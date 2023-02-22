2023/02/22,
政治

台美關係重大突破：外交部長吳釗燮前進美國華府，外傳總統蔡英文也將於年中訪美

台美關係重大突破：外交部長吳釗燮前進美國華府，外傳總統蔡英文也將於年中訪美
外交部長吳釗燮（左）與國家安全會議秘書長顧立雄（右）美東時間21日前往美國在台協會華盛頓總部出席台美國安會談。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中美關係緊張同時，《美國之音》報導指出，總統蔡英文可能於今年5到6月間訪美、並在母校康乃爾大學發表演講，自從美國1979年與中華民國台灣斷交後，台灣總統通常只能過境美國，唯一的例外是前總統李登輝。蔡英文如果能於今年訪美，不僅有助於確立她個人歷史地位，也有可能拉抬賴清德明年的總統選情。

外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄，21日上午現身美國在台協會（AIT）位於維吉尼亞州的華盛頓總部，與美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）等美方涉台高層進行閉門會談，會議時間長達7小時。目前尚未公布會談細節，不過同時傳出總統蔡英文可能於今年5到6月訪美消息。

英國《金融時報》日前報導，外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄將尋「外交特殊管道」赴美與美國高層進行秘密會議，外交部此前不願證實；台媒《中央社》今日報導，吳釗燮與顧立雄今天於華盛頓時間上午9時30分在駐美代表蕭美琴陪同下，抵達AIT位於維吉尼亞州的華盛頓總部，與美方官員舉行閉門會談。

報導指出，會談時間長達7小時，美國出席官員包括美國副國務卿雪蔓、白宮印太事務協調官坎貝爾、國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、副助卿華自強（Rick Waters）、國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）、日前傳出訪台的副助理部長蔡斯（Michael Chase），傳出將接任AIT主席的白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）、國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi），以及AIT台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人。

台美1979年斷至今，美國對台灣高層設有「五黑名單」，禁止台灣正副總統、行政院長、外交部長與國防部長等5官銜的政治人物赴華盛頓訪問。

根據《自由時報》，美方對「五黑名單」的限制是大華府地區，以環繞華盛頓特區近郊馬里蘭州及維吉尼亞兩州的美國國道495號公路為界，美國政治圈稱為Beltway，Beltway內即屬於京畿。此次「五黑名單」中的外長偕國安首長出席會議的AIT華盛頓總部（位於維吉尼亞州的阿靈頓），就在此範圍內，為台美關係的一大突破。

中國與美國近期關係緊繃，美國於2月4日擊落飛越領空的中國間諜氣球，中美雙方互指監控；美國國務卿布林肯（Antony John Blinken）日前於德國慕尼黑安全會議與中國外交高官王毅碰面後，再指中國考慮對俄羅斯進行「致命性軍援」，中國反控「不斷送武器到烏克蘭的是美國」，雙方關係會談後並無改善跡象。

中美關係緊張同時，《美國之音》報導指出，總統蔡英文可能於今年5到6月間訪美、並在母校康乃爾大學發表演講，台灣幾名民進黨籍立委表示，蔡英文的確將於今年上半年訪美，而從下半年起，台灣將進入為明年初總統大選做準備的競選活動階段。

報導指出，自從美國1979年與在台灣的中華民國斷交，轉而與北京建交之後，台灣總統通常只能在去拉美地區的邦交國訪問的途中過境美國，順帶進行一些參訪活動，一般不能專程前往美國訪問，唯一的例外是前總統李登輝。蔡英文如果能於今年訪美，實現外交突破，不僅有助於確立她個人的聲望和歷史地位，也有可能拉抬民進黨主席和現任副總統、未來將代表民進黨角逐總統大位的賴清德的選情。

針對蔡英文訪美一事，外交部表示，安排高層出訪一向是外交部重點工作，本案若有具體規畫，總統府及外交部均會適時主動對外說明。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。