中共在兩會前以「重大決定性勝利」總結疫情防控，專家：對異議者發出警告

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最近，中共最高領導層中央政治局常委召開會議總結中國三年疫情防控，以「重大決定性勝利」、「奇蹟」等詞總結中國抗疫，並稱中共應對疫情措施成效巨大。

研究中國政治的專家對BBC指出，此次會議在兩會前召開，是在宣傳上統一聲音，對異議者發出警告。

「勝利」與「奇蹟」

據《新華社》報導，周四（2月16日）召開的中共中央政治局常務委員會會議， 由習近平主持。 會議指出，2022年11月以來，中國有2億多人得到診治，近80萬重症患者得到有效救治，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）死亡率保持在全球最低水平，COVID-19死亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大決定性勝利，「創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟。」

「實踐證明，黨中央對疫情形勢的重大判斷、對防控工作的重大決策、對防控策略的重大調整是完全正確的，措施是有力的，群眾是認可的，成效是巨大的」，報導稱。

據中國疾病預防控制中心數據統計，2022年12月8日至2023年2月9日，31個省市醫療機構累計在院COVID-19病毒感染相關死亡病例8萬3150例。

不過，對於中國死亡數據的真實性一直存在諸多質疑。許多人認為，死亡數字被嚴重低估。

微博網友「air4587」說：「你們是怎麼好意思不顧那麼多事實，公然撒謊的啊？在說疫情防控勝利前敢不敢爆後期真實的感染數據，我們可以感染，但不能連知情權都沒有吧？怎麼就勝利了？」

這次會議還提出，要根據病毒變異和疫苗保護情況，科學謀劃下一階段疫苗接種工作，促進老年人接種率持續提升；要抓好常態化分級分層分流醫療衛生體系建設，繼續優化資源布局，加強醫療物資生產保供等。

徹底翻篇

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄對BBC中文表示，中共中央在此時對疫情做出總結，明顯是希望在下個月兩會和新政府開始工作之前，在疫情這件事上正式劃下句號，徹底翻篇。 之後，疫情便不再是工作重點，政府將把全部注意力轉移到振興經濟和其它工作上。

「實際情況當然遠沒有這個總結說得那麼完美。不管是『清零』期間，還是開放之後，其實都有各種失誤。如今已公布的COVID-19死亡人數也僅是院內死亡人數，院外病亡人數可能相當大，但是卻未納入統計，很難讓人信服。」 她說。 「對於在過去三年間遭受各種封控帶來的損失，和放開後失去染疫親人的無數民眾來說，恐怕對這個高調總結難於認同。」

陳澄教授也指出，另一方面，這次疫情高峰確實過去得非常迅速，從幾乎是全民染疫的狀況到最近的低感染率僅僅用了一、兩個月，超出很多人的預期。

美國紐約城市大學（The City University of New York）政治學教授夏明則認為，二十大以後的政治局常委，做出這樣好大喜功的結論不足為奇。

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「之所以要做出這樣的結論，是因為有爭論、對習近平三年親自抓防疫工作的績效有異議，而且抗議聲還不小，必須在宣傳上提供清晰模板、統一輿論、劃出紅線。」他對BBC中文表示。

是否激化社會矛盾？

此次政治局常委會議後不久，中國將召開人大和政協兩會，一批新任政府高官將亮相。去（2022）年，中國因為嚴格的清零措施引發公眾不滿，引發「白紙抗議」。

在習近平的新年賀詞中，習近平提到「不同訴求」，被認為是間接回應「白紙抗議」。習近平說：「中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常，要通過溝通協商凝聚共識。」

而近來，延長退休年齡的傳言和醫保改革也在攪動著中國輿論場。

「此時為疫情工作定下全勝的調子，是要維護習權威，也是警告任何對新班子有懷疑態度的黨內外人士。」夏明說。

夏明認為，現在在疫情並未完全消失的情況下，中國的經濟危機、青年失業、老年人社保金發放困難、房地產崩盤、外部環境惡化等等，使得中國政府陷入多重的困境，而習近平對中國的多重危機並未找到對策和解決方案。

陳澄則指出，這次對於疫情總結本身不太可能激化社會矛盾。事實上，絕大部分人急於走出疫情陰霾，重新正常工作、生活。

「醫保問題是引起了一些抗議聲浪，但是目前的規模，熱度都無法和去年的反封控抗議相比。」陳澄說。

「然而，從長遠來看，一個總結是無法抹去疫情給社會造成的巨大創傷的。在政府和社會都急於往前走的時候，如何汲取沉痛教訓，也許是比這個總結重要得多的議題。」她說。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航