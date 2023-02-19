2023/02/19,
政治

不是不爆，時候未到：陳宗彥在政治上沒那麼重要，但是他的政治位置，極重要

不是不爆，時候未到：陳宗彥在政治上沒那麼重要，但是他的政治位置，極重要
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

許多人對「陳宗彥事件」充滿陰謀論——動機、時機、手法都十分細膩嫻熟，懷疑是「職業殺手」所為。但是誰出的手其實不重要，重點是陳宗彥的政治位置極重要，真正的目標當然也是賴清德。

事隔11年，南檢偵辦警員收賄，查到自家人喝花酒案外案。不到五小時，陳宗彥在賴清德、陳建仁「近身」遭政治槍決，血肉模糊。

距離總統大選還有一段時間，政治殺傷力有待觀察。

陳宗彥的政治位子，很重要

外界關心陰謀論——動機、時機、手法都十分細膩嫻熟，懷疑是「職業殺手」所為。

根據立委和媒體爆料的證據，以及社會對於高層官員（他在地方政府期間的爭議）道德容忍力，賴清德、陳建仁是否可能脫身？陳宗彥說不說得清楚？答案幾乎都是否定的，可疑的，充滿想像空間的。

這個結果並不冤枉。

是賴清德政敵的整肅跟砍殺的對象？或是在野黨的誰出手？不重要。

陳宗彥「必須死」，對藏鏡人來說，很重要。儘管陳宗彥在政治上沒那麼重要，但是他的政治位置，極重要。

賴清德台南市長任內的民政局長、新聞及國際處長；賴清德內閣，陳從台南北上擔任內政部政務次長；蘇貞昌內閣任中央流行疫情中心副指揮官；陳建仁內閣被「高升」行政院發言人。

「陳宗彥之死」賴清德絕對有傷，傷多傷少，還有看他療傷的能力而已。

一來，賴清德的用人、識人能力，會被質疑。

二來是時機，在賴清德連續三週召開中執會，處理台南市議長涉賄、學倫、排黑三議題，展現改革決心之際，把一切打回原形。

我認為，殺手的對象當然是賴清德，不是陳建仁。陳內閣只是被波及。這未必危及賴清德「定於一尊」之勢，但賴顯非刀槍不入。

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Photo Credit: 中央社

有心上大位的人，須想想自己還有哪些未爆彈

有企圖心的政客嚴以律己，對於子弟兵、幕僚往往採取更高的道德標準。

馬英九對於鬧出風波的官員幾乎一律採懷疑、不信任的態度，常見的危機處理就是火速拔官。雖被視為不沾鍋、不近人情、切割刀，好處就是免於負面形象上身。

政治從來就不是以法律或人情作為論斷，雖然不近人情，但是還是有其邏輯的：凡走過，必留下痕跡，若要人不知，除非己莫為。

如果很早就決定要從政，請斷了淫念、邪念和貪念，這輩子清心寡欲，不只要替自己的歷史負責，還要替別人和別人的歷史負責。

陳宗彥事件，對賴清德、侯友宜、郭台銘、柯文哲大位之路絕對是一堂課。他們都該盤點一下自己和身邊的人還有哪些未爆彈。

引爆過卻沒有炸開的未爆彈。不是不爆，時候未到。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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