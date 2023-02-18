2023/02/18,
生活

【圖表】通膨吃掉購買力！2022年實質薪資減幅創10年新高

【圖表】通膨吃掉購買力！2022年實質薪資減幅創10年新高
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

主計總處公布2022年全年平均實質薪資，倒退0.15%，創10年以來最大減幅，其中最關鍵的原因便是去年通膨高漲，導致民眾加薪幅度被通膨吃掉，反而落入負成長。然而，2022年台灣消費者物價指數僅漲2.95%，與民眾日常生活感受落差大，究竟是怎麼一回事呢？

行政院主計總處17日公布2022年全年每人每月經常性薪資，平均達4萬4417元，較前一年成長約2.8%。但受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情及俄烏戰爭影響，薪水漲幅跟不上通膨高漲，實際上每人實質經常性薪資（以下簡稱實質薪資）較前一年倒退0.15%，創10年來最大減幅。其中以服務業受到的影響最大，減幅約0.32%；工業雖然實質薪資未減少，但相較前兩年的數值，仍增長有限。

根據中央社報導，主計總處官員指出去年通膨率逼近3%，相較薪資漲幅僅有2.8%，才會導致實質經常性薪資落入負成長。這已是實質薪資連續第二年落入負成長，也是近10年來最大跌幅。

實質經常性薪資減幅創10年新高

若從產業來看，服務業受僱員工最有感，自去年實質薪資倒退0.65%後，連續第二年進入負成長，今年仍倒退0.32%，平均每人每月實質薪資為4萬2811元；工業受僱員工雖然未落入負成長，但相較2021年有將近1%的漲幅，今年薪資僅有微幅成長，漲幅約0.09%。

物價飆漲衝擊服務業薪資

若從各行業來看，2022年每月平均總薪資以海洋水運業最高，平均每月總薪資達20萬4027元，金融服務業（如金控公司）平均總薪資為12萬7293元，相對整體受僱員工行業較高；美髮及美容美體業平均為3萬1241 元、其他汽車客運業（通常為遊覽車）平均為3萬1634 元，則相對整體產業較低。

在人力資源方面，主計總處表示自2010年起每年受僱員工人數年增率均超過1%，直到2020年受疫情影響，受僱員工較前一年減少0.07％，但隨著後疫情時代來臨，整體疫情趨緩且全球經濟回溫，相關商業活動也逐漸恢復正常，受僱員工人數也再次回復到疫情前的水準。

通膨吃掉薪水，到底哪些漲了？

近期疫情回溫，許多人恢復外食、出遊習慣，卻發現日常民生與食物價格皆紛紛調漲，包含知名飲料店迷客夏、上班族時常消費的連鎖餐飲店八方雲集，皆宣布要調漲價格約8至12%。

據主計總處公布的2023年1月消費者物價指數（CPI）可以發現，不計入蔬果、能源價格的核心消費者指數年增率不到3％，但民眾日常最常消費的重要民生物資漲幅驚人，年增率高達5.9%，也難怪民眾感受與官方數字脫節。

重要民生物資價格顯著成長

究竟是哪些民生物品漲幅較高？從主計總處公佈的數字來看，雞蛋受飼養成本提高影響，整體漲幅最高，相較去年同期的物價指數成長約16.6%。其次成長最多是沙拉油，也有超過14%的漲幅。麵包因成本提升，也有超過7%的漲幅。

重要民生物資價格變動狀況

但若單比較消費者物價指數，2022年台灣漲2.95%，歐元區漲8.4%，美國漲8%，南韓漲5.1%，日本漲2.5%，中國漲2%，台灣漲幅明顯較其他地區較為緩和。中央社報導，民眾認為統計結果與實際感受有落差，可能是因為消費者物價指數還包含了民眾時常購買的生活品項以外的項目，所平均下來的結果，而從重要民生物資項目的漲跌來看，漲幅都比較顯著，使得民眾對於近來物價上漲的感受更深刻。

資料來源：中華民國統計資訊網

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核稿編輯：楊士範


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