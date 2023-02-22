中共在兩會前以「重大決定性勝利」總結疫情防控，專家：對異議者發出警告
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中共最高領導層中央政治局常委召開會議總結中國三年疫情防控，以「重大決定性勝利」、「奇蹟」等詞總結中國抗疫，並稱中共應對疫情措施成效巨大。紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄表示，中共中央在此時對疫情做出總結，明顯是希望在下個月兩會和新政府開始工作之前，在疫情這件事上正式劃下句號，徹底翻篇。
最近，中共最高領導層中央政治局常委召開會議總結中國三年疫情防控，以「重大決定性勝利」、「奇蹟」等詞總結中國抗疫，並稱中共應對疫情措施成效巨大。
研究中國政治的專家對BBC指出，此次會議在兩會前召開，是在宣傳上統一聲音，對異議者發出警告。
「勝利」與「奇蹟」
據《新華社》報導，周四（2月16日）召開的中共中央政治局常務委員會會議， 由習近平主持。 會議指出，2022年11月以來，中國有2億多人得到診治，近80萬重症患者得到有效救治，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）死亡率保持在全球最低水平，COVID-19死亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大決定性勝利，「創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟。」
「實踐證明，黨中央對疫情形勢的重大判斷、對防控工作的重大決策、對防控策略的重大調整是完全正確的，措施是有力的，群眾是認可的，成效是巨大的」，報導稱。
據中國疾病預防控制中心數據統計，2022年12月8日至2023年2月9日，31個省市醫療機構累計在院COVID-19病毒感染相關死亡病例8萬3150例。
不過，對於中國死亡數據的真實性一直存在諸多質疑。許多人認為，死亡數字被嚴重低估。
微博網友「air4587」說：「你們是怎麼好意思不顧那麼多事實，公然撒謊的啊？在說疫情防控勝利前敢不敢爆後期真實的感染數據，我們可以感染，但不能連知情權都沒有吧？怎麼就勝利了？」
這次會議還提出，要根據病毒變異和疫苗保護情況，科學謀劃下一階段疫苗接種工作，促進老年人接種率持續提升；要抓好常態化分級分層分流醫療衛生體系建設，繼續優化資源布局，加強醫療物資生產保供等。
徹底翻篇
紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄對BBC中文表示，中共中央在此時對疫情做出總結，明顯是希望在下個月兩會和新政府開始工作之前，在疫情這件事上正式劃下句號，徹底翻篇。 之後，疫情便不再是工作重點，政府將把全部注意力轉移到振興經濟和其它工作上。
「實際情況當然遠沒有這個總結說得那麼完美。不管是『清零』期間，還是開放之後，其實都有各種失誤。如今已公布的COVID-19死亡人數也僅是院內死亡人數，院外病亡人數可能相當大，但是卻未納入統計，很難讓人信服。」 她說。 「對於在過去三年間遭受各種封控帶來的損失，和放開後失去染疫親人的無數民眾來說，恐怕對這個高調總結難於認同。」
陳澄教授也指出，另一方面，這次疫情高峰確實過去得非常迅速，從幾乎是全民染疫的狀況到最近的低感染率僅僅用了一、兩個月，超出很多人的預期。
美國紐約城市大學（The City University of New York）政治學教授夏明則認為，二十大以後的政治局常委，做出這樣好大喜功的結論不足為奇。
「之所以要做出這樣的結論，是因為有爭論、對習近平三年親自抓防疫工作的績效有異議，而且抗議聲還不小，必須在宣傳上提供清晰模板、統一輿論、劃出紅線。」他對BBC中文表示。
是否激化社會矛盾？
此次政治局常委會議後不久，中國將召開人大和政協兩會，一批新任政府高官將亮相。去（2022）年，中國因為嚴格的清零措施引發公眾不滿，引發「白紙抗議」。
在習近平的新年賀詞中，習近平提到「不同訴求」，被認為是間接回應「白紙抗議」。習近平說：「中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常，要通過溝通協商凝聚共識。」
而近來，延長退休年齡的傳言和醫保改革也在攪動著中國輿論場。
「此時為疫情工作定下全勝的調子，是要維護習權威，也是警告任何對新班子有懷疑態度的黨內外人士。」夏明說。
夏明認為，現在在疫情並未完全消失的情況下，中國的經濟危機、青年失業、老年人社保金發放困難、房地產崩盤、外部環境惡化等等，使得中國政府陷入多重的困境，而習近平對中國的多重危機並未找到對策和解決方案。
陳澄則指出，這次對於疫情總結本身不太可能激化社會矛盾。事實上，絕大部分人急於走出疫情陰霾，重新正常工作、生活。
「醫保問題是引起了一些抗議聲浪，但是目前的規模，熱度都無法和去年的反封控抗議相比。」陳澄說。
「然而，從長遠來看，一個總結是無法抹去疫情給社會造成的巨大創傷的。在政府和社會都急於往前走的時候，如何汲取沉痛教訓，也許是比這個總結重要得多的議題。」她說。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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