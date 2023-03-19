畢業茫然、開學無助，高教窄門前的身心障礙特教生去哪了？

文：曾玉婷

根據教育部統計，110學年度的身心障礙特教生約11.2萬人，較前一學年度增加3%。其中，高中職特教生占全體高中職學生約4%（2.4萬人）；但就讀大專院校的身心障礙學生只占全體大專院校學生的1%（1.5 萬人）。

沒有升學的身心障礙特教生去哪了？根據新北市政府2019年的主計處通報，若單以全台就讀集中式特教班的高中職學生來看，畢業後有51%至74%都選擇就業或準備求職，繼續升學的僅占15.6%。其餘有部分留在家裡由家人照顧，或被送往機構住宿。

無法選擇升學，其中一個原因在於升學考試機制本身已是障礙重重。根據政大大學報的報導整理，顯示台灣身心障礙甄試的各校系開缺名額，既不平均又無法符合應試人數比例，即使學生有心選填志願，大多系所也不願開缺，或會區分障礙類別、排擠特定學生。

此外，所有障別都適用同一份題目，例如沒有空間概念的全盲視障者，卻跟別人一樣需要考圖形和空間應用，然而他們高中時並沒有人教、沒有相應設計的教材，甄試時也沒有合理的調整。

考試無法驗證學習成效，高等教育又常拒絕為身心障礙學生敞開大門，使得能擠身高教窄門的特教生人數陡降。然而，即使真的順利升上大專院校，前方的求學路依然艱險。

Photo Credit: 中央社 為方便特殊考生應試，台灣大學身障生考場特別以磚塊墊高應試桌。

「大學4年都只吃超商食物」轉銜斷裂，特教孤兒難自立

罹患腦性麻痺的邱曉彣（化名）是重障者，現在就讀北部私立大學四年級，她的認知能力無礙，口語表達流暢，只是手腳無力、動作比較不協調，平時以電動輪椅移動，生理方面如洗澡與上廁所需要他人協助。

高三那年，邱曉彣透過身心障礙甄試考上大學。當6月從高中畢業後，距離大學開學還有3個月，這段期間她本來應該完成各種「事前準備」。

例如，交通方面，她過去從沒搭過捷運，需要學習怎麼轉車跟換車；行動方面，因為以前高中學校腹地不大，她可以利用跟教育局租借的助行器移動，但換了新環境，她必須改向教育部申請電動輪椅；住宿和校園環境方面，也需要提前確認有沒有無障礙路線及設施。

銜接事務繁雜，但邱曉彣的雙親平常工作忙碌，加上她已非高中生又還不是大學生，落入特教資源的真空階段，一時之間只能自立自強。

慶幸的是，邱曉彣高三遇到的特教巡迴輔導教師黃婉瑜，替她找到各縣市的身心障礙者資源中心，協助申請輪椅、連結各種所需資源。也有社工陪同邱曉彣學搭車，一起到大學校園看環境，確認其他的需求。

邱曉彣說，特教生在這些轉銜的過程，並非都能像她一樣找得到人幫忙。尤其升上大學後，各種協助資源不再像高中時由特教老師替學生主動連結，而需要自己向老師或資源教室爭取。

但許多人在高中階段並沒有被充分告知、不清楚原來可以向外申請各種服務，像是輔具、對上課方式提出調整、為自身權益發聲等。使得特教生剛進大學樣樣都得自己安排時，頓時不知所措。

曾任台北市視障者家長協會、視障生作文講師10年資歷的黃婉瑜，則舉視障學生為例，指出特教生過去可能多由父母接送，上大學後的學區卻可能轉換到離家極遠、完全陌生的環境。因此應該在上大學前要有老師訓練定向行動，透過感官辨識正確的方向，以熟悉交通方式和校園環境。

然而，當國高中時的訓練與外在協助都不足時，學生就算進了大學展開自由的生活，也不敢外出。曾有學生大學4年都只吃附近的超商，並且拒絕出門社交，寧願待在看似較安全的網路世界，甚至觸發憂鬱。

黃婉瑜感慨，教育部雖有心讓更多特教生有機會讀大學，卻沒有做好緩衝與轉銜。她也提醒高中職教學現場必須正視這些問題，從高一開始制定個人訓練目標，才不會讓學生升學後措手不及。

在北部一所高中任教10年的特教組長楊文凱（化名）也說，他自己在學生考上大學後，常會主動聯繫大學端，彼此確認學生的狀況與需求，有時也會帶學生或家長去校園打照面、認識新環境。但實務上，學生畢業離開學校後，還願意協助轉銜的特教老師並不多。

「進不了課堂，卻被老師要求退選」身障大學生的日常有苦難言

轉眼間，邱曉彣已度過4年大學時光，明年即將畢業。對她而言，儘管大學有資源教室能和老師討論種種困擾和需求，校園生活依然充滿挑戰。很多時候即使向學校表達需求，也得不到合適的協助。

第一是校園環境的不友善。邱曉彣曾選修一門課，實際上課才發現地點在階梯教室，且沒有斜坡可用，她因為坐輪椅而無法入座。即便後來向資源教室提出調整需求，但任課老師不願換教室，更要求她「不要選這門課」，最後她只好退選。

並且，宿舍沒有電梯，她無法利用頂樓的曬衣場，只能把衣服晾在房內；社團活動大樓同樣也沒有電梯，她即使想參加學校的活動，卻從環境開始就被排除在外。

再者，邱曉彣因行動不便，需要特教助理員的協助，但助理員可服務的時數往往不足。這項時數是根據學分來分配，這學期有幾個學分就安排幾個小時，且僅能安排在平常日的上課時間。

然而她需要的協助，包括移動、洗澡、上廁所，甚至還有買午餐。由於中午時段學生餐廳人潮蜂擁，她無法坐輪椅和人擠，有時她默默等到後來終於買到飯，下午的課都快遲到了。

此外，她讀的科系常要去校外參訪，也會因為助理員時數不足、超出服務時段等因素，使她很不容易完成報告。

事實上，針對特教助理員，在今年的《身心障礙者權利公約》（CRPD）第2次國際審查中，許多民間團體已指出制度上的問題。