布林肯與王毅於德國慕尼黑會議談「中國氣球」，外媒：一場沒有道歉、沒有信任的對話

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週六（18日）警告中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，中國偵察氣球入侵美國的行為「不能再發生」，強調美國不會容忍侵犯領空的行為，但北京方面沒有道歉。

目前人出席德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的布林肯和王毅，一如外界所預測的於會議期間會面，這是2月4日美軍在南卡羅來納海岸擊落一個中國偵察氣球以來，中美高層首次面對面的會面。據《CNN》報導，二人會面時間為一小時。

根據美國國務院提供的聲明，會議中布林肯直指 中國偵察氣球 入侵美國領空不僅侵犯美國主權也違反國際法，布林肯稱這種行為「不可接受」，並強調這樣不負責任的行為「絕不能再發生」。他也指出，美國不是唯一受到偵察氣球侵擾的國家，中國入侵5大洲、40多個國家的高空偵察氣球計畫已暴露在全世界面前。

布林肯會後接受《NBC》採訪時表示，王毅對此事「沒有道歉」。

而根據中國外交部，王毅在會議中表明了中國在「飛艇事件」上的嚴正立場，要求美方改弦更張，正視並解決濫用武力給中美關係造成的損害。

王毅在慕尼黑安全會議發表演說後接受提問，直言飛艇事件是美國製造的一場政治鬧劇，美國出動戰機擊落中國偏航的民用無人飛艇，「這種行為匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的濫用武力」；中方對此絕不接受，已向美方提出強烈抗議。

王毅更稱，「 地球上空每天都飄著很多氣球，難道美國都要打下來嗎？」王毅也批評美國通過的《晶片法案》是「 動用國家力量打壓中國企業」，不只是「巧取」，而是「豪奪」 。

外界怎麼評價這場會談？

美國政治新聞網站「POLITICO」指出，這場會議內容顯示美中雙方都沒有準備好走出氣球事件，引導雙邊關係走向不那麼敵對的環境。

Photo Credit: GettyImages 美國船員在南卡羅來納打撈擊落的中國氣球。

美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）更認為，布林肯與王毅此次會面不會改變美中「每況愈下」的關係，「很明顯，雙方之間幾乎沒有信任」。

慕尼黑安全會議重點仍在俄烏戰爭，王毅在慕尼黑安全會議發表演說時提及， 中國將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，強調中國將繼續站在和平與對話這一邊。

不過北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）告訴媒體，中國未能譴責俄羅斯入侵，北京的和平計畫聽起來「相當模糊」；史托騰柏格強調，只有俄羅斯尊重烏克蘭的主權，和平才有可能。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航