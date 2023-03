《奇異博士與哲學》：史傳奇如何從一個充滿缺點的醫師，成為真正的祕術、醫術及武術大師？

文:布魯斯・懷特(Bruce Wright)、保羅・澤爾(E. Paul Zehr)

第19章 奇異博士,醫術與祕術大師

想到奇異博士的時候,你也許會先想起他亮眼的服裝,想到令人目眩神迷的魔法戰鬥,以及他在電影裡一些極其怪異的敵人。可是,你有想到他的醫學能力、他的多重身分,還有他的……武術技巧嗎?Primum non nocere——這句拉丁文名言有個更通俗常見的說法,就是「以不傷害為首要」(first, do no harm)——這是希波克拉底誓言(Hippocratic Oath)的一部分,醫生必須堅守這些誓言,將之納入自己的行為準則。

或許有些人會覺得意外,其實在許多武術對戰上也可以看到這條規則的痕跡,武術裡有個原則叫做「傷人寧輕勿重」(hurt, rather than harm),意思就是下手時讓對方受點輕傷、令之暫時感到不適,如此還算無妨,但下手太重、造成長期傷害的話就過分了。

史蒂芬・史傳奇的「上輩子」是個名聞遐邇的神經外科醫師,可是進了卡瑪泰姬之後,大家通常只會想起他是個祕術大師。不過在本章中我們會看到,史傳奇在祕術方面的能力技巧與倫理原則,其實都還是帶有醫學與傳統武術訓練的精神在其中的。

醫學博士史傳奇醫師

在二○○六至二○○七年間推出的迷你系列漫畫《奇異博士:誓言》(Doctor Strange: The Oath)裡,我們可以看到咱們這位英雄既是醫師又是法師的那一面。故事裡的王,也就是史傳奇最老資格的夥伴、昔日的祕術老師、現在的朋友,居然罹患了無法開刀治癒的腦瘤,當奇異博士發現此事後便動身前往其他維度,想要找到神祕的歐特奇靈藥(Otkid's elixir),只不過後來史傳奇發現這靈藥不但可以治好王的腦瘤,甚至還可以治癒一切人類可能罹患的疾病。

可是在戰鬥裡,大多數的靈藥都沒了,這讓史傳奇面臨兩種選擇,一是選擇使用這僅剩的一點點歐特奇靈藥來救自己的夥伴,因為王必須馬上服用才有救;二是把現存的靈藥交給科學家去複製,如此則可望治好所有人類已知疾病。最後奇異博士的選擇,是救王一命。

如果是一個有尊重自己職責的醫師——此時也可以替換成法師——會做出這種道德抉擇嗎?這個選擇真的很奇異(對,我就是有意用雙關語),裡頭頗有些問題需要討論。首先,這個靈藥一方面可以拯救不知多少現在和未來的人命,但另一方面又只能用來救下一個對史傳奇個人很重要的人,這兩者之間確實有權衡的難處。

雖然王是史傳奇最親近的朋友,可是從醫學倫理上來說,相較於拯救(真正的)無數生命,根本沒有什麼道理要把這最後一滴萬靈藥用來單單救下他一個人,史傳奇唯一可以採用的說詞是「我們絕對不可以放棄對自己收治的病患進行治療」,意思就是說其他人類只能乖乖承受病痛,因為他們運氣不夠好,沒能成為他的病患。

如果就這樣放任王在自己的眼前死去,這不但會是個悲劇,而且對史傳奇個人而言更是心痛難捨,可是如果他犧牲一個人來拯救幾十億條性命的話,這才比較符合「以不傷害為首要」的原則,而且我們也可以想像,王其實也是希望他這麼做的。

奉太古希波克拉底眾主之名!

諷刺的是,史傳奇原本之所以會去找靈藥,就是因為他曾立下了希波克拉底誓言,而誓言中要求他必須以病人的利益來開處藥方。我們現在把這套誓言跟希波克拉底連結在一起,但其實誓言在這個名號出現之前就已經存在了,而且隨著時間的推移也不斷在變化。如果我們從這套誓言裡萃取出最根本的內容,會看到以下幾則重要敘述:

我會盡一己之能力與判斷力之所及來幫助病家。

我絕不得以治病之由而傷害或枉屈任何人。

我不可將致命藥品交付任何人,雖有請託亦不可為,並且也絕不會給予此等建議。

只要進到診間,我必是前往救治病家,絕無存有傷害之念。我不會濫用職權來與人的身體產生性接觸,不論對方是男是女,是自由人還是奴隸。

無論我看到或聽到什麼,在職務上或私底下,凡是不該洩漏的,我必保守祕密,不告知任何一人。

史傳奇的決定不僅跟上述的某些規則有所衝突,更嚴重的是,他明明有辦法救治病家——而且還是全天下的病家——卻選擇只救一人,這實在很難說得上是「盡一己之判斷力」。不過如果我們要用希波克拉底誓言來審視史傳奇的選擇,這裡頭還有個問題,就是希波克拉底誓言只適用於醫病關係。

但史傳奇並不是王的醫生,他們是朋友,而且長久以來奇異博士對王本來就都更像是以友相待,直到後來他選擇救王一命時,史傳奇才扮演起王的醫生,搬出「不可以放棄治療」這套邏輯來為自己的行為辯護。而且正因為他們是朋友,所以史傳奇更不應該擔任王的醫生,因為按照行規,醫生是不可以為朋友或家人提供醫療服務的,這樣才能避免產生利益衝突。

對於史傳奇在《誓言》這部漫畫裡胡亂引用希波克拉底原則,我們或許不應該太過感到意外,畢竟在他發生那場改變一生的車禍、終結醫學職涯之前,他也不算是一個特別「好」的醫生。以外科醫生來說,他的技術與才幹無疑都非常卓越,甚至是世界最佳的水準,但是他只會利用這些來促進自己的個人利益與職涯發展,而且對自己的作法並不感到歉疚。然而一個人要想成為好醫生,光只有醫術好可不夠,行醫時的醫德也得要好才行。從更大範圍的面向來說,一位好醫生必須遵循自己跟社會所訂立的契約來行事,而這個契約就要求他們要以病患的利益為重,自己的利益只是次要的。

有很多例子可以看出,史傳奇在車禍之前所做的選擇已經違反了他的社會契約,例如推掉一些可以救命的手術,因為那些手術無法帶給他足夠的金錢與名望,這些在二○一六年的電影《奇異博士》中也有表現出來。然而等到他搖身一變當上了至尊法師,他大多數的選擇就都像個英雄,只會謀求他人的利益,而且還常害自己得冒著巨大的危險。