【小說】《永恆之王：亞瑟王傳奇》選摘：正如現代射擊一樣，你絕對不能批評持槍的人；鷹獵也是如此

文：特倫斯．韓伯瑞．懷特（Terence Hanbury White）

第一章

星期一、三、五學的是法律文件書寫、研究《邏輯大全》，其餘四天則是《工具論》、背書和星象學。家庭女教師老是弄不清星盤，而她愈混淆，愈會拿小瓦出氣，敲他的指節。她從來不敲凱伊的指節，因為凱伊長大後會繼承家業，變成「凱伊爵士」。小瓦之所以叫小瓦，是因為和「小亞」發音相近，而小亞是他本名的簡稱。「小瓦」這綽號是凱伊取的，凱伊自己沒別的外號，就叫凱伊，因為他太尊貴了，不能有綽號。誰要是想給他取綽號，他便會勃然大怒。女教師生了一頭紅髮，還有個神祕的傷口。她私下給城裡所有女人都看過，為此地位高人一等。

據說傷處在她坐下來的地方，是以前某次野餐時不小心坐到盔甲造成的。後來她提議讓凱伊的父親艾克特爵士也瞧瞧，結果她變得歇斯底里，被送走了。事後大家才知道，她曾在一家瘋人院待過三年。

下午的課程如下：星期一、五是長矛比武和馬術，星期二鷹獵，星期三擊劍，星期四射箭，星期六騎士學，包括各種場合應有的舉止、打獵的術語和禮儀。舉例來說，如果聽到獵物的死亡信號時，或者將獵物開腸剖肚時出了錯，你就會被架到死去的野獸上方，被人用劍背敲個幾下。這叫做「挨劍」，是種惡作劇，類似航越經線時要剃光頭。儘管凱伊時常出錯，可是他從來不挨劍的。

送走女教師後，艾克特爵士說：「總之呢，該死的，我們總不能讓這些孩子成天像小混混一樣到處亂跑吧？總之呢，該死的。在他們這個年紀，得受點一流矯育才行啊！想當年我像他們一樣大的時候啊，每天早上五點就在讀拉丁文，學這學那啦。這輩子沒那麼快樂過。酒傳過來吧！」

格魯莫．格魯穆森爵士那天正好借宿他們家，因為他出外探險，歷經長途奔逐，結果夜色已黑。他說自己在那般年紀時，由於他不肯讀書，老愛溜去放鷹行獵，每天早上都要吃上一頓鞭子。他表示自己有此缺失，實因他連「utor」的未來簡單式都記不住；那是在書左頁往下讀約三分之一處，應該是第九十七頁。他把酒傳了過去。

「您今日探險可還順利？」艾克特爵士問道。

「噢，還不壞。說真的，可真是了不得的一天。我在威登灌木見著一個叫布魯斯．索恩斯．匹帖爵士的傢伙，正準備要砍一個大閨女的頭，我一路追到彼斯特的米斯柏里莊園，結果他折回頭，最後在魏肯伍德追丟了。我說他足足跑了有二十五哩喲。」格魯莫爵士說。

「可真是跑了一大段路。」艾克特爵士說。

「不過話說回來，這些孩子和這拉丁文，還有那個，」老紳士接著說：「您也知道，他們老愛——到底該用amo還是amas啊——像小混混一樣四處亂跑，您有何高見呢？」

「啊，」格魯莫爵士說著，伸出一根手指貼放鼻側，朝酒瓶眨眨眼。「這可得好好想一想哪，您可別介意。」

「當然不介意，您肯說就是我的福氣了，我只有感激的分。這酒您儘管喝吧。」艾克特爵士說。

「這酒很不錯。」

「從我一個朋友弄來的。」

「不過，話說這些小鬼，您倒是說說一共有幾個啊？」格魯莫爵士問。

「兩個，」艾克特爵士回答：「當然這是把兩個都算進去。」

「把他們送去伊頓，我看是不成吧？」格魯莫爵士謹慎地問道：「我們都知道那兒太遠啦，而且麻煩。」

其實他指的並不是伊頓，因為聖瑪利學院西元一四四○年才成立，但總之是同樣性質的地方。此外，他們喝的是蜂蜜酒，不是真的波特酒，只不過用現代的酒比較能讓你理解。

「距離倒不是問題，而是那個叫什麼來著的巨人擋在半路，哎呀您知道，那得穿過他的地盤啊。」艾克特爵士說。

「您說他叫什麼來著？」

「現在我卻是怎麼也想不起來啊，就是住在發泡湖邊的傢伙。」

「葛拉帕斯。」格魯莫爵士說。

「就是那傢伙。」

「只剩下一個辦法，」格魯莫爵士說：「就是找個家教了。」

「您的意思是到家裡來教導您的人。」

「正是。」格魯莫爵士說：「家教嘛，您也知道，就是到家裡來教導您的人。」

「再多喝點，您探險累了一天，得多喝些。」艾克特爵士說。

「可真是了不起的一天。只可惜這年頭他們都不殺人了。跑了二十五哩，最後不是抓不著給逃掉了，要不然就是完全追丟。最糟的是還得重新來過。」格魯莫爵士說。

「咱們都是趁巨人生產的時候動手，」艾克特爵士說：「就是因為他們老讓你追個半死，最後還是溜了。」

「跑一跑味道就沒了，」格魯莫爵士說：「我敢說一定是這樣。在廣大的地方追大巨人就是這麼回事，跑一跑味道就不見啦。」

「話說回來，就算真要找個家教，可得怎麼找啊？」艾克特爵士說。

「打廣告。」格魯莫爵士回答。

「我打過了，『亨伯蘭新聞人』和『卡多伊爾廣告人』都宣傳過了。」

「那沒別的辦法，只有出發探險去了。」格魯莫爵士說。

「您的意思是出外探險，去找個家教？」

「正是。」

「這酒、這些酒、這點酒，」艾克特爵士說：「總之您多喝點吧，管它叫什麼呢。」

「這壺酒。」格魯莫爵士說。

於是便這麼決定了。隔天格魯莫．格魯穆森爵士回家之後，艾克特爵士在手帕上打了個結，提醒自己一有空就出外找個家教回來。由於他自己也不確定該怎麼找，便把格魯莫爵士的提議告訴兩個男孩，並且警告他們不許在他離開時像個小混混。他們聽完便去做乾草了。