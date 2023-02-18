2023/02/18,
商業

特斯拉市占率直直落，自駕系統又出問題召回36萬輛車，傳有意收購加拿大鋰礦商確保電池原料供應

特斯拉市占率直直落，自駕系統又出問題召回36萬輛車，傳有意收購加拿大鋰礦商確保電池原料供應
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全球的電動車商競爭日益激烈，為了能取得穩定且便宜的原料，各大業者有走向垂直整合的趨勢。外媒報導指出，特斯拉正考慮向上游收購電池金屬礦商Sigma Lithium Corp. (SGML)。

全球電動車巨擘特斯拉（Tesla）傳出正要籌出一大筆錢，考慮買下加拿大鋰礦商，藉此穩定未來電池原料的供應。但是，在此之前，創辦人馬斯克（Elon Musk）可以能要先處理層出不窮的自動駕駛意外，還有市占率直直落的窘境。

特斯拉傳出要收購鋰礦商

全球的電動車商競爭日益激烈，為了能取得穩定且便宜的原料，各大業者有走向垂直整合的趨勢。根據《彭博社》報導指出，特斯拉正考慮向上游收購電池金屬礦商Sigma Lithium Corp. (SGML)。

Sigma Lithium是加拿大的礦商，目前正在開發美洲巴西最大的鋰岩礦場Grota do Cirilo，且積極地擴大全球電動車供應鏈。Sigma Lithium表示，目前公司現階段每年可生產27萬噸電池級精緻礦鋰，有望成為全球成本最低的生產商之一，未來將朝向每年76.6萬噸的目標前進。

Sigma Lithium相當強調，低碳高純度精緻礦鋰，預計透過碳權交易，在2024年實施淨零碳排的目標，在此前提下，Sigma Lithium取得27個地區的採礦權利，這包含採礦、探勘及相關授權，共計佔地達191平方公里。

雖然Sigma Lithium開發項目多元，但是和眾多礦業商相比，仍屬於規模較小的企業。美國地質調查局（USGS）報告顯示，按市值排列全球最大的鋰生產商是美國雅寶公司（Albemarle Corporation），其次是智利化工礦產公司（SQM），接著是中國天齊鋰業，再來是中國贛鋒鋰業。

針對本次收購案，特斯拉和Sigma Lithium均未有任何回應。知情人士向《彭博社》透露，一切都還只是商議初期階段，最後也可能不會交易，因為Sigma Lithium股價在過去一年上漲2倍，讓潛在買家更難籌措出一大筆，導致許多買家望之卻步。

特斯拉市占率直直落，自動駕駛又出問題

事實上，特斯拉正陷入激烈的電車肉搏戰之中，尤其是面對中國比亞迪（BYD）藉由成功的垂直整合以低成本的優勢，大舉攻入各國市場，市占率逐漸被蠶食。同時，特斯拉的優勢之一的自駕功能也出現問題。

美國全國高速公路交通安全委員會（NHTSA）發布通知，特斯拉的自駕系統在罕見情況下，可能違反當地交通法規，如果駕駛人沒有及時控制，將會增加車禍的風險。NHTSA說明，目前特斯拉已經召回36.28萬輛配備先進輔助駕駛功能的電動車。過去特斯拉將這一技術宣傳為全自動駕駛測試版（Full Self-Driving Beta），並且拿來作為和競爭對手抗衡的利器。

NHTSA強調，上個月已經通知特斯拉，他們的自駕車系統在特定的道路環境下潛藏危機，例如：紅綠燈變成黃色時穿過十字路口，還有通過某些變速區時，自駕系統都會發生誤差。NHTSA指出，截自本週，特斯拉已經確定了18起和上述有關的保險，但是並未透露具體傷亡。

《華爾街日報》報導，馬斯克對NHTSA的報告頗有微詞。他強調，NHTSA使用「召回」一詞是錯誤的，因為召回通常需要車主開回到原廠修理，但是本次的自駕系統問題，特斯拉可以利用遠端更新的方式處理。

這也意味著，馬斯克傳遞「本次更新」並不會額外造成更多公司的損失，也試圖向投資人喊話。另外，特斯拉特別說明，本身對NHTSA的報告存有疑慮，但是出於謹慎考慮，才於2月7日決定實施自願處理這個問題。

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核稿編輯：翁世航


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