野生動物內心話 台灣穿山甲——達
你是不是想騙我縮起來？
春花媽：「在山裡的時候，你曾遇過野狗攻擊嗎？」
達：「我沒真的遇過，但是我看過。這邊已經有三批狗了，第一次是黑的，然後現在黃的，還有黃黑的，但是黑色的比較多。」
春花媽：「山裡還有這麼多野狗啊？」
達：「對啊，有時候你們會來抓走，有時候他們會自己不見，但是不論哪種顏色，只要看見我們，都會想吃我們。」
說到這邊，達忍不住激動起來。
達：「上次我看見兩隻狗抓到一個我們！反覆推去撞樹，然後一直踩、一直踩，後來是你們有人來，他們才邊罵邊跑不見。」
春花媽：「好可怕，那你的同伴還好嗎？」
達：「我不知道，我不知道他有沒有受傷，我很害怕，我就躲起來，不敢一直看。」
春花媽：「躲起來？我還以為你們都是縮成一球。」
達：「看到不正常的動靜就躲起來，真的太突然才會縮起來，然後再快點跑。」
春花媽：「那你有遇過縮起來之後，就不見了的同伴嗎？」
問到這邊，達用可疑又警戒的眼神看著春花媽，態度咄咄逼人。
達：「不管有沒有縮起來，我知道你們都會把我們整個抓起來。」
春花媽：「我不會……」
達：「我看過你們把一對母子帶走，你現在這樣問，是想要騙我縮起來嗎？」
春花媽：「沒有啦，我只是想跟你說，這樣縮起來很容易被抓走。」
達：「你幹嘛抓我們啦！」
聽到達的指控，春花媽連忙澄清，穿山甲真的不是她抓的。
春花媽：「沒有，我真的沒有，我只是……」
被冤枉的春花媽話還沒說完，達就用尾巴甩了她一記熱辣辣的大耳光！
不是森林該有的，就應該帶走！
有鑑於上次聊天時激烈的結尾，春花媽過了兩天，等彼此心情平復之後，再次跟達連上線。
春花媽：「聽說你小時候都趴在媽媽的身上生活啊？」
達：「對啊。」
春花媽：「你覺得這跟踩在地上感覺有什麼差別？」
達：「就是要練習抓抓，跟往後退的時候不要跌倒。」
春花媽：「那你比較喜歡哪一種？媽媽的背，還是土地？」
達：「媽媽是一直溫溫的，土地不會啊！在土地上都要自己走，在媽媽身上還可以睡覺，所以我喜歡媽媽。我也喜歡鳥啊，我喜歡聽他們唱歌。」
春花媽：「我也是，鳥叫聲都很不一樣耶。」
達：「聽得懂的就笑，聽不懂的當聲音就好。他們飛高高的，也會告訴我有哪些危險靠近。」
春花媽：「那你覺得人類怎樣？」
達：「有時候會幫助我們，有時候會嚇到我們。東摸西摸，有時候會留下很奇怪的東西，發出一些這裡沒有的聲音，那就不是森林應該有的東西啊，應該帶走！」
一說到人類，達叨叨絮絮抱怨了一堆，春花媽連忙稱是，這一次，穿山甲沒有再甩她大尾巴了。
野生動物小知識——生活在山中的魚
神話地理志《山海經》記錄某種奇獸：「有魚焉，其狀如牛，陵居，蛇尾有翼，其羽在魼下，其音如留牛，其名曰鯥，冬死而夏生，食之無腫疾。」有一種叫做鯪鯉的動物與記載相似，在台灣，他有一個更廣為人知的名字——穿山甲。
唯一有鱗片的哺乳類
穿山甲主要食蟻維生，在成年之前，穿山甲寶寶都是由媽媽背負在身上行動。他們夜行穴居，天生沒牙，擁有長舌卻無叫聲，胸腹有毛，卻是唯一有鱗片的哺乳類。
《山海經》最後的那句「食之無腫疾」，古人認為，吃了該魚的肉，就能消腫不長毒瘡。在傳統中藥裡，穿山甲就是一帖藥方。中國人相信他的鱗片有活血化瘀、消積散結功能。但事實上，中藥材裡的穿山甲鱗片、犀牛角的成分，其實跟人類指甲一樣，都只是角蛋白而已。
在台灣，穿山甲最常見的直接威脅，大概就是野犬攻擊。雖然穿山甲遇到危險會蜷縮成團保護自己，但許多野狗仍然會因為好奇好玩去攻擊啃咬，所以人類不棄養寵物，養成遛狗牽繩的好習慣，其實就是對野生動物多一層保障。
人工哺育成功！
許多學者想了解穿山甲的生態卻困難重重，因為穿山甲會藏匿糞便，再加上活動範圍廣大，追蹤困難。但是經過多年的努力，台北市立動物園已經成功調配出適合穿山甲的人工飼糧。有的小穿山甲因為母親受傷，無法獲得妥善照護，動物園也憑藉經驗，養育出全球第一隻人工哺餵的穿山甲，並且讓他成功繁衍下一代。
曾經是穿山甲大宗出口國的台灣，現在知道要拒買拒食、檢舉盜獵，大家都在努力打造穿山甲的安居地。所以看到穿山甲，我們可以怎麼做呢？最好的方式，應該就是放慢車速／腳步，不觸碰，不搬移。如果是受傷的穿山甲，請將之安置後，立即通報當地警察局或動保組織幫忙，讓可愛的穿山甲回歸山林，千萬不能私自飼養，以免觸法。
書籍介紹
本文摘錄自《野生動物大聲講：動物溝通師春花媽帶你認識全球50種瀕危野生動物，聆聽動物第一手真實心聲》，一葦文思出版
作者：春花媽
繪者：Jozy
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
本書特聘生物專家甩阿老師曾文宣，擔任科普專業審訂
野生動物圖文創作者 阿鏘——專文導讀
第一本由野生動物現身說法
深入生命教育的動物生態小百科
你覺得「瀕臨絕種」這件事，離自己的生活很遙遠？
你是否好奇他們的生活哲學，甚至是對死亡的看法？
你希望用不同的方式了解野生動物的生態習性，
並親口聽他們說說世界在他們眼中的模樣嗎？
以上問題，
如果你有任何一項的答案是肯定的，或感到一絲絲好奇，
我們都誠摯邀請你翻開本書。
本書由知名動物溝通師春花媽與生物專家甩阿老師、插畫繪者Jozy共同合作，
除了以生動有趣的方式介紹50種瀕危動物的生態科普知識，
春花媽更邀請野生動物們現身說法，
讓人們得以聆聽他們對於氣候變遷、人類威脅，
以及如何看待生命與死亡的真實心聲。
Tags：
國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫問卷後還能抽500元禮券哦：馬上填！
人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫後還能抽500元禮券哦：馬上填！
找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
喜歡這集節目嗎？歡迎留下寶貴的意見，讓我們知道您最關注的趨勢議題，填寫後還能抽500元禮券哦：馬上填！
🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
2. 填寫下方【節目滿意度調查】問卷
🎁獎品
✔️500 元電子即享券（適用超商、百貨、餐飲、線上購物等超過40個品牌）
📢活動時間
-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 5 月 19 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
趕快邀請更多朋友一起觀賞《請支援理財》系列節目吧！