中國為什麼想當俄烏戰爭的「和平使者」？IPAC共同主席包瑞翰：王毅帶來的不是和平，只是一個廉價的煙霧彈
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北約秘書長史托騰柏格18日於慕尼黑安全會議上警告，「今天在歐洲發生的事情，明天可能會在亞洲發生。」這段發言在會議上引發共鳴。與會的德國綠黨前主席包瑞翰告訴《關鍵評論網》，雖然慕尼黑安全會議上台灣只有一位參與者（前駐美代表處政治組組長、民進黨台北市議員趙怡翔），但台海議題出現在很多談話中，至少一場的會外活動明確是關於台灣；他也與捷克外交部長在場外交換對台政策意見。
俄烏戰爭將滿一週年，中國國家主席習近平預計本週五（24日）針對戰爭局勢發表和平演說，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅上週於德國慕尼黑安全會議也稱，「這場戰事不能再持續下去」。不過，西方國家與莫斯科斷絕往來後，去（2022）年中俄貿易額創下1900億美元、達到歷史新高，作為俄羅斯的盟友，中國為什麼在這時想擔任俄烏戰爭中的和平使者？
《時代雜誌》分析指出，除了中國想在這場重大議題中「參一腳」以外，另外的可能原因是，俄羅斯正節節敗退。從中國的角度來看，如果俄羅斯迅速獲勝，將是對美國賞了一巴掌，同時也凸顯西方世界的無能。不過曠日持久的衝突，激勵歐盟與北約的運作，而戰爭持續時間越長，俄羅斯越有可能無法守住其領土，中國北部邊境的政治真空將對北京當局構成非常嚴重的安全威脅。
《紐約時報》則指出，王毅此行出訪除了德國以外，也前往法國、義大利、匈牙利和俄羅斯，中國試圖在不疏遠俄羅斯的情況下，加強與其最大貿易夥伴歐盟的關係，除了想贏得一直要求重新打進中國市場的歐洲商界的支持，同時利用歐洲國家對烏克蘭戰爭走向的擔憂。
報導指出，歐盟國家已拒絕與美國步調一致，拒絕以國家安全為由將中國公司列入黑名單，例如在德國電信市場仍佔有很大份額的華為。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今年1月在一個經濟論壇上說，歐洲需要把注意力集中在與中國「去風險化，而不是脫鉤」。
《紐約時報》引述分析人士，王毅更廣泛的策略，是想激發歐洲的「自主意識」，把美國在對中貿易上採取限制、召集歐盟國家為烏克蘭的防禦提供軍事支持的努力，描述為將歐盟「拖向一場新冷戰」。
澳洲智庫洛伊政策研究所（Lowy Institute）旗下專欄《解釋家》（The Intepreter）也指出，慕尼黑安全會議確實為王毅提供了一個機會，既可以抨擊美國，也試圖鼓勵歐洲尋求掌握「戰略自主權」（即減少對美國的依賴）。
王毅於慕尼黑安全會議中表示，「中國不在這場戰爭中，但是我們並沒有袖手旁觀，我們也不做火上澆油的事，我們更反對趁火打劫。」「可能有些勢力不想讓和談成功，不想讓戰爭很快停下來，他們關心的不是烏克蘭人民的死活，也不是歐洲受到越來越大的傷害，他們恐怕有比烏克蘭更大的戰略目標。」
王毅沒有說明「有些勢力」是指什麼，但他繼續表示，「我們希望歐洲朋友們清醒地思考這些問題：需要什麼樣的努力才能阻止戰爭？歐洲的和平與穩定需要什麼樣的建構？歐洲需要扮演什麼樣的角色來實現其戰略自主？」
中國想當和平使者的策略奏效嗎？
同樣出席德國慕尼黑安全會議，德國綠黨前共同主席、「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）以書面方式回覆《關鍵評論網》，王毅在慕尼黑會議上帶來的和平訊息「不是和平，只是一個廉價的煙霧彈」；中國在試圖拉攏歐洲的同時，盡其所能的侮辱美國，包瑞翰稱，中國採取了「非常笨拙的分化方式」。
他並指出，雖然歐洲各國對中國的立場不一，但多數的領導者仍認為中國是「系統性的對手」（systemic rival）。
《時代雜誌》指出，想當一名中立的和平使者，中國沒有好的前例，西方的懷疑顯而易見。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）18日告訴《CNN》，「我們需要更多證據，證明中國沒有與俄羅斯合作，而我們現在沒有看到這一點。」
《解釋家》指出，王毅的作法一方面高估了歐洲希望與中美競爭保持距離的意願，另外低估了俄羅斯入侵烏克蘭後歐洲對安全態勢的看法。分析指出，歐洲各國現在與美國保持距離的可能性「微乎其微」，而北京在歐洲最緊迫的安全問題（烏克蘭戰爭）上，幾乎沒有任何回報。更甚者，有證據指出，雖然面對美國與歐盟的制裁，一些中國公司仍然是俄羅斯民用與軍用技術與零件的主要來源。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日更警告，中國正考慮向俄羅斯提供「致命性軍援」，《解釋家》指出，如果此證實為真，中國與歐洲的關係可能會如中美關係一般惡化。《華爾街日報》今日獨家指出，美國正考慮公布中國可能輸出武器給俄羅斯的情報。
慕尼黑會議上的台海問題
北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）18日於慕尼黑安全會議上警告，「今天在歐洲發生的事情，明天可能會在亞洲發生。」這段發言在會議上引發共鳴。
包瑞翰告訴《關鍵評論網》，雖然慕尼黑安全會議上台灣只有一位參與者（前駐美代表處政治組組長、民進黨台北市議員趙怡翔），但台海議題出現在很多談話中，另外至少一場的會外活動明確是關於台灣；許多與會者也傳遞如北約秘書長提出的擔憂。不過據他所知，會議中並無討論如何協防台灣。
包瑞翰也在場外與捷克外交部長帕夫斯基（Jan Lipavský）短暫交換意見，他明確指出，除了討論歐洲對中國的關係以外，也談及對台政策。
捷克今年剛進行總統大選，前北約軍委會主席帕維爾（Petr Pavel）勝出、取代原來立場親中的總統其曼（Miloš Zeman），帕維爾1月30日與我國總統蔡英文進行15分鐘的電話會議，隔日捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）也與我外交部長吳釗燮進行視訊會議，證實艾達莫娃將於3月25日率團訪台。
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料