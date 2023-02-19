北韓證實金正恩下令發射洲際彈道飛彈，飛行900公里落在日本專屬經濟區，射程可涵蓋美國全境
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《北韓中央通訊社》今（19）日證實，於昨日下午進行了洲際彈道飛彈（ICBM）發射訓練，落在日本專屬經濟區。日本自衛隊退役海將指出，目前北韓和美國的狀態就如同在玩「懦夫遊戲」，如果美韓實施聯合軍演，想對北韓造成威脅的話，北韓也會反制，「雙方如同小孩子爭吵似的狀態，非常危險。」
（中央社）北韓昨（18）日朝東方發射的洲際彈道飛彈（ICBM）級飛彈，落在日本專屬經濟區，飛行距離900公里。日本防衛大臣濱田靖一表示，此種飛彈射程可涵蓋美國全境。
日本防衛省表示，18日下午5時21分（台灣時間4時21分）左右，北韓從首都平壤近郊朝東方發射一枚洲際彈道飛彈級的飛彈，飛行約66分鐘，於下午6時27分左右落在日本北海道渡島大島的西方約200公里處的日本專屬經濟區（EEZ）。
日本防衛省研判這枚飛彈最高高度約5700公里，飛行距離約900公里，是以較通常角度更高的「高飛軌道」（lofted trajectory）進行試射的。
日本《朝日新聞》報導，濱田晚間對媒體表示，如果根據彈道飛彈的飛行軌道計算的話，依彈頭重量不同而定，射程可能逾1萬4000公里，涵蓋美國全境。
被媒體問及北韓的意圖時，濱田表示，很難斷定回答，但北韓多次主張是為了對抗美國的威脅，為了維持體制，有必要擁有獨自的核武嚇阻力。從那樣的觀點來看，北韓正致力於開發做為搬運核武的彈道飛彈，希望提升核武運用能力。
日本政府緊急召開國安會議
日本《讀賣新聞》報導，日本政府晚間在首相官邸（行政中心）召開國家安全保障會議（NSC）4大臣會議，討論如何因應北韓發射飛彈。會後，日本首相岸田文雄對媒體說：「這次北韓發射彈道飛彈是對全體國際社會升高挑釁的暴舉，已提出嚴正的抗議。」
上一次北韓的彈道飛彈落在日本的專屬經濟區是去年11月18日，這次是第12次。這次是北韓發射洲際彈道飛彈級飛彈第11次。上一次北韓發射彈道飛彈是1月1日，本次是今年第2次發射。
南韓軍方聯合參謀本部18日表示，北韓是從首都平壤北部順安附近發射彈道飛彈。
北韓本月8日舉行建軍75週年閱兵式，當中展示了洲際彈道飛彈「火星－17」（推估射程逾1萬5000公里）、固體燃料型新型洲際彈道飛彈等共數十枚，展現對美國本土的攻擊力正在提升。
《日本放送協會》（NHK）報導，在北韓彈道飛彈落在北海道西方的日本海的幾乎同時刻，下午6時27分45秒，NHK設於北海道函館放送局的攝影機捕捉到類似火球的物體落下的影像。此外，NHK設於奧尻島的攝影機也於下午6時27分45秒左右拍攝到西南方向上空瞬間變亮的影像。至於攝影機捕捉到火球是否就是北韓的飛彈，目前尚未釐清。
北韓為何發射彈道飛彈？專家：針對美國
有關北韓18日發射彈道飛彈的意圖，日本南山大學教授平岩俊司接受NHK採訪時表示，這是北韓正加強國防能力的動向之一，尤其是美國與南韓下個月起將實施大規模聯合軍事演習，北韓以發射飛彈作為反制措施，展現絕不退縮的強硬姿態。
北韓18日發射的可能是洲際彈道飛彈級的飛彈，平岩被問及北韓的意圖時指出，北韓對於美日韓對北韓拉起的包圍網，北韓發射洲際彈道飛彈級的飛彈是劍指美國，想展現具有攻擊美國的能力，同時也是對美日韓這3國提出警告。
平岩說，北韓發射飛彈是發出政治訊息，同時更大的目標是進行技術革新。北韓已宣稱有能力進行人造衛星發射實驗、發射固體燃料式的新型飛彈，美日韓對此應加強警戒，也有必要充分注意北韓的核武實驗。
日本自衛隊退役海將、金澤工業大學虎之門大學院教授伊藤俊幸接受NHK採訪被問及北韓18日發射的飛彈飛行了66分鐘一事。伊藤表示，北韓這次發射的很可能是去年11月18日發射的「火星-17」。北韓2月8日閱兵式當中出現有別於「火星-17」的固體燃料式洲際彈道飛彈，但此種飛彈至今尚未發射過。
他指出，北韓18日發射彈道飛彈完全是在於展現對美國的反彈。不似以往以發射飛彈作為與美國談判的籌碼，這次應該是純粹對美國的敵視行動。
他認為，目前北韓和美國的狀態就如同在玩「懦夫遊戲」，拒絕收掣。如果美韓實施聯合軍演，想對北韓造成威脅的話，北韓也會反制。雙方如同小孩子爭吵似的狀態，非常危險。
北韓證實發射「火星砲-15」
《北韓中央通訊社》今（19）日證實，於昨日下午進行了洲際彈道飛彈（ICBM）發射訓練，落在日本專屬經濟區，飛行距離900公里。發射訓練命令書是由金正恩親筆簽名，指示使用「火星－15」型洲際彈道導彈進行訓練，除確認武器系統，也突顯北韓核武力的備戰狀態。
《北韓中央通訊社》指出，在美國和南韓的軍事威脅行為日趨嚴重、不可忽視的形勢下，突然進行的洲際彈道導彈發射訓練，是北韓將「戰略核力量」當作對敵對勢力的致命反擊能力。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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