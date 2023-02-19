TNL+ 2023/02/19,
商業

TikTok出現「反影響力」網紅，逆勢抵抗社群上過度猖獗的行銷、代言和導購

TikTok出現「反影響力」網紅，逆勢抵抗社群上過度猖獗的行銷、代言和導購
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

反影響力的關鍵，就是要反向將社群上已經過度猖獗的各式代言、行銷和團購「壓下去」，不讓社群上的用戶因為看到相關代言的內容，而產不必要浪費和過度消費的慾望。因此，這些在YouTube或Tiktok上會看到的反影響力影片，通常會將人導向較為便宜的替代選項，或是勸退人不買特定種類的產品。

文：Taylor Mei

隨著近幾年網紅文化興起，愈來愈多服飾、美妝及個人電子產品等商品銷售，是透過這些在社群或網路上，具有影響力的人來進行行銷。

不過，除了那些向消費者大力推銷，或強調該買什麼才比較好的網路紅人外，現在有另一類網紅，不走正向促進購買的影響路線，而是專注在經營有關「你不該買什麼」的主題內容。這群反其道而行的行為，又被稱為「反影響力」（de-influencing）。

社群宣傳激起購物慾

華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，TikTok在近年成為最具影響力的網路銷售平台，其中例如提臀襪、豐唇油以及綠果汁粉等流行商品。各大品牌也因此在社群平台上投入大量金錢，因企業知悉任何在社群平台上爆紅的影片，都能讓影片中的任何商品銷售一空。

同時，TikTok上熱門的標籤「#TikTokMadeMeBuyIt」更已經吸引400億次觀看。網路行銷平台Captiv8共同創辦人沙巴曼尼安（Krishna Subramanian）表示：「TikTok就像交通工具，把所有消費者送到結帳區。」

然而，即便TikTok有強大的刺激消費能力，近年來廠商贊助影片以及商品試用影片早已佔滿TikTok版面，變相讓消費者難以判斷哪些商品值得花錢購買。「影片裡每次都說『你一定要買這個！』、『你絕對會愛死這個商品』之類的。」25歲的美妝部落客凱倫（Karen Wu）說。

在琳瑯滿目的商品推薦影片中，TikTok用戶變得難以判斷商品優劣，反影響力影片因此蔚為風潮。

抵抗過度消費的反向操作

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