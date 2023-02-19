北韓證實金正恩下令發射洲際彈道飛彈，飛行900公里落在日本專屬經濟區，射程可涵蓋美國全境

（中央社）北韓昨（18）日朝東方發射的洲際彈道飛彈（ICBM）級飛彈，落在日本專屬經濟區，飛行距離900公里。日本防衛大臣濱田靖一表示，此種飛彈射程可涵蓋美國全境。

日本防衛省表示，18日下午5時21分（台灣時間4時21分）左右，北韓從首都平壤近郊朝東方發射一枚洲際彈道飛彈級的飛彈，飛行約66分鐘，於下午6時27分左右落在日本北海道渡島大島的西方約200公里處的日本專屬經濟區（EEZ）。

日本防衛省研判這枚飛彈最高高度約5700公里，飛行距離約900公里，是以較通常角度更高的「高飛軌道」（lofted trajectory）進行試射的。

日本《朝日新聞》報導，濱田晚間對媒體表示，如果根據彈道飛彈的飛行軌道計算的話，依彈頭重量不同而定，射程可能逾1萬4000公里，涵蓋美國全境。

被媒體問及北韓的意圖時，濱田表示，很難斷定回答，但北韓多次主張是為了對抗美國的威脅，為了維持體制，有必要擁有獨自的核武嚇阻力。從那樣的觀點來看，北韓正致力於開發做為搬運核武的彈道飛彈，希望提升核武運用能力。

日本政府緊急召開國安會議

日本《讀賣新聞》報導，日本政府晚間在首相官邸（行政中心）召開國家安全保障會議（NSC）4大臣會議，討論如何因應北韓發射飛彈。會後，日本首相岸田文雄對媒體說：「這次北韓發射彈道飛彈是對全體國際社會升高挑釁的暴舉，已提出嚴正的抗議。」

上一次北韓的彈道飛彈落在日本的專屬經濟區是去年11月18日，這次是第12次。這次是北韓發射洲際彈道飛彈級飛彈第11次。上一次北韓發射彈道飛彈是1月1日，本次是今年第2次發射。

南韓軍方聯合參謀本部18日表示，北韓是從首都平壤北部順安附近發射彈道飛彈。

北韓本月8日舉行建軍75週年閱兵式，當中展示了洲際彈道飛彈「火星－17」（推估射程逾1萬5000公里）、固體燃料型新型洲際彈道飛彈等共數十枚，展現對美國本土的攻擊力正在提升。

Photo Credit: GettyImages

《日本放送協會》（NHK）報導，在北韓彈道飛彈落在北海道西方的日本海的幾乎同時刻，下午6時27分45秒，NHK設於北海道函館放送局的攝影機捕捉到類似火球的物體落下的影像。此外，NHK設於奧尻島的攝影機也於下午6時27分45秒左右拍攝到西南方向上空瞬間變亮的影像。至於攝影機捕捉到火球是否就是北韓的飛彈，目前尚未釐清。

#NorthKorea launched an #ICBM class system this morning according to Japan's Ministry of Defense. It reached an altitude of 5700 km & traveled 900 km. It landed 200 km off Hokkaido, #Japan into Japan's EEZ. pic.twitter.com/j89uok1D6Q — Smriti Sharma (@SmritiSharma_) February 19, 2023

北韓為何發射彈道飛彈？專家：針對美國

有關北韓18日發射彈道飛彈的意圖，日本南山大學教授平岩俊司接受NHK採訪時表示，這是北韓正加強國防能力的動向之一，尤其是美國與南韓下個月起將實施大規模聯合軍事演習，北韓以發射飛彈作為反制措施，展現絕不退縮的強硬姿態。

北韓18日發射的可能是洲際彈道飛彈級的飛彈，平岩被問及北韓的意圖時指出，北韓對於美日韓對北韓拉起的包圍網，北韓發射洲際彈道飛彈級的飛彈是劍指美國，想展現具有攻擊美國的能力，同時也是對美日韓這3國提出警告。

平岩說，北韓發射飛彈是發出政治訊息，同時更大的目標是進行技術革新。北韓已宣稱有能力進行人造衛星發射實驗、發射固體燃料式的新型飛彈，美日韓對此應加強警戒，也有必要充分注意北韓的核武實驗。

日本自衛隊退役海將、金澤工業大學虎之門大學院教授伊藤俊幸接受NHK採訪被問及北韓18日發射的飛彈飛行了66分鐘一事。伊藤表示，北韓這次發射的很可能是去年11月18日發射的「火星-17」。北韓2月8日閱兵式當中出現有別於「火星-17」的固體燃料式洲際彈道飛彈，但此種飛彈至今尚未發射過。

他指出，北韓18日發射彈道飛彈完全是在於展現對美國的反彈。不似以往以發射飛彈作為與美國談判的籌碼，這次應該是純粹對美國的敵視行動。

他認為，目前北韓和美國的狀態就如同在玩「懦夫遊戲」，拒絕收掣。如果美韓實施聯合軍演，想對北韓造成威脅的話，北韓也會反制。雙方如同小孩子爭吵似的狀態，非常危險。

北韓證實發射 「火星砲-15」

《北韓中央通訊社》今（19）日證實，於昨日下午進行了洲際彈道飛彈（ICBM）發射訓練，落在日本專屬經濟區，飛行距離900公里。 發射訓練命令書是由金正恩親筆簽名，指示使用「 火星－15 」型洲際彈道導彈進行訓練，除確認武器系統，也突顯北韓核武力的備戰狀態。

《北韓中央通訊社》指出，在美國和南韓的軍事威脅行為日趨嚴重、不可忽視的形勢下，突然進行的洲際彈道導彈發射訓練，是北韓將「戰略核力量」當作對敵對勢力的致命反擊能力。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航