《致獨特的你》：「把你放出來，溶入我們」，三座通往幸福的明日之橋
我們想讓你知道的是
有「愛的傳教士」稱號的利奧・巴士卡力博士，將1970至1981年間的重要課堂講座與演講精華，集結成本書。書中以理性觀點洞悉人際糾結，以感性關懷引領人們了解生命真諦。含金量滿載的雋永文句，敲動人心，還曾被媒體譽為台灣「40年來影響我們最深的書」。
文：利奧・巴士卡力（Leo Buscaglia）
三座通往幸福的明日之橋
我愛極了這個題目——明日之橋。
從孩提時開始，我就喜歡橋，所以一知道要談論的主題是明日之橋，我即刻再翻閱字典，重溫一次橋的定義——
橋是填補兩處距離，
橋是通往阻礙的過道，
橋也是溝通兩岸的孔道。
在過去四、五年中，我也盡心盡力做著橋梁的工作。我努力填補人際間的距離，化身克服阻礙的橋梁，使人類的生活更簡單、更真誠。
如果你能成為一道通往明日的橋梁，把今日的不足、阻礙和距離填滿成橋，使人容易跨越到燦爛的明日，該多美！但是，首先你必須奉獻自己，獻出你們全體的心力，然後才能建造成明日之橋。
而最重要的是，第一座橋，必須給你自己。
我常常感到困擾，從學習中，我們並沒學到什麼是自尊。記得多年前我在課堂上問學生：「如果你有選擇，你要往何處？希望自己成為誰？」令我驚訝的是，在這一群可愛而敏感的人中，百分之八十的人想要成為別人，像賈姬．歐納西斯（Jackie Onassis）或電影明星伯特．雷諾斯（Burt Reynolds）。事實上，你雖然有小小的缺點，沒有賈姬有錢，也沒有伯特．雷諾斯高大，但你是你，你若變成了他們，就失去了自我的價值和權益。如果你明白了這點，你就上路了，再也沒有人能阻攔你、使你失去自己。
你自己做決定，自己選喜愛的色彩，去塗抹你的天堂或地獄，一切都掌握在你自己手中。
世界上沒有學校教我們自尊、自愛，很少人能站起來大聲對自己說：「我真喜歡我自己，我喜歡我尚未伸展、潛在的自己。」我們必須有人出來教導，把不可限量的自己展露出來，因為你不僅實際在此，你還有很多潛能待開發，你不表達真我，不就成了虛偽的人？
我教過小學、中學，直到五年前，從亞洲回來後，才開始教大學。在我教過的學生中，最令人難以相信的是，我發現許多大學生冷漠和心不在焉，這使我很生氣，也很失望；每當你熱情澎湃的走入教室，要和學生分享你的所得所思，往往只看到他們的頭、他們的心不在焉；他們一字不漏的抄著筆記，記下每個句子，但什麼也沒聽進去。我有時必須請求他們：「放下鉛筆，看我、聽我。」
我喜歡對著你們的眼睛說話，是的，眼睛，不是鉛筆，不是頭。我們的文化習俗雖然不習慣對視，但是從眼神中，我得到訊息，我得到鼓勵。
人生的美妙也就在於：有一天，你發現到自己的與眾不同。這不是意外，而是一個成長的過程，你發現到自己的理想、幻想，你是一個有著多種目標與希望的綜合體，但千萬不要因別人的否認而放棄自己。你知道自己的本質是什麼、最重要的精神是什麼，你一一完成、一一貢獻。世界本來就有如一塊多彩的織錦，只有你盡力織好你自己所屬的那一小塊面積，才能使織錦完美無缺。
真正關心和教導孩子的人，必定也從孩子身上學到許多。你的心胸完全開放給孩子，你接納他們、愛護他們，而不是站在講台上發號施令、教訓孩子；成人往往習慣支使孩子、命令孩子，而忘了聽聽他們，與他們相處相談。
「把你放出來，溶入我們」，是力量的來處，也是助人的基本。
所以，開始築一座橋給你自己，讓它延伸出來，
不要停止、不要放棄，然後繼續為別人築橋。
這一切都要從自己開始，所有與人溝通的橋梁必須由你延伸出來，才能與人搭上、連繫。只有我不斷成長，我才能給你更多的我自己；我窮研智慧的精髓，才能給予追求真理的勇氣；我在了解自己的同時，才能更接近你的人類本性；我不斷的追求生命，才能與你一起慶祝人生的美妙，所以學習不僅為了自己，也同時分享給所處的環境和周圍。
「把你放出來，溶入我們」，是力量的來處，也是助人的基本。所以，開始築一座橋給你自己，讓它延伸出來，不要停止、不要放棄，然後繼續為別人築橋。
六○年代是一個迷惑的年代，人人追求解答，人人懷疑萬物的存在，那是我教學生涯中的高峰，學生充滿了不馴與挑戰，而不是只呆坐著。他們不斷挑戰我，多麼好的教學相長，這正是一個表現自我的年代。然後七○年代，一切沉寂下來，人從騷亂中漸趨平靜，開始沉思、開始自省，追求一種內在的解答。而現在，正是從自我沉思中醒來的時候，我們有十年的內省時間去沉澱、反思，那關閉二十年的自我中心，是否能與外界相連？我們必須走出自我，才能與人聯繫溝通。此時正是築橋的年代。
我們開始了第二座橋的建設。第一座橋建立自我對外的橋，而這第二座橋，是與人合作，共同建造的。以前我們總堅持「自己是對的」，而現在，我發現我並不永遠是對的，我有對有錯，你也有對有錯的時候；我可以對，你也不必一定是錯的；我們可以同時都對，兩個對或兩百個對。真實對錯有時並不那麼明顯，所謂錯，有時也只是不那麼明朗顯著。我們可以一起發掘彼此的共同點，世上絕對沒有兩個相似的個體，但是我們可以有許許多多共同點，這些共同點使我們開始，我們若是朝這個方向伸展接觸，我們的橋就逐漸成形。
在交通發達的今天，沒有接觸不到的偏遠地區，更何況這座橋由你開始，它使你走向每一個人及每一處。不論偏遠如尼泊爾或西藏荒野的村莊，沒有超過二十六小時到不了的地方。我們都已成了地球村的鄰居。以前我家每週日風雨無阻，開三小時車程去長堤聚會，現在從洛杉磯城中開車去長堤，只需二十五分鐘就可抵達。我們已成了愈來愈息息相關的鄰居，輕如落葉都能相互影響。我們再也不能拖延築橋，否則有一天彼此間的距離縫隙將難以尺量跨越。
Tags：
2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html