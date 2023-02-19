2023/02/19,
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國民黨為求2024勝選，不惜「請鬼開藥單」引來中共「三朝國師」王滬寧隔海助陣

國民黨為求2024勝選，不惜「請鬼開藥單」引來中共「三朝國師」王滬寧隔海助陣
中共中央政治局常委王滬寧｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

特別值得我們注意的是，國民黨為求2024勝選，不惜「請鬼開藥單」，引來了詭計多端的中共「三朝國師」王滬寧隔海助陣。好讓中共得以藉著所謂「和、戰兩手策略」，做球給國民黨，協助國民黨製造「台海和平」的利多假象。

文：黃澎孝

近半年來，夏立言兩度與朱立倫的小舅子高思博，率國民黨訪問團登陸，在時間點上都充滿了爭議。眾所周知，去年8月中共圍台軍演後，公佈對台「白皮書」之際，夏立言「及時趕到」大陸訪問，就引致輿論甚至國民黨內外人士的諸多批評。

國民黨是中共的「側翼」？還是「尾翼」？

這次，國民黨訪問團登陸的時間點，剛剛好就在美國國務卿布林肯預定訪中行程結束之後，顯然有與中共「打配合」之嫌！讓人家覺得：堂堂中國國民黨，竟然淪落到充當中國共產黨「側翼」甚至於「尾翼」的角色？誠不知堅決反共的「兩蔣」，如果地下有知，會是如何痛心疾首。

事實上，在這個地球上，國民黨是被中共騙的最多，打的最重，殺得最慘的政黨。這也是兩蔣「逃台」後，痛定思痛，堅持「三不政策」，絕不與中共接觸、談判、妥協的根由所在。

雖然兩蔣有生之年，為了維護其在台「黨國」、「家國」一體的政權，對於任何主張「台灣人當家作主」的「台獨份子」，從不心慈手軟的「反台獨」。但是，中共自始至今，都未曾改變過他們謀求渡海攻台，完成「統一大業」的大政方針、歷史使命。

「反台獨」是複製吳三桂「引清兵入關」的藉口

換言之，「反台獨」只是欲加之罪何患無辭，將其對台「文攻武嚇」合理化的藉口而已。其實，這就像是普亭藉口烏克蘭「新納粹主義」而舉兵侵烏ㄧ樣，侵略者的套路就像狗改不了吃屎。

有句老話：「外行看熱鬧，內行看門道」，在這次夏立言的訪中之行，表面上看起來，獲得中共所謂的「三朝國師」王滬寧，在人民大會堂「超規格」的盛大接待。雙方也發表了一些冠冕堂皇的說法。但是分析其內容大都是一些「套話」、「官話」與「廢話」。

真正的「魔鬼」卻是藏在國共雙方所謂「共同政治基礎」上。按照國民黨的表面說詞，就是所謂的「九二共識」與「反台獨」。

但是，事實的真相卻是：

  • 國民黨默默接受了：只有「一中」，沒有「各表」的「九二共識」。
  • 「反台獨」只是國民黨複製吳三桂「引清兵入關」的藉口。事實上，就是公開引中共介入2024台灣總統大選。
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Photo Credit: 國民黨提供 via 中央社
國民黨副主席夏立言10日晚間與中共中央政治局常委王滬寧會面，夏立言在會中對當前兩岸面臨的各種問題，以及台灣民眾關切的事項，表達國民黨的立場和看法。 （國民黨提供） 中央社記者劉冠廷傳真 112年2月10日

「請鬼開藥單」國民黨2024引來王滬寧助陣

特別值得我們注意的是，國民黨為求2024勝選，不惜「請鬼開藥單」，引來了詭計多端的中共「三朝國師」王滬寧隔海助陣。好讓中共得以藉著所謂「和、戰兩手策略」，做球給國民黨，協助國民黨製造「台海和平」的利多假象，然後國共聯手終結民進黨的綠色執政⋯⋯。

事實上，立場鮮明的親中媒體，在夏立言與王滬寧會面後，就迫不急待的公佈了一份號稱是《桃園孫先生》就這次夏立言行程是否會對藍營2024選情造成影響的「網路投票」結果。該報導稱：在該超過一萬人參與的「網路投票」中，認為夏立言之行「對國民黨2024總統立委選情會加分」竟然有高達78％的「壓倒性」認同。

該報導還「引述」網友針對2024大選提出意見，稱「只要國民黨能勇敢的走親中愛台反美國路線，國民黨才能走出困境」⋯⋯。是不是在帶風向？相信大家都可以「心領神會」了。

總而言之：國共合作之局已經公諸於世。2024台灣大選，共匪來了，內憂外患的警報已經響起⋯⋯。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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