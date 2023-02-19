布林肯與王毅於德國慕尼黑會議談「中國氣球」，外媒：一場沒有道歉、沒有信任的對話
我們想讓你知道的是
美國國務卿布林肯表示，他當面警告中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，中國偵察氣球入侵美國的行為「不能再發生」；但王毅表示，飛艇事件是美國製造的一場政治鬧劇，「地球上空每天都飄著很多氣球，難道美國都要打下來嗎？」
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週六（18日）警告中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，中國偵察氣球入侵美國的行為「不能再發生」，強調美國不會容忍侵犯領空的行為，但北京方面沒有道歉。
目前人出席德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的布林肯和王毅，一如外界所預測的於會議期間會面，這是2月4日美軍在南卡羅來納海岸擊落一個中國偵察氣球以來，中美高層首次面對面的會面。據《CNN》報導，二人會面時間為一小時。
根據美國國務院提供的聲明，會議中布林肯直指中國偵察氣球入侵美國領空不僅侵犯美國主權也違反國際法，布林肯稱這種行為「不可接受」，並強調這樣不負責任的行為「絕不能再發生」。他也指出，美國不是唯一受到偵察氣球侵擾的國家，中國入侵5大洲、40多個國家的高空偵察氣球計畫已暴露在全世界面前。
布林肯會後接受《NBC》採訪時表示，王毅對此事「沒有道歉」。
而根據中國外交部，王毅在會議中表明了中國在「飛艇事件」上的嚴正立場，要求美方改弦更張，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。
王毅在慕尼黑安全會議發表演說後接受提問，直言飛艇事件是美國製造的一場政治鬧劇，美國出動戰機擊落中國偏航的民用無人飛艇，「這種行為匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的濫用武力」；中方對此絕不接受，已向美方提出強烈抗議。
王毅更稱，「地球上空每天都飄著很多氣球，難道美國都要打下來嗎？」王毅也批評美國通過的《晶片法案》是「動用國家力量打壓中國企業」，不只是「巧取」，而是「豪奪」。
外界怎麼評價這場會談？
美國政治新聞網站「POLITICO」指出，這場會議內容顯示美中雙方都沒有準備好走出氣球事件，引導雙邊關係走向不那麼敵對的環境。
美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）更認為，布林肯與王毅此次會面不會改變美中「每況愈下」的關係，「很明顯，雙方之間幾乎沒有信任」。
慕尼黑安全會議重點仍在俄烏戰爭，王毅在慕尼黑安全會議發表演說時提及，中國將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，強調中國將繼續站在和平與對話這一邊。
不過北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）告訴媒體，中國未能譴責俄羅斯入侵，北京的和平計畫聽起來「相當模糊」；史托騰柏格強調，只有俄羅斯尊重烏克蘭的主權，和平才有可能。
新聞來源
- Secretary Blinken’s Meeting with People’s Republic of China (PRC) Director of the CCP Central Foreign Affairs Office Wang Yi（美國國務院）
- Blinken and China's top diplomat spar over spy balloon incident in Munich meeting（POLITICO）
- Blinken warns China's Wang Yi against aiding Russia in Ukraine（Reuters）
延伸閱讀
- 中國間諜氣球所引發的不只是外交危機，更是觸動美國敏感的類冷戰神經
- 中國偵察氣球有螺旋槳和舵，傳美認定為間諜飛船，白宮：中國間諜氣球「艦隊」遍布五大洲
- 美國調查人員打撈中國間諜氣球，能從碎片殘骸中找到什麼秘密？
- 一文詳解什麼是間諜氣球、氣象氣球、防空氣球、網路氣球
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。