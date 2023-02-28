主持人內克推出《H.I.T.聲產線 流行音樂系列報導》，探索台、客、原民音樂母語歌曲的故事
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《H.I.T.聲產線 流行音樂系列報導》為卓越新聞獎基金會20週年唯一補助的聲音專題，專題名稱極具巧思，除了是「熱門」、「大眾流行」之意，也取用「Hakka客語」、「Indigenous languages原住民語」、「Taigi台語」三語的英文字母首字。三類語言在流行音樂產製過程中，各自具有獨特的發展脈絡，合在一起時，則成為台灣流行音樂蓬勃發展的生命力。
文：音音推推
去（2022）年主持金音獎後台直擊，大獲讚聲的主持人內克（吳宇軒），籌組團隊推出「聲音版」的新聞專題節目《H.I.T.聲產線 流行音樂系列報導》，以台語、客語、原住民語三種語言出發，探討母語歌在台灣流行音樂產業中發展的脈絡。
此專題先於電台播出，隨即在Podcast節目《告白那一刻》完整釋出，整個系列專題報導共六集，除了邀請到金曲歌王黑哥謝銘祐、客家幽默一哥黃子軒、大家的阿美族大哥哥舒米恩，作為三種台灣母語音樂人的代表外，節目也透過拍謝少年、張秀卿、鄭宜農、吉那、黃宇寒、龔德、王宏恩等金曲獎音樂人視角，呈現各語種在流行音樂產業轉變歷程中更完整的面貌。
找尋母語歌曲的故事，探索台、客、原民音樂脈絡
過去兩年，內克和製作人虹鈺，便曾製作以原住民音樂產業為主軸的專題節目《記住我們的歌（2020年）》和《發聲什麼事（2021年）》，兩者皆獲得文創產業新聞報導獎肯定。
在進行原住民音樂系列報導時，一次訪問中受訪者對主持人內克提出疑問：「你怎麼沒想到要去尋找自己母語歌的故事？」，這句話點醒了內克對自身母語歌的好奇心，於是他以在廣播業工作的人脈關係，尋覓到不同語種的使用者，籌組成H.I.T.聲產線團隊，對台、客、原民三類語言的音樂產業脈絡，進行探究、田野調查和實地訪問。
相對華語而言，母語或許並非強勢的創作語言，但卻與台灣人們的生活息息相關。《H.I.T.聲產線 流行音樂系列報導》以內克為新聞播報者，首兩集先從台語音樂產業出發，團隊前往主述人物黑哥謝銘祐位於台南的工作室，從早期台語樣板歌、新台語歌、「腔口」與「氣口」問題，聊到現在台灣在地的音樂祭文化，張秀卿也受訪分享秀場、工地秀是早期歌手累積人氣和台風的重要場合。
場景轉移到新竹東門市場裡的「東門Rec & Live」，黃子軒和團隊聊起客語傳統歌和流行歌之間的斷裂和傳承，也帶出幾位客語新生代創作歌手的作品和方向，在吉那的分享裡，也點出客家電視台的長青節目「鬧熱打擂台」是客家新秀們重要的舞台。
最後兩集，由舒米恩與團隊的台東之旅作結，舒米恩笑說小時候大家都會拿他的故鄉「都蘭部落」開玩笑，反而讓他產生對家鄉的認同；從張惠妹、亞特蘭大奧運到阿爆等原民受到大眾關注，開始有越來越多的部落青年，願意回過頭學習傳統文化和族語，透過舞台展現族語音樂的魅力後，更能培養起他們對族群文化的自信。
來自不同背景的成員，組成最接近母語的團隊
作為串接六集的靈魂人物，內克說這個節目的完成其實必須歸功給團隊， H.I.T.聲產線團隊組成正巧是縮小版的台灣社會：主持人內克和製作人虹鈺的母語是台語，兩人認識於警廣；擔任後製剪輯的卡爾是客家人，現於講客廣播電台擔任主持人；同樣作為採訪者的賴可，既有閩南和客家血統，同時也具邵族身分，得過兩次廣播金鐘獎。
在這樣多元組成的背景下，團隊得以更接近母語使用者會蒐集到的資料。雖各自皆有正職，四位團員仍密集地於線上進行討論會議，合作過程竟從未起過爭執。
內克笑說「大概是在共事前就知道我這個人工作時很難搞，所以大家自己很小心」；虹鈺則分享，大家很常開會，某天甚至聚在一起做最後的成帶、資料整理等，整整花上十六小時才順利完成。
而某次到台東訪問，因車子半路拋錨，讓內克、賴可連帶著舒米恩與經紀人一行人一起推車上山至路肩等待救援，「又累又荒謬，但也是很難得的經驗」。
《H.I.T.聲產線 流行音樂系列報導》為卓越新聞獎基金會20週年唯一補助的聲音專題，專題名稱極具巧思，除了是「熱門」、「大眾流行」之意，也取用「Hakka客語」、「Indigenous languages原住民語」、「Taigi台語」三語的英文字母首字。
三類語言在流行音樂產製過程中，各自具有獨特的發展脈絡，合在一起時，則成為台灣流行音樂蓬勃發展的生命力。「如果能讓聽的人開始對自己的母語音樂產生一點點興趣，我覺得那就是做這個專題很大的成就感了。」團隊也希望可以透過聲音專題的報導形式，幫助聽者梳理產業的過去發展、認識當代轉變，或許可以協助產業釐清未來走向。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。