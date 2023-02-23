中國為什麼想當俄烏戰爭的「和平使者」？IPAC共同主席包瑞翰：王毅帶來的不是和平，只是一個廉價的煙霧彈

俄烏戰爭將滿一週年，中國國家主席習近平預計本週五（24日）針對戰爭局勢發表和平演說，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅上週於德國慕尼黑安全會議也稱，「這場戰事不能再持續下去」。不過， 西方國家與莫斯科斷絕往來後，去（2022）年中俄貿易額創下1900億美元、達到歷史新高，作為俄羅斯的盟友，中國 為什麼在這時想擔任俄烏戰爭中的和平使者？

《時代雜誌》分析指出，除了中國想在這場重大議題中「參一腳」以外，另外的可能原因是，俄羅斯正節節敗退。從中國的角度來看，如果俄羅斯迅速獲勝，將是對美國賞了一巴掌，同時也凸顯西方世界的無能。不過曠日持久的衝突，激勵歐盟與北約的運作，而戰爭持續時間越長，俄羅斯越有可能無法守住其領土，中國北部邊境的政治真空將對北京當局構成非常嚴重的安全威脅。

《紐約時報》則指出，王毅此行出訪除了德國以外，也前往法國、義大利、匈牙利和俄羅斯，中國試圖在不疏遠俄羅斯的情況下，加強與其最大貿易夥伴歐盟的關係，除了想贏得一直要求重新打進中國市場的歐洲商界的支持，同時利用歐洲國家對烏克蘭戰爭走向的擔憂。

報導指出，歐盟國家已拒絕與美國步調一致，拒絕以國家安全為由將中國公司列入黑名單，例如在德國電信市場仍佔有很大份額的華為。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今年1月在一個經濟論壇上說，歐洲需要把注意力集中在與中國「去風險化，而不是脫鉤」。

《紐約時報》引述分析人士，王毅更廣泛的策略，是想激發歐洲的「自主意識」，把美國在對中貿易上採取限制、召集歐盟國家為烏克蘭的防禦提供軍事支持的努力，描述為將歐盟「拖向一場新冷戰」。

澳洲智庫洛伊政策研究所（Lowy Institute）旗下專欄《解釋家》（The Intepreter）也指出，慕尼黑安全會議確實為王毅提供了一個機會，既可以抨擊美國，也試圖鼓勵歐洲尋求掌握「戰略自主權」（即減少對美國的依賴）。

王毅於慕尼黑安全會議中表示，「中國不在這場戰爭中，但是我們並沒有袖手旁觀，我們也不做火上澆油的事，我們更反對趁火打劫。」「可能有些勢力不想讓和談成功，不想讓戰爭很快停下來，他們關心的不是烏克蘭人民的死活，也不是歐洲受到越來越大的傷害，他們恐怕有比烏克蘭更大的戰略目標。」

王毅沒有說明「有些勢力」是指什麼，但他繼續表示，「我們希望歐洲朋友們清醒地思考這些問題：需要什麼樣的努力才能阻止戰爭？歐洲的和平與穩定需要什麼樣的建構？歐洲需要扮演什麼樣的角色來實現其戰略自主？」

中國想當和平使者的策略奏效嗎？

同樣出席德國慕尼黑安全會議，德國綠黨前共同主席、「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）以書面方式回覆《關鍵評論網》，王毅在慕尼黑會議上帶來的和平訊息「不是和平，只是一個廉價的煙霧彈」；中國在試圖拉攏歐洲的同時，盡其所能的侮辱美國，包瑞翰稱，中國採取了「非常笨拙的分化方式」。

他並指出，雖然歐洲各國對中國的立場不一，但多數的領導者仍認為中國是「系統性的對手」（systemic rival）。

《時代雜誌》指出，想當一名中立的和平使者，中國沒有好的前例，西方的懷疑顯而易見。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）18日告訴《CNN》，「 我們需要更多證據，證明中國沒有與俄羅斯合作，而我們現在沒有看到這一點。」

《 解釋家》指出，王毅的作法一方面高估了歐洲希望與中美競爭保持距離的意願，另外低估了俄羅斯入侵烏克蘭後歐洲對安全態勢的看法。分析指出， 歐洲各國現在與美國保持距離的可能性「微乎其微」，而北京在歐洲最緊迫的安全問題（烏克蘭戰爭）上，幾乎沒有任何回報。更甚者，有證據指出，雖然面對美國與歐盟的制裁，一些中國公司仍然 是俄羅斯民用與軍用技術與零件的主要來源。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日更警告，中國正考慮向俄羅斯提供「致命性軍援」，《 解釋家》指出， 如果此證實為真， 中國與歐洲的關係可能​​會如中美關係一般惡化。 《華爾街日報》今日獨家指出，美國正考慮公布中國可能輸出武器給俄羅斯的情報。

Photo Credit: GettyImages 中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（左）22日於莫斯科會見俄羅斯總統普亭（右）。

慕尼黑會議上的台海問題

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）18日於慕尼黑安全會議上警告，「今天在歐洲發生的事情，明天可能會在亞洲發生。」這段發言在會議上引發共鳴。

包瑞翰告訴《關鍵評論網》，雖然慕尼黑安全會議上台灣只有一位參與者（前駐美代表處政治組組長、民進黨台北市議員趙怡翔），但台海議題出現在很多談話中，另外至少一場的會外活動明確是關於台灣；許多與會者也傳遞如北約秘書長提出的擔憂。不過據他所知，會議中並無討論如何協防台灣。

包瑞翰也在場外與捷克外交部長帕夫斯基（Jan Lipavský）短暫交換意見，他明確指出，除了討論歐洲對中國的關係以外，也談及對台政策。

At the @MunSecConf I met with Reinhard Bütikofer @bueti, 🇪🇺 Member of European Parliament, to discuss Russia’s war in Ukraine & EU approach and relations with China. pic.twitter.com/r9A6mONdnk — Jan Lipavský (@JanLipavsky) February 18, 2023

捷克今年剛進行總統大選，前北約軍委會主席帕維爾（Petr Pavel）勝出、取代原來立場親中的總統其曼（Miloš Zeman），帕維爾1月30日與我國總統蔡英文進行15分鐘的電話會議，隔日捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）也與我外交部長吳釗燮進行視訊會議，證實艾達莫娃將於3月25日率團訪台。

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核稿編輯：翁世航