《從MIT到中國製造》：馬英九有兩項政策影響尤大，一是開放陸客來台，二是開放中國投資台灣
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美國著名臺海問題專家任雪麗，於書中追溯並勾勒了戰後至今數十年來，兩岸經濟從完全脫鉤到逐步整合的過程。她認為，臺商與臺企居中牽線，領航中國接軌國際，是中國經濟得以騰躍的一塊最重要跳板。她更主張，若無上述二者之助，中國未必能有今日繁榮光景，至少無法上升如此快速。
文：任雪麗（Shelley Rigger）
在馬英九和中國領導人胡錦濤執政時，光是提及九二共識就足以讓對話繼續。台灣官員用九二共識暗示以統一為目標而不用直接說出這個目標，以免激起國內反彈。於是，馬英九就職不到一個月，海基會與海協會代表就在北京會面，迅速在多項議題上取得進展——包括台商最關心的直航需求。
二○○八年十一月，海協會會長到台北拜會馬英九（中國對此事的報導中稱馬英九為「台灣領導人」，而非台灣或中華民國的總統）；兩年內，雙方簽署十一項協定，範圍從金融合作到打擊犯罪皆有。二○一○年六月，雙方簽署《海峽兩岸經濟合作架構協議》（Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA）。馬英九執政期間，中國與台灣簽訂了二十三項協議。
這二十三項協議對於兩岸商業帶來巨大的影響，例如讓台商在智慧財產權等問題上得到制度化的保障，解決了氣象、地震與公共衛生資訊交流方面的技術性問題，以及讓往返旅行更加容易。雙方的航班再也不用大費周章繞道香港或東京，得以從中國的機場不落地直達台灣。旅行變得輕鬆是雙向的：自一九八○年代晚期以來，台灣人前往中國的趟次穩步上升，在二○一四年達到五百萬次以上，而在新的協定之下，中國人到訪台灣的次數在短短六年間從零一下子增加到四百萬人。
來台的中國人多半是觀光客，一飛衝天的人數甚至催生出致力於服務「陸客」的一條龍產業。大部分陸客為團客，雙方政府均偏好這種做法，畢竟雙方（出於大不相同的原因）都不希望出現中國公民在不受監督的情況下在台灣任意走動的情況。台灣也開放中國學生就讀本國大學，此舉有助於延緩台灣出生率下降對高等教育造成的危機。
馬英九的經濟政策，源自於他堅信鞏固台灣經濟最好的方法，就是將與中國合作機會最大化，以及將兩岸緊張關係最小化。他的政策在危機時期對穩定台灣經濟有極大貢獻。全球金融危機令台灣的GDP在二○○九年出現負成長，但隔年就出現一○％的驚人反彈。儘管如此，馬英九路線的極限仍迅速浮現。數十年來，台灣的領導人都知道根本問題在哪兒，卻也都無法避免：亦即台灣與中國在經濟與政治利益上的衝突。
（中略）
馬時代的協議雖然未能加速經濟活動成長，但倒也穩定及改善了商業環境。不過，這些協議也令許多台灣人十分焦慮。馬英九甫就職時，根據國立政治大學研究員所做的民調，認為兩岸經濟交流步調太快的台灣人從二○％躍升到三○％，而認為步調太慢的人則從三五％落到二○％以下。換句話說，馬英九都還沒大展身手，就有一些台灣人擔心馬英九做得過頭。話雖如此，但我們也需知道在馬英九任職期間，大部分台灣人其實認為兩岸經濟交流的步調「剛剛好」。
儘管在馬英九第一個任期時，民眾對於兩岸關係發展步調與範圍愈來愈擔心，但這股情緒增長的速度仍不足以讓他在二○一二年落選。台灣經濟雖然有遭受到全球金融危機打擊，但沒有像其他許多國家一樣重創，這多少是因為中國祭出的激勵政策保全了在中國活動的企業，不至於面臨嚴重衰退。馬英九也設法擴大台灣的國際空間——這也是許多選民優先關注之事。二○○八至二○一二年，台灣與新加坡、紐西蘭、日本展開經濟對話，中國則暫且對於台灣參與某些國際組織（包括世界衛生組織）不表反對，也暫時不挖腳台灣既有的邦交國。
二○一二年總統大選的一大主軸就是九二共識。馬陣營將馬英九第一個任期兩岸關係的迅速發展，跟陳水扁執政八年的政治僵局（伴隨著不受控制、欠缺規範的經濟成長）做比較。馬英九把自己的成就歸功給九二共識，主張若是沒有九二共識，兩岸關係就會退回到扁時代的一灘死水。與此同時，馬英九的對手，民進黨的蔡英文，則受困於所屬政黨對於九二共識的反對立場。蔡英文承諾選民將維持兩岸現狀，但是唯有承認九二共識才能得到北京的默許，得不到北京默許的話，選民實在很難想到她要怎麼做到維持現狀。
選舉期間，北京與華府皆公開表示對蔡路線的擔憂。台商也是，他們擔心兩岸發展步伐恐將放緩，於是公開支持九二共識（不是支持馬英九）。高雄義聯集團董事長林義守稱九二共識是縮短台灣南北差距「唯一最好的一條路」，長榮集團創辦人張榮發也說九二共識是「兩岸對話的基礎」。
馬英九以近整整六個百分點贏得大選，但勝選之後是沒有蜜月期的。沒過幾個月，民眾對於兩岸經濟交流腳步與程度的擔憂，就引爆了一系列被稱為「反媒體壟斷運動」的抗議。過往的批評著重在過度仰賴中國市場恐將掏空台灣經濟，或是可能使中國有籌碼透過台商公司間接制衡台灣，但這次運動反映的卻是擔憂兩岸經濟合作正在滲透、乃至於直接影響台灣政局。台灣政府的政策在這幾年出現微妙的轉變，從增加台灣個人與企業打進中國的機會，變成同時增加中國個人與企業打入台灣的可能性，而反媒體壟斷運動浪潮正是對上述轉變的回應。
反媒體壟斷運動的催化劑，來自一位著名台商企圖掌握台灣大眾媒體主導權的行動。旺旺集團是台灣最大食品加工業者之一，也是中國最大米果與調味乳製造商「旺旺中國」的母公司。集團創辦人蔡衍明聲明支持統一。二○○○年代末期，旺旺買下中時集團旗下媒體，包括歷史悠久的《中國時報》。被收購之後，這些媒體開始採取堅定的親中立場。二○一二年，中信金、台塑、旺旺決定聯手收購壹傳媒，若收購成功，蔡衍明就能影響、乃至於控制台灣大眾媒體半壁江山。
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