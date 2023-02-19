2023/02/19,
美加

98歲美國前總統卡特返家安寧照護：任內經歷與中華民國斷交、調停以埃戰爭，伊朗人質危機重挫支持率

98歲美國前總統卡特返家安寧照護：任內經歷與中華民國斷交、調停以埃戰爭，伊朗人質危機重挫支持率
美國前總統卡特。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國前總統卡特除了是美國最年長的在世總統，他與夫人羅莎琳也是美國歷史上結婚時間最長的總統夫婦，他們在去年慶祝結婚76週年。被問到如何保持四分之一世紀的婚姻，卡特總統表示：「我們互相學習。我們已經學會瞭如何給彼此足夠的空間，可以各自做自己的事，當另一個人不在時。」

現年98歲的美國前總統卡特（Jimmy Carter）近年身體狀況漸差，他的非營利基金會18日表示，在經歷一連串短暫的住院治療後，卡特決定返家接受安寧照護，與親人度過剩餘時光，取代額外的醫療干預。

民主黨籍的卡特是美國最年長的在世總統，他於1977年到1981年擔任一屆美國總統，競選連任時輸給共和黨籍的雷根（Ronald Reagan）。

卡特出生於喬治亞州，卡特家族的好幾代人都居住在喬治亞州，從事棉農作為生計來源。卡特最初是花生農，後來進入海軍官校，直到父親去世後決定退役還鄉繼承父業，並在1970年競選州長成功，成為喬治亞州第76屆州長，接著於1976年擊敗時任總統福特（Gerald Rudolph Ford）。

值得注意的是，卡特在1978年12月，在未徵詢國會或要求國會同意的情況下，宣布與中華民國斷交轉而與中華人民共和國建立正式外交關係，僅由在台北的美國大使安克志（Leonard Unger）通知總統蔣經國。由於此舉並不符合傳統外交慣例，前外交部長錢復曾批評說這是無禮之舉。

GettyImages-515554064
Photo Credit: GettyImages
1979年，卡特總統在華盛頓歡迎中國副總理鄧小平。

卡特在2019年美中建交40週年時接受《美國之音》專訪，回憶這件在他任內所做的重大決定，卡特表示，他在成為總統前就決定要和中國建交，只是不知道該怎麼做，因為台灣和中國的地位一直是一個大問題。至於與中國建交的原因，是因為他曾在海軍潛艇服役，在太平洋經歷過第二次世界大戰和韓戰，想要藉由美國和中國關係的正常化，為太平洋地區帶來和平。

卡特指出，與中國建交的決定受到國務院的反對，所以當時他是所有的通信一律是由白宮直接發給中國，保密做得非常好。而對於美中建交後台灣的反應，卡特坦言「非常負面」，時任副國務卿克里斯多福（Warren Christopher）遭到憤怒的台灣人襲擊。但他強調，他們當時在國會推動了《台灣關係法》，保障了台灣與美國的利益。

除了與中國共產黨關係密切，卡特任內另一大重大成就是調停以色列與埃及的戰爭，讓埃及正式承認以色列。1978年，卡特邀請當時的以色列總理比金（Menachem Begin）與埃及總統沙達特（Anwar Sadat）在美國總統度假地的大衛營（Camp David）密談，雙方同意按協定來結束兩國間自1948年以色列立國以來的戰爭狀態。該協定規定兩國間建立全面性的外交和經濟關係，條件是以色列將所佔領的西奈半島歸還埃及。

GettyImages-530699744
Phot Credit: GettyImages
卡特總統與以色列總理比金、埃及總統沙達特簽署協議。

但在1979年，一場嚴重的外交危機讓卡特的支持率受到重大打擊。當年最後一位伊朗國王被推翻，伊朗學生衝入駐德黑蘭的美國駐伊朗大使館，將使館人員扣為人質，這樣的行為得到伊朗革命政府的支持。卡特的反應是盡量通過談判方式尋求人質的釋放，避免與伊朗政府直接衝突，但公眾認為他不夠強硬，美國人質被扣押了444天，卡特的聲望大跌（直至1981年1月20日他卸任當天才獲釋）。

卸任後卡特積極參與調停各種戰爭及人質危機的斡旋工作，反對前總統小布希政府攻打伊拉克，並與妻子羅莎琳（Rosalynn）一起創立了卡特中心（The Carter Center），希望促進世界和平與健康。卡特在2002年獲得諾貝爾和平獎。

結婚逾76年，卡特是美國歷屆婚姻最長的總統

卡特和羅莎琳在去年舉辦了一場盛大的派對慶祝他們76週年結婚紀念日，這對夫婦是美國歷史上結婚時間最長的總統夫婦，其次是美國前總統老布希（George Herbert Walker Bush），他們結婚73年102天，直到芭芭拉（Barbara Pierce Bush）2018年去世。

卡特曾於2015年時表示，「我做過最好的事情就是與羅莎琳結婚。那是我人生的巔峰。」

GettyImages-1205328652
Photo Credit: GettyImages
卡特夫婦1978年於白宮舞會。

卡特夫人曾表示，她在與卡特妹妹當室友時，就愛上卡特妹妹掛在臥室牆上，這名未來總統的照片。二人結婚時卡特僅有21歲，是美國海軍學院畢業生。

在卡特成為總統前，羅莎琳就替卡特的農場記帳，從種花生和棉花、剝玉米殼，當時兩人發展的信任關係，延續到卡特競選總統、在白宮，以及日後的卡特中心。

這對夫婦在2021年接受媒體訪問時，透露如何維繫婚姻的秘訣，卡特表示，「我們每天晚上都努力互相原諒在白天比次可能發生的任何分歧。我們試著每天讀聖經。我們努力和解，從不帶著任何揮之不去的爭論入睡。」

婚姻走過四分之三世紀，卡特表示，

我們之間的關係越來越近。我們互相學習。我們學會了適應彼此的特質。我們已經學會瞭如何給彼此足夠的空間，我們可以各自做自己的事，當另一個人不在時。」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。