【圖表】通膨吃掉購買力！2022年實質薪資減幅創10年新高
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主計總處公布2022年全年平均實質薪資，倒退0.15%，創10年以來最大減幅，其中最關鍵的原因便是去年通膨高漲，導致民眾加薪幅度被通膨吃掉，反而落入負成長。然而，2022年台灣消費者物價指數僅漲2.95%，與民眾日常生活感受落差大，究竟是怎麼一回事呢？
行政院主計總處17日公布2022年全年每人每月經常性薪資，平均達4萬4417元，較前一年成長約2.8%。但受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情及俄烏戰爭影響，薪水漲幅跟不上通膨高漲，實際上每人實質經常性薪資（以下簡稱實質薪資）較前一年倒退0.15%，創10年來最大減幅。其中以服務業受到的影響最大，減幅約0.32%；工業雖然實質薪資未減少，但相較前兩年的數值，仍增長有限。
根據中央社報導，主計總處官員指出去年通膨率逼近3%，相較薪資漲幅僅有2.8%，才會導致實質經常性薪資落入負成長。這已是實質薪資連續第二年落入負成長，也是近10年來最大跌幅。
若從產業來看，服務業受僱員工最有感，自去年實質薪資倒退0.65%後，連續第二年進入負成長，今年仍倒退0.32%，平均每人每月實質薪資為4萬2811元；工業受僱員工雖然未落入負成長，但相較2021年有將近1%的漲幅，今年薪資僅有微幅成長，漲幅約0.09%。
若從各行業來看，2022年每月平均總薪資以海洋水運業最高，平均每月總薪資達20萬4027元，金融服務業（如金控公司）平均總薪資為12萬7293元，相對整體受僱員工行業較高；美髮及美容美體業平均為3萬1241 元、其他汽車客運業（通常為遊覽車）平均為3萬1634 元，則相對整體產業較低。
在人力資源方面，主計總處表示自2010年起每年受僱員工人數年增率均超過1%，直到2020年受疫情影響，受僱員工較前一年減少0.07％，但隨著後疫情時代來臨，整體疫情趨緩且全球經濟回溫，相關商業活動也逐漸恢復正常，受僱員工人數也再次回復到疫情前的水準。
通膨吃掉薪水，到底哪些漲了？
近期疫情回溫，許多人恢復外食、出遊習慣，卻發現日常民生與食物價格皆紛紛調漲，包含知名飲料店迷客夏、上班族時常消費的連鎖餐飲店八方雲集，皆宣布要調漲價格約8至12%。
據主計總處公布的2023年1月消費者物價指數（CPI）可以發現，不計入蔬果、能源價格的核心消費者指數年增率不到3％，但民眾日常最常消費的重要民生物資漲幅驚人，年增率高達5.9%，也難怪民眾感受與官方數字脫節。
究竟是哪些民生物品漲幅較高？從主計總處公佈的數字來看，雞蛋受飼養成本提高影響，整體漲幅最高，相較去年同期的物價指數成長約16.6%。其次成長最多是沙拉油，也有超過14%的漲幅。麵包因成本提升，也有超過7%的漲幅。
但若單比較消費者物價指數，2022年台灣漲2.95%，歐元區漲8.4%，美國漲8%，南韓漲5.1%，日本漲2.5%，中國漲2%，台灣漲幅明顯較其他地區較為緩和。中央社報導，民眾認為統計結果與實際感受有落差，可能是因為消費者物價指數還包含了民眾時常購買的生活品項以外的項目，所平均下來的結果，而從重要民生物資項目的漲跌來看，漲幅都比較顯著，使得民眾對於近來物價上漲的感受更深刻。
資料來源：中華民國統計資訊網
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核稿編輯：楊士範
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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