《致獨特的你》：「把你放出來，溶入我們」，三座通往幸福的明日之橋

文：利奧・巴士卡力（Leo Buscaglia）

三座通往幸福的明日之橋

我愛極了這個題目——明日之橋。

從孩提時開始，我就喜歡橋，所以一知道要談論的主題是明日之橋，我即刻再翻閱字典，重溫一次橋的定義——

橋是填補兩處距離，

橋是通往阻礙的過道，

橋也是溝通兩岸的孔道。

在過去四、五年中，我也盡心盡力做著橋梁的工作。我努力填補人際間的距離，化身克服阻礙的橋梁，使人類的生活更簡單、更真誠。

如果你能成為一道通往明日的橋梁，把今日的不足、阻礙和距離填滿成橋，使人容易跨越到燦爛的明日，該多美！但是，首先你必須奉獻自己，獻出你們全體的心力，然後才能建造成明日之橋。

而最重要的是，第一座橋，必須給你自己。

我常常感到困擾，從學習中，我們並沒學到什麼是自尊。記得多年前我在課堂上問學生：「如果你有選擇，你要往何處？希望自己成為誰？」令我驚訝的是，在這一群可愛而敏感的人中，百分之八十的人想要成為別人，像賈姬．歐納西斯（Jackie Onassis）或電影明星伯特．雷諾斯（Burt Reynolds）。事實上，你雖然有小小的缺點，沒有賈姬有錢，也沒有伯特．雷諾斯高大，但你是你，你若變成了他們，就失去了自我的價值和權益。如果你明白了這點，你就上路了，再也沒有人能阻攔你、使你失去自己。

你自己做決定，自己選喜愛的色彩，去塗抹你的天堂或地獄，一切都掌握在你自己手中。

世界上沒有學校教我們自尊、自愛，很少人能站起來大聲對自己說：「我真喜歡我自己，我喜歡我尚未伸展、潛在的自己。」我們必須有人出來教導，把不可限量的自己展露出來，因為你不僅實際在此，你還有很多潛能待開發，你不表達真我，不就成了虛偽的人？

我教過小學、中學，直到五年前，從亞洲回來後，才開始教大學。在我教過的學生中，最令人難以相信的是，我發現許多大學生冷漠和心不在焉，這使我很生氣，也很失望；每當你熱情澎湃的走入教室，要和學生分享你的所得所思，往往只看到他們的頭、他們的心不在焉；他們一字不漏的抄著筆記，記下每個句子，但什麼也沒聽進去。我有時必須請求他們：「放下鉛筆，看我、聽我。」

我喜歡對著你們的眼睛說話，是的，眼睛，不是鉛筆，不是頭。我們的文化習俗雖然不習慣對視，但是從眼神中，我得到訊息，我得到鼓勵。

人生的美妙也就在於：有一天，你發現到自己的與眾不同。這不是意外，而是一個成長的過程，你發現到自己的理想、幻想，你是一個有著多種目標與希望的綜合體，但千萬不要因別人的否認而放棄自己。你知道自己的本質是什麼、最重要的精神是什麼，你一一完成、一一貢獻。世界本來就有如一塊多彩的織錦，只有你盡力織好你自己所屬的那一小塊面積，才能使織錦完美無缺。

真正關心和教導孩子的人，必定也從孩子身上學到許多。你的心胸完全開放給孩子，你接納他們、愛護他們，而不是站在講台上發號施令、教訓孩子；成人往往習慣支使孩子、命令孩子，而忘了聽聽他們，與他們相處相談。

「把你放出來，溶入我們」，是力量的來處，也是助人的基本。

所以，開始築一座橋給你自己，讓它延伸出來，

不要停止、不要放棄，然後繼續為別人築橋。

這一切都要從自己開始，所有與人溝通的橋梁必須由你延伸出來，才能與人搭上、連繫。只有我不斷成長，我才能給你更多的我自己；我窮研智慧的精髓，才能給予追求真理的勇氣；我在了解自己的同時，才能更接近你的人類本性；我不斷的追求生命，才能與你一起慶祝人生的美妙，所以學習不僅為了自己，也同時分享給所處的環境和周圍。

「把你放出來，溶入我們」，是力量的來處，也是助人的基本。所以，開始築一座橋給你自己，讓它延伸出來，不要停止、不要放棄，然後繼續為別人築橋。

六○年代是一個迷惑的年代，人人追求解答，人人懷疑萬物的存在，那是我教學生涯中的高峰，學生充滿了不馴與挑戰，而不是只呆坐著。他們不斷挑戰我，多麼好的教學相長，這正是一個表現自我的年代。然後七○年代，一切沉寂下來，人從騷亂中漸趨平靜，開始沉思、開始自省，追求一種內在的解答。而現在，正是從自我沉思中醒來的時候，我們有十年的內省時間去沉澱、反思，那關閉二十年的自我中心，是否能與外界相連？我們必須走出自我，才能與人聯繫溝通。此時正是築橋的年代。

我們開始了第二座橋的建設。第一座橋建立自我對外的橋，而這第二座橋，是與人合作，共同建造的。以前我們總堅持「自己是對的」，而現在，我發現我並不永遠是對的，我有對有錯，你也有對有錯的時候；我可以對，你也不必一定是錯的；我們可以同時都對，兩個對或兩百個對。真實對錯有時並不那麼明顯，所謂錯，有時也只是不那麼明朗顯著。我們可以一起發掘彼此的共同點，世上絕對沒有兩個相似的個體，但是我們可以有許許多多共同點，這些共同點使我們開始，我們若是朝這個方向伸展接觸，我們的橋就逐漸成形。

在交通發達的今天，沒有接觸不到的偏遠地區，更何況這座橋由你開始，它使你走向每一個人及每一處。不論偏遠如尼泊爾或西藏荒野的村莊，沒有超過二十六小時到不了的地方。我們都已成了地球村的鄰居。以前我家每週日風雨無阻，開三小時車程去長堤聚會，現在從洛杉磯城中開車去長堤，只需二十五分鐘就可抵達。我們已成了愈來愈息息相關的鄰居，輕如落葉都能相互影響。我們再也不能拖延築橋，否則有一天彼此間的距離縫隙將難以尺量跨越。