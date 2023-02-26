【小說】《永恆之王：亞瑟王傳奇》選摘：正如現代射擊一樣，你絕對不能批評持槍的人；鷹獵也是如此
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《永恆之王：亞瑟王傳奇》共四部，上冊集結〈石中劍〉、〈空暗女王〉兩部。首部呈現了亞瑟歡快的童年時光，天真善良的他，跟著導師梅林學習，變身鷹類、螞蟻、魚群，並在幻獸之間試著理解人生的寓意。
文：特倫斯．韓伯瑞．懷特（Terence Hanbury White）
第一章
星期一、三、五學的是法律文件書寫、研究《邏輯大全》，其餘四天則是《工具論》、背書和星象學。家庭女教師老是弄不清星盤，而她愈混淆，愈會拿小瓦出氣，敲他的指節。她從來不敲凱伊的指節，因為凱伊長大後會繼承家業，變成「凱伊爵士」。小瓦之所以叫小瓦，是因為和「小亞」發音相近，而小亞是他本名的簡稱。「小瓦」這綽號是凱伊取的，凱伊自己沒別的外號，就叫凱伊，因為他太尊貴了，不能有綽號。誰要是想給他取綽號，他便會勃然大怒。女教師生了一頭紅髮，還有個神祕的傷口。她私下給城裡所有女人都看過，為此地位高人一等。
據說傷處在她坐下來的地方，是以前某次野餐時不小心坐到盔甲造成的。後來她提議讓凱伊的父親艾克特爵士也瞧瞧，結果她變得歇斯底里，被送走了。事後大家才知道，她曾在一家瘋人院待過三年。
下午的課程如下：星期一、五是長矛比武和馬術，星期二鷹獵，星期三擊劍，星期四射箭，星期六騎士學，包括各種場合應有的舉止、打獵的術語和禮儀。舉例來說，如果聽到獵物的死亡信號時，或者將獵物開腸剖肚時出了錯，你就會被架到死去的野獸上方，被人用劍背敲個幾下。這叫做「挨劍」，是種惡作劇，類似航越經線時要剃光頭。儘管凱伊時常出錯，可是他從來不挨劍的。
送走女教師後，艾克特爵士說：「總之呢，該死的，我們總不能讓這些孩子成天像小混混一樣到處亂跑吧？總之呢，該死的。在他們這個年紀，得受點一流矯育才行啊！想當年我像他們一樣大的時候啊，每天早上五點就在讀拉丁文，學這學那啦。這輩子沒那麼快樂過。酒傳過來吧！」
格魯莫．格魯穆森爵士那天正好借宿他們家，因為他出外探險，歷經長途奔逐，結果夜色已黑。他說自己在那般年紀時，由於他不肯讀書，老愛溜去放鷹行獵，每天早上都要吃上一頓鞭子。他表示自己有此缺失，實因他連「utor」的未來簡單式都記不住；那是在書左頁往下讀約三分之一處，應該是第九十七頁。他把酒傳了過去。
「您今日探險可還順利？」艾克特爵士問道。
「噢，還不壞。說真的，可真是了不得的一天。我在威登灌木見著一個叫布魯斯．索恩斯．匹帖爵士的傢伙，正準備要砍一個大閨女的頭，我一路追到彼斯特的米斯柏里莊園，結果他折回頭，最後在魏肯伍德追丟了。我說他足足跑了有二十五哩喲。」格魯莫爵士說。
「可真是跑了一大段路。」艾克特爵士說。
「不過話說回來，這些孩子和這拉丁文，還有那個，」老紳士接著說：「您也知道，他們老愛——到底該用amo還是amas啊——像小混混一樣四處亂跑，您有何高見呢？」
「啊，」格魯莫爵士說著，伸出一根手指貼放鼻側，朝酒瓶眨眨眼。「這可得好好想一想哪，您可別介意。」
「當然不介意，您肯說就是我的福氣了，我只有感激的分。這酒您儘管喝吧。」艾克特爵士說。
「這酒很不錯。」
「從我一個朋友弄來的。」
「不過，話說這些小鬼，您倒是說說一共有幾個啊？」格魯莫爵士問。
「兩個，」艾克特爵士回答：「當然這是把兩個都算進去。」
「把他們送去伊頓，我看是不成吧？」格魯莫爵士謹慎地問道：「我們都知道那兒太遠啦，而且麻煩。」
其實他指的並不是伊頓，因為聖瑪利學院西元一四四○年才成立，但總之是同樣性質的地方。此外，他們喝的是蜂蜜酒，不是真的波特酒，只不過用現代的酒比較能讓你理解。
「距離倒不是問題，而是那個叫什麼來著的巨人擋在半路，哎呀您知道，那得穿過他的地盤啊。」艾克特爵士說。
「您說他叫什麼來著？」
「現在我卻是怎麼也想不起來啊，就是住在發泡湖邊的傢伙。」
「葛拉帕斯。」格魯莫爵士說。
「就是那傢伙。」
「只剩下一個辦法，」格魯莫爵士說：「就是找個家教了。」
「您的意思是到家裡來教導您的人。」
「正是。」格魯莫爵士說：「家教嘛，您也知道，就是到家裡來教導您的人。」
「再多喝點，您探險累了一天，得多喝些。」艾克特爵士說。
「可真是了不起的一天。只可惜這年頭他們都不殺人了。跑了二十五哩，最後不是抓不著給逃掉了，要不然就是完全追丟。最糟的是還得重新來過。」格魯莫爵士說。
「咱們都是趁巨人生產的時候動手，」艾克特爵士說：「就是因為他們老讓你追個半死，最後還是溜了。」
「跑一跑味道就沒了，」格魯莫爵士說：「我敢說一定是這樣。在廣大的地方追大巨人就是這麼回事，跑一跑味道就不見啦。」
「話說回來，就算真要找個家教，可得怎麼找啊？」艾克特爵士說。
「打廣告。」格魯莫爵士回答。
「我打過了，『亨伯蘭新聞人』和『卡多伊爾廣告人』都宣傳過了。」
「那沒別的辦法，只有出發探險去了。」格魯莫爵士說。
「您的意思是出外探險，去找個家教？」
「正是。」
「這酒、這些酒、這點酒，」艾克特爵士說：「總之您多喝點吧，管它叫什麼呢。」
「這壺酒。」格魯莫爵士說。
於是便這麼決定了。隔天格魯莫．格魯穆森爵士回家之後，艾克特爵士在手帕上打了個結，提醒自己一有空就出外找個家教回來。由於他自己也不確定該怎麼找，便把格魯莫爵士的提議告訴兩個男孩，並且警告他們不許在他離開時像個小混混。他們聽完便去做乾草了。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料