主持人內克推出《H.I.T.聲產線 流行音樂系列報導》，探索台、客、原民音樂母語歌曲的故事

文：音音推推

去（2022）年主持金音獎後台直擊，大獲讚聲的主持人內克（吳宇軒），籌組團隊推出「聲音版」的新聞專題節目《H.I.T.聲產線 流行音樂系列報導》，以台語、客語、原住民語三種語言出發，探討母語歌在台灣流行音樂產業中發展的脈絡。

此專題先於電台播出，隨即在Podcast節目《告白那一刻》完整釋出，整個系列專題報導共六集，除了邀請到金曲歌王黑哥謝銘祐、客家幽默一哥黃子軒、大家的阿美族大哥哥舒米恩，作為三種台灣母語音樂人的代表外，節目也透過拍謝少年、張秀卿、鄭宜農、吉那、黃宇寒、龔德、王宏恩等金曲獎音樂人視角，呈現各語種在流行音樂產業轉變歷程中更完整的面貌。

找尋母語歌曲的故事，探索台、客、原民音樂脈絡

過去兩年，內克和製作人虹鈺，便曾製作以原住民音樂產業為主軸的專題節目《記住我們的歌（2020年）》和《發聲什麼事（2021年）》，兩者皆獲得文創產業新聞報導獎肯定。

在進行原住民音樂系列報導時，一次訪問中受訪者對主持人內克提出疑問：「你怎麼沒想到要去尋找自己母語歌的故事？」，這句話點醒了內克對自身母語歌的好奇心，於是他以在廣播業工作的人脈關係，尋覓到不同語種的使用者，籌組成H.I.T.聲產線團隊，對台、客、原民三類語言的音樂產業脈絡，進行探究、田野調查和實地訪問。

Photo Credit: 截圖自音音有代誌 主持人內克與謝銘祐合照於安平流得划工作室

相對華語而言，母語或許並非強勢的創作語言，但卻與台灣人們的生活息息相關。《H.I.T.聲產線 流行音樂系列報導》以內克為新聞播報者，首兩集先從台語音樂產業出發，團隊前往主述人物黑哥謝銘祐位於台南的工作室，從早期台語樣板歌、新台語歌、「腔口」與「氣口」問題，聊到現在台灣在地的音樂祭文化，張秀卿也受訪分享秀場、工地秀是早期歌手累積人氣和台風的重要場合。

場景轉移到新竹東門市場裡的「東門Rec & Live」，黃子軒和團隊聊起客語傳統歌和流行歌之間的斷裂和傳承，也帶出幾位客語新生代創作歌手的作品和方向，在吉那的分享裡，也點出客家電視台的長青節目「鬧熱打擂台」是客家新秀們重要的舞台。

最後兩集，由舒米恩與團隊的台東之旅作結，舒米恩笑說小時候大家都會拿他的故鄉「都蘭部落」開玩笑，反而讓他產生對家鄉的認同；從張惠妹、亞特蘭大奧運到阿爆等原民受到大眾關注，開始有越來越多的部落青年，願意回過頭學習傳統文化和族語，透過舞台展現族語音樂的魅力後，更能培養起他們對族群文化的自信。

Photo Credit: H.I.T. 聲產線團隊 製作團隊前往台東實地考察並在走訪過程直接收音

來自不同背景的成員，組成最接近母語的團隊

作為串接六集的靈魂人物，內克說這個節目的完成其實必須歸功給團隊， H.I.T.聲產線團隊組成正巧是縮小版的台灣社會：主持人內克和製作人虹鈺的母語是台語，兩人認識於警廣；擔任後製剪輯的卡爾是客家人，現於講客廣播電台擔任主持人；同樣作為採訪者的賴可，既有閩南和客家血統，同時也具邵族身分，得過兩次廣播金鐘獎。

在這樣多元組成的背景下，團隊得以更接近母語使用者會蒐集到的資料。雖各自皆有正職，四位團員仍密集地於線上進行討論會議，合作過程竟從未起過爭執。

內克笑說「大概是在共事前就知道我這個人工作時很難搞，所以大家自己很小心」；虹鈺則分享，大家很常開會，某天甚至聚在一起做最後的成帶、資料整理等，整整花上十六小時才順利完成。

而某次到台東訪問，因車子半路拋錨，讓內克、賴可連帶著舒米恩與經紀人一行人一起推車上山至路肩等待救援，「又累又荒謬，但也是很難得的經驗」。

Photo Credit: H.I.T. 聲產線團隊 團隊與舒米恩直接在車上錄音，甚至還一起推車上山

《H.I.T.聲產線 流行音樂系列報導》為卓越新聞獎基金會20週年唯一補助的聲音專題，專題名稱極具巧思，除了是「熱門」、「大眾流行」之意，也取用「Hakka客語」、「Indigenous languages原住民語」、「Taigi台語」三語的英文字母首字。

三類語言在流行音樂產製過程中，各自具有獨特的發展脈絡，合在一起時，則成為台灣流行音樂蓬勃發展的生命力。「如果能讓聽的人開始對自己的母語音樂產生一點點興趣，我覺得那就是做這個專題很大的成就感了。」團隊也希望可以透過聲音專題的報導形式，幫助聽者梳理產業的過去發展、認識當代轉變，或許可以協助產業釐清未來走向。

Photo Credit: 《H.I.T. 聲產線 流行音樂系列報導》

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航