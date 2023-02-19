2023/02/19,
國際

布林肯與王毅於德國慕尼黑會議談「中國氣球」，外媒：一場沒有道歉、沒有信任的對話

布林肯與王毅於德國慕尼黑會議談「中國氣球」，外媒：一場沒有道歉、沒有信任的對話
美國國務卿布林肯（左）與中國外交高層王毅（右）於德國慕尼黑安全會議。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國國務卿布林肯表示，他當面警告中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，中國偵察氣球入侵美國的行為「不能再發生」；但王毅表示，飛艇事件是美國製造的一場政治鬧劇，「地球上空每天都飄著很多氣球，難道美國都要打下來嗎？」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週六（18日）警告中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，中國偵察氣球入侵美國的行為「不能再發生」，強調美國不會容忍侵犯領空的行為，但北京方面沒有道歉。

目前人出席德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的布林肯和王毅，一如外界所預測的於會議期間會面，這是2月4日美軍在南卡羅來納海岸擊落一個中國偵察氣球以來，中美高層首次面對面的會面。據《CNN》報導，二人會面時間為一小時。

根據美國國務院提供的聲明，會議中布林肯直指中國偵察氣球入侵美國領空不僅侵犯美國主權也違反國際法，布林肯稱這種行為「不可接受」，並強調這樣不負責任的行為「絕不能再發生」。他也指出，美國不是唯一受到偵察氣球侵擾的國家，中國入侵5大洲、40多個國家的高空偵察氣球計畫已暴露在全世界面前。

布林肯會後接受《NBC》採訪時表示，王毅對此事「沒有道歉」。

而根據中國外交部，王毅在會議中表明了中國在「飛艇事件」上的嚴正立場，要求美方改弦更張，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。

王毅在慕尼黑安全會議發表演說後接受提問，直言飛艇事件是美國製造的一場政治鬧劇，美國出動戰機擊落中國偏航的民用無人飛艇，「這種行為匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的濫用武力」；中方對此絕不接受，已向美方提出強烈抗議。

王毅更稱，「地球上空每天都飄著很多氣球，難道美國都要打下來嗎？」王毅也批評美國通過的《晶片法案》是「動用國家力量打壓中國企業」，不只是「巧取」，而是「豪奪」

外界怎麼評價這場會談？

美國政治新聞網站「POLITICO」指出，這場會議內容顯示美中雙方都沒有準備好走出氣球事件，引導雙邊關係走向不那麼敵對的環境。

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Photo Credit: GettyImages
美國船員在南卡羅來納打撈擊落的中國氣球。

美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）更認為，布林肯與王毅此次會面不會改變美中「每況愈下」的關係，「很明顯，雙方之間幾乎沒有信任」。

慕尼黑安全會議重點仍在俄烏戰爭，王毅在慕尼黑安全會議發表演說時提及中國將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，強調中國將繼續站在和平與對話這一邊。

不過北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）告訴媒體，中國未能譴責俄羅斯入侵，北京的和平計畫聽起來「相當模糊」；史托騰柏格強調，只有俄羅斯尊重烏克蘭的主權，和平才有可能。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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