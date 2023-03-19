畢業茫然、開學無助，高教窄門前的身心障礙特教生去哪了？
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高教對於身心障礙特教生而言，是一道難以跨過的坎。教育部統計，全國高中職特教生有2.4萬餘人，但到了大專院校，人數僅剩1.5萬人。這些減少的人去哪了？他們在升學與求學的過程中，又是遇到怎麼樣的障礙與困難？
文：曾玉婷
CRPD 是《身心障礙者權利公約》，目的是為了消除社會基於身心障礙的歧視與偏見、提升社會對身心障礙者權利的意識和尊重。
其中，確保障礙者在不受到歧視、平等的機會下接受教育，特別設立了獨立條文（第 24 條）──
包括不得排拒身心障礙者進入教育系統、必須提供障礙學生適宜的學習資源，都明訂其中。因為接受教育，除了是人們積累學業知識的基本權利，也是參與公共生活、學習社會技能的重要起點。
然而，台灣如今卻有許多「沒有升學的身心障礙特教生」。本篇報導由此談起，爬梳台灣高教對於障礙學生的門檻、升學轉銜支持的不足，以及學生在校園生活的困境。
根據教育部統計，110學年度的身心障礙特教生約11.2萬人，較前一學年度增加3%。其中，高中職特教生占全體高中職學生約4%（2.4萬人）；但就讀大專院校的身心障礙學生只占全體大專院校學生的1%（1.5 萬人）。
沒有升學的身心障礙特教生去哪了？根據新北市政府2019年的主計處通報，若單以全台就讀集中式特教班的高中職學生來看，畢業後有51%至74%都選擇就業或準備求職，繼續升學的僅占15.6%。其餘有部分留在家裡由家人照顧，或被送往機構住宿。
無法選擇升學，其中一個原因在於升學考試機制本身已是障礙重重。根據政大大學報的報導整理，顯示台灣身心障礙甄試的各校系開缺名額，既不平均又無法符合應試人數比例，即使學生有心選填志願，大多系所也不願開缺，或會區分障礙類別、排擠特定學生。
此外，所有障別都適用同一份題目，例如沒有空間概念的全盲視障者，卻跟別人一樣需要考圖形和空間應用，然而他們高中時並沒有人教、沒有相應設計的教材，甄試時也沒有合理的調整。
考試無法驗證學習成效，高等教育又常拒絕為身心障礙學生敞開大門，使得能擠身高教窄門的特教生人數陡降。然而，即使真的順利升上大專院校，前方的求學路依然艱險。
「大學4年都只吃超商食物」轉銜斷裂，特教孤兒難自立
罹患腦性麻痺的邱曉彣（化名）是重障者，現在就讀北部私立大學四年級，她的認知能力無礙，口語表達流暢，只是手腳無力、動作比較不協調，平時以電動輪椅移動，生理方面如洗澡與上廁所需要他人協助。
高三那年，邱曉彣透過身心障礙甄試考上大學。當6月從高中畢業後，距離大學開學還有3個月，這段期間她本來應該完成各種「事前準備」。
例如，交通方面，她過去從沒搭過捷運，需要學習怎麼轉車跟換車；行動方面，因為以前高中學校腹地不大，她可以利用跟教育局租借的助行器移動，但換了新環境，她必須改向教育部申請電動輪椅；住宿和校園環境方面，也需要提前確認有沒有無障礙路線及設施。
銜接事務繁雜，但邱曉彣的雙親平常工作忙碌，加上她已非高中生又還不是大學生，落入特教資源的真空階段，一時之間只能自立自強。
慶幸的是，邱曉彣高三遇到的特教巡迴輔導教師黃婉瑜，替她找到各縣市的身心障礙者資源中心，協助申請輪椅、連結各種所需資源。也有社工陪同邱曉彣學搭車，一起到大學校園看環境，確認其他的需求。
邱曉彣說，特教生在這些轉銜的過程，並非都能像她一樣找得到人幫忙。尤其升上大學後，各種協助資源不再像高中時由特教老師替學生主動連結，而需要自己向老師或資源教室爭取。
但許多人在高中階段並沒有被充分告知、不清楚原來可以向外申請各種服務，像是輔具、對上課方式提出調整、為自身權益發聲等。使得特教生剛進大學樣樣都得自己安排時，頓時不知所措。
曾任台北市視障者家長協會、視障生作文講師10年資歷的黃婉瑜，則舉視障學生為例，指出特教生過去可能多由父母接送，上大學後的學區卻可能轉換到離家極遠、完全陌生的環境。因此應該在上大學前要有老師訓練定向行動，透過感官辨識正確的方向，以熟悉交通方式和校園環境。
然而，當國高中時的訓練與外在協助都不足時，學生就算進了大學展開自由的生活，也不敢外出。曾有學生大學4年都只吃附近的超商，並且拒絕出門社交，寧願待在看似較安全的網路世界，甚至觸發憂鬱。
黃婉瑜感慨，教育部雖有心讓更多特教生有機會讀大學，卻沒有做好緩衝與轉銜。她也提醒高中職教學現場必須正視這些問題，從高一開始制定個人訓練目標，才不會讓學生升學後措手不及。
在北部一所高中任教10年的特教組長楊文凱（化名）也說，他自己在學生考上大學後，常會主動聯繫大學端，彼此確認學生的狀況與需求，有時也會帶學生或家長去校園打照面、認識新環境。但實務上，學生畢業離開學校後，還願意協助轉銜的特教老師並不多。
「進不了課堂，卻被老師要求退選」身障大學生的日常有苦難言
轉眼間，邱曉彣已度過4年大學時光，明年即將畢業。對她而言，儘管大學有資源教室能和老師討論種種困擾和需求，校園生活依然充滿挑戰。很多時候即使向學校表達需求，也得不到合適的協助。
第一是校園環境的不友善。邱曉彣曾選修一門課，實際上課才發現地點在階梯教室，且沒有斜坡可用，她因為坐輪椅而無法入座。即便後來向資源教室提出調整需求，但任課老師不願換教室，更要求她「不要選這門課」，最後她只好退選。
並且，宿舍沒有電梯，她無法利用頂樓的曬衣場，只能把衣服晾在房內；社團活動大樓同樣也沒有電梯，她即使想參加學校的活動，卻從環境開始就被排除在外。
再者，邱曉彣因行動不便，需要特教助理員的協助，但助理員可服務的時數往往不足。這項時數是根據學分來分配，這學期有幾個學分就安排幾個小時，且僅能安排在平常日的上課時間。
然而她需要的協助，包括移動、洗澡、上廁所，甚至還有買午餐。由於中午時段學生餐廳人潮蜂擁，她無法坐輪椅和人擠，有時她默默等到後來終於買到飯，下午的課都快遲到了。
此外，她讀的科系常要去校外參訪，也會因為助理員時數不足、超出服務時段等因素，使她很不容易完成報告。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna