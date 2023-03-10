《走！去雜貨店買故事》：女老闆——雜貨店八面玲瓏的靈魂人物
我們想讓你知道的是
本書由國立成功大學「公眾歷史與博物館研究室」團隊與八所台南高中職、超過兩百位師生攜手合作，以「雜貨店」為經，「田野調查」為緯，開啟一場歷時兩年多的奇幻之旅，透過踏查紀錄，擦去貼在雜貨店上「陳舊」、「過時」的標籤，讓我們重新看見其特色與價值。
文：謝仕淵
店裡的女人們
女老闆——雜貨店八面玲瓏的靈魂人物
每間能持續經營的雜貨店，都善於應變時局，也熟知人性化銷售，而其中的關鍵，是許多雜貨店都有位堪稱最強CEO的女性老闆。這些雜貨店的女人們，用一生的時間，換來了一家的安定，她們在公、私之間，善於以俐落、清楚，又很能幫人留餘地的處事態度，尋求事業、鄰里與家庭等多邊關係的和諧。
台南東區東菜市附近的「興隆行」專營花生的批發與零售，現任經營者高秀珠堪比大企業CEO，處事八面玲瓏，就是那種氣場大、能力強的女老闆。不過，女老闆通常很難為，其中難的就是要尊重另一半，早期我們經常稱女老闆為「老闆娘」，這是因丈夫而得名分的附屬角色，但老闆娘卻通常是整間雜貨店的靈魂人物。
傳統社會中「男主外，女主內」的性別分工認知，應用在雜貨店生意，男老闆通常都是做些「辦貨、送貨」等工作，而女老闆則是角色多重的管理者，監管全局，「從事店面陳列、庫存、現金財務流程、人員管理等管理工作。但是在角色扮演上，卻又有微妙的地方，在員工和外人跟前，老闆娘得尊重先生是主宰一切的老闆……。」[1]
我們認識一位在台南北區經營雜貨店「豐誠號」的女老闆——鄭林阿雪，她不僅出馬競選並承接先生之前的里長職務，也很善於扮演尊重先生的角色。那天訪談時，年紀很大的里長伯播放了個人卡拉OK專輯：他自己做造型、找伴舞小姐與和音，唱了兩百多首歌。電視機裡赤裸上身、貼著紋身貼紙的里長伯唱著演歌風、江湖味的台語歌，女老闆則是微笑以對地看待一切。而外頭，一個憨笑的年輕弟弟騎著腳踏車剛到，據說他每天都會來店裡唱歌，用著琅琅的聲音，唱著不屬於自己年代的〈木棉道〉。
我跟女老闆里長道別時，打從心底佩服她，能在社會打滾多年，照顧好雜貨店的生意，安頓家庭、尊重丈夫，還要處理街坊鄰居的需求。
有時會想，這樣的人生，是不是被雜貨店給耽誤了呢？
無需「專業」的經營心法最難
經營一間雜貨店，有非常瑣碎的事要照顧。一九七○年代，有位女老闆自陳經營雜貨店「是種無需專業技能知識，人人都做得來的生意，賣的又是日常生活的必需品，（貨品）放久了也不易壞，所以不用擔心虧損。店面和住家如果連在一起，還能兼顧到家庭，因此開雜貨店的人很多，一條街上常有三、四家，自然就因競爭對象多，利潤也都十分微薄。……」[2]
除此之外，經營雜貨店最困難的是「店裡賣的東西太多太雜，幾乎無所不包。一開始我根本記不得這麼多商品的價格，於是不得不拿出在學校裡考試時的本領——死背」。
其次，「最苦的莫過於雜貨店的營業，非但沒有休假日，且一天二十四小時除睡眠外，都會有人上門來購物，早上至中午買菸和雜貨的人較多，中、晚兩餐的時候全賣些味精、醬油等廚房用物，晚上則是賣醉的時間，只要有人醉興一起，半夜裡照樣來叫門，為了顧客的方便，不免會有情緒上的厭煩。我幾乎是經年累月足不出戶，……」[3] 而她們都還撥出時間處理家務、照顧兒女。
從少女變成阿嬤，她都是雜貨店的女當家
「錦源商號」的阿嬤陳硯，就是一位守候在店裡一輩子的女老闆，但她的人生經歷豐富，從躲二戰空襲開始，到在海邊撿拾赤嘴仔以度過物資匱乏的日子，幼時更是吃著長蟲過期的牛奶餅長大。女老闆在還不是阿嬤的少女時代，家中就經營雜貨店，陳硯自小在家裡顧店，父親便將店鋪傳承給她。婚後為補貼家用，她選擇繼續經營雜貨店。
懷孕期間，先生正好在服兵役，她因為擔心坐月子時店裡貨源缺乏，竟在臨盆前十天，一個人騎著武車（載貨車）去台南市區買貨、載貨。這些不平凡的生命經驗令我們連連驚呼，對她來說卻是漫漫人生裡的日常，而度日子的技巧不過是本能，包含無師自通的經營心法。
她能明辨熟客的需求，客人進門，經常話都不必說，一場交易就能銀貨兩訖。她更能輕易地識破那些順手牽羊、詐術拐騙的手法。關於市場動向、消費喜好、產品區隔等事，她也都有一套應對方式。是這些俐落的經營能力，讓她經歷了一條街上好幾家雜貨店的競爭，最終仍能屹立不搖的原因。
她談起經營雜貨店超過一甲子的時間，認為那只是一件微不足道，為了生存別無選擇的路。她說自己沒讀書不識字，但手裡卻能邊比劃、邊寫出已過世的先生的名字。她一直自謙不擅言詞，沒什麼好談的，但採訪時卻特地穿了漂亮的衣服，臉上還多了一點淡妝。
錦源商號的店名，其實是取自先生的名字，營利事業登記中的負責人，則是她的大兒子，但土城人都稱這家店是「阿硯的店」。
阿硯，是阿嬤的名字。
關於雜貨店，本來就是女性當家的故事。
註解
[1] 涂淑芳，〈老闆娘一把罩〉，《聯合報》，一九九○年七月七日，二十五版。
[2] 陳淑杏，〈抱著酒瓶猛簽名雜貨店的老闆娘〉，《聯合報》，一九七八年三月三十一日，九版。
[3] 同註2。
書籍介紹
本文摘錄自《走！去雜貨店買故事————博物館ⅹ高中協作的臺南地方學》，三民出版
作者：謝仕淵
自風和日暖的鹽分地帶，到鬱鬱蔥蔥的淺山地區，
一路探尋老店隱藏的生命故事，找回與地方的情感連結
你印象中的雜貨店，是什麼樣子？是店主親切的鄰里補給站？還是空氣中瀰漫甜味、香氣與笑聲的歡樂國度？有人說，在隨處可見連鎖商店的時代裡，雜貨店終將走入歷史，但在人聲鼎沸的市場、遲暮再生的眷村、人口外移的海濱，無論何處，總有家雜貨店靜靜佇立著，與地方一同生息，照顧當地人的需求，陪伴地方邁向未來，才沒這麼容易被時間給淘汰！
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
我們想讓你知道的是
現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門