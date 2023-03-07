《奇異博士與哲學》：史傳奇如何從一個充滿缺點的醫師，成為真正的祕術、醫術及武術大師？
我們想讓你知道的是
漫威的著名人物──奇異博士，躍上了世界的大螢幕，開始揮舞著靈環，劃出絢麗的魔法陣，抵禦狂徒的攻擊、傳送你我到世界各地。不管是超級尖端的神經醫學，或是神祕至極的祕術魔法，居然都與哲學脫不了關係！？
文：布魯斯・懷特（Bruce Wright）、保羅・澤爾（E. Paul Zehr）
第19章 奇異博士，醫術與祕術大師
想到奇異博士的時候，你也許會先想起他亮眼的服裝，想到令人目眩神迷的魔法戰鬥，以及他在電影裡一些極其怪異的敵人。可是，你有想到他的醫學能力、他的多重身分，還有他的……武術技巧嗎？Primum non nocere——這句拉丁文名言有個更通俗常見的說法，就是「以不傷害為首要」（first, do no harm）——這是希波克拉底誓言（Hippocratic Oath）的一部分，醫生必須堅守這些誓言，將之納入自己的行為準則。
或許有些人會覺得意外，其實在許多武術對戰上也可以看到這條規則的痕跡，武術裡有個原則叫做「傷人寧輕勿重」（hurt, rather than harm），意思就是下手時讓對方受點輕傷、令之暫時感到不適，如此還算無妨，但下手太重、造成長期傷害的話就過分了。
史蒂芬・史傳奇的「上輩子」是個名聞遐邇的神經外科醫師，可是進了卡瑪泰姬之後，大家通常只會想起他是個祕術大師。不過在本章中我們會看到，史傳奇在祕術方面的能力技巧與倫理原則，其實都還是帶有醫學與傳統武術訓練的精神在其中的。
醫學博士史傳奇醫師
在二○○六至二○○七年間推出的迷你系列漫畫《奇異博士：誓言》（Doctor Strange: The Oath）裡，我們可以看到咱們這位英雄既是醫師又是法師的那一面。故事裡的王，也就是史傳奇最老資格的夥伴、昔日的祕術老師、現在的朋友，居然罹患了無法開刀治癒的腦瘤，當奇異博士發現此事後便動身前往其他維度，想要找到神祕的歐特奇靈藥（Otkid's elixir），只不過後來史傳奇發現這靈藥不但可以治好王的腦瘤，甚至還可以治癒一切人類可能罹患的疾病。
可是在戰鬥裡，大多數的靈藥都沒了，這讓史傳奇面臨兩種選擇，一是選擇使用這僅剩的一點點歐特奇靈藥來救自己的夥伴，因為王必須馬上服用才有救；二是把現存的靈藥交給科學家去複製，如此則可望治好所有人類已知疾病。最後奇異博士的選擇，是救王一命。
如果是一個有尊重自己職責的醫師——此時也可以替換成法師——會做出這種道德抉擇嗎？這個選擇真的很奇異（對，我就是有意用雙關語），裡頭頗有些問題需要討論。首先，這個靈藥一方面可以拯救不知多少現在和未來的人命，但另一方面又只能用來救下一個對史傳奇個人很重要的人，這兩者之間確實有權衡的難處。
雖然王是史傳奇最親近的朋友，可是從醫學倫理上來說，相較於拯救（真正的）無數生命，根本沒有什麼道理要把這最後一滴萬靈藥用來單單救下他一個人，史傳奇唯一可以採用的說詞是「我們絕對不可以放棄對自己收治的病患進行治療」，意思就是說其他人類只能乖乖承受病痛，因為他們運氣不夠好，沒能成為他的病患。
如果就這樣放任王在自己的眼前死去，這不但會是個悲劇，而且對史傳奇個人而言更是心痛難捨，可是如果他犧牲一個人來拯救幾十億條性命的話，這才比較符合「以不傷害為首要」的原則，而且我們也可以想像，王其實也是希望他這麼做的。
奉太古希波克拉底眾主之名！
諷刺的是，史傳奇原本之所以會去找靈藥，就是因為他曾立下了希波克拉底誓言，而誓言中要求他必須以病人的利益來開處藥方。我們現在把這套誓言跟希波克拉底連結在一起，但其實誓言在這個名號出現之前就已經存在了，而且隨著時間的推移也不斷在變化。如果我們從這套誓言裡萃取出最根本的內容，會看到以下幾則重要敘述：
我會盡一己之能力與判斷力之所及來幫助病家。
我絕不得以治病之由而傷害或枉屈任何人。
我不可將致命藥品交付任何人，雖有請託亦不可為，並且也絕不會給予此等建議。
只要進到診間，我必是前往救治病家，絕無存有傷害之念。我不會濫用職權來與人的身體產生性接觸，不論對方是男是女，是自由人還是奴隸。
無論我看到或聽到什麼，在職務上或私底下，凡是不該洩漏的，我必保守祕密，不告知任何一人。
史傳奇的決定不僅跟上述的某些規則有所衝突，更嚴重的是，他明明有辦法救治病家——而且還是全天下的病家——卻選擇只救一人，這實在很難說得上是「盡一己之判斷力」。不過如果我們要用希波克拉底誓言來審視史傳奇的選擇，這裡頭還有個問題，就是希波克拉底誓言只適用於醫病關係。
但史傳奇並不是王的醫生，他們是朋友，而且長久以來奇異博士對王本來就都更像是以友相待，直到後來他選擇救王一命時，史傳奇才扮演起王的醫生，搬出「不可以放棄治療」這套邏輯來為自己的行為辯護。而且正因為他們是朋友，所以史傳奇更不應該擔任王的醫生，因為按照行規，醫生是不可以為朋友或家人提供醫療服務的，這樣才能避免產生利益衝突。
對於史傳奇在《誓言》這部漫畫裡胡亂引用希波克拉底原則，我們或許不應該太過感到意外，畢竟在他發生那場改變一生的車禍、終結醫學職涯之前，他也不算是一個特別「好」的醫生。以外科醫生來說，他的技術與才幹無疑都非常卓越，甚至是世界最佳的水準，但是他只會利用這些來促進自己的個人利益與職涯發展，而且對自己的作法並不感到歉疚。然而一個人要想成為好醫生，光只有醫術好可不夠，行醫時的醫德也得要好才行。從更大範圍的面向來說，一位好醫生必須遵循自己跟社會所訂立的契約來行事，而這個契約就要求他們要以病患的利益為重，自己的利益只是次要的。
有很多例子可以看出，史傳奇在車禍之前所做的選擇已經違反了他的社會契約，例如推掉一些可以救命的手術，因為那些手術無法帶給他足夠的金錢與名望，這些在二○一六年的電影《奇異博士》中也有表現出來。然而等到他搖身一變當上了至尊法師，他大多數的選擇就都像個英雄，只會謀求他人的利益，而且還常害自己得冒著巨大的危險。
Tags：
一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
我們想讓你知道的是
現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門