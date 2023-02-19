2023/02/19,
政治

傳國民黨將設「大局條款」防止議員選立委，徐巧芯怒批、羅智強也不支持

傳國民黨將設「大局條款」防止議員選立委，徐巧芯怒批、羅智強也不支持
議員徐巧芯宣布投入北市立委初選。Photo Credit: 中央社

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藍營人士表示，若「大局條款」消息屬實，此制度為的是替現職既得利益者護航，維持權力結構的穩固。按照此邏輯，為求縣市首長極大化，總統人選是否也以現無職位者優先？「今天是卡議員，明天就是卡侯友宜。」

媒體報導明（2024）年立委選戰，國民黨中央擬在提名辦法中納入「大局條款」，防止剛連任縣市議員轉戰立委，將優先提名現任者參選，引發黨內政治人物反彈。國民黨發言人林家興今（19）日表示，3月4號南投縣立委補選後才會開啟相關提名討論作業，黨內相關部門對此毫無所悉，呼籲各界不需捕風捉影。

2024大選國民黨已有不少人表態爭取立委初選，首都台北市呈現「熱戰」狀態，包括國民黨台北市議員徐巧芯、游淑慧、張斯綱、鐘沛君及前議員羅智強，都宣布投入初選。台北市議員徐巧芯更與同黨資深立委費鴻泰「黨內互打」，同樣爭取提名參選台北市信義、南松山選區立委，引發國民黨內世代交替的話題。

不過《中國時報》今日引述知情人士，指出鑒於不少去年底剛連任縣市議員有意轉戰立委，恐掏空目前縣市議會人數優勢，黨中央構想在辦法中納「大局條款」，若具非立委身分的民選公職身分者挑戰現任立委、二人都通過「防磚」門檻，黨中央將提名現任立委參選。

知情人士另指出，若由具非立委身分的民選公職與不具其他民選公職身分者競爭、民調都通過「防磚」門檻，黨中央將提名不具其他民選公職身分者參選。報導引述黨務人士，立委提名雖要到南投縣立委補選後才啟動，但黨務高層已指示「寧願早、不要晚」，最快確實構思在3月8日中常會通過提名特別辦法。

報導一出立刻引發藍營各界反彈。

國民黨議員徐巧芯於臉書表示，「我真的很努力了，說過很多次，對於參加立委選舉，我只是想要一場公平的初選。也真的很難過，因為所有的努力與付出，都被自己人當成提防跟打擊的對象。」

徐巧芯寫道，黨內年輕一輩在外面不斷戰鬥到遍體鱗傷，從來沒想過要放棄，最終是被自己的黨、自己的家人絞盡腦汁擋著，她痛批，「這等於在外打拼的人回到家直接被家暴，我真的不禁懷疑⋯⋯這裡真的是我的家嗎？」她也提醒，民進黨立委初選「沒有現任優先」。

有意參選大安區立委的羅智強則表示，雖然「大局條款」的考量不能說完全沒道理，現任議員選立法委員，確實會減少國民黨在台北市議會的席次，但他認為應該要由選民決定，如果選民覺得台北市議會的席次因此減少，是不能接受的，那麼自然，這些參選的市議員就沒有辦法得到認同。

羅智強也指出，「大局條款」的設計，對於徐巧芯、游淑慧、張斯綱、徐弘庭、鍾沛君等已經表態參選立委的市議員「並不公平」。

曾為顏寬恒競選團隊發言人張禹宣也於臉書痛批，國民黨主席朱立倫日前針對總統人選提名，曾以「大局為重」呼籲全體黨員，結果今天就立刻爆出了「大局條款」，大局為重這四個字，早淪為了既得利益者在毫無正當性的情況下，逼迫他人犧牲與忍讓的藉口。

張禹宣反問，若知情人士的放話屬實，按照此邏輯，為求縣市首長極大化，總統人選是否也以現無職位者優先？「今天是卡議員，明天就是卡侯友宜。」直指此制度是在缺乏正當性與立基的情況下，要替現職的既得利益者護航，維持權力結構的穩固，和個人私利的盤算。

國民黨：毫無所悉，外界勿捕風捉影

針對黨內人士反彈，國民黨發言人林家興今日接受《中央社》訪問時表示，目前國民黨全黨團結專注在3月4號南投縣立委補選，對於某媒體報導「大局條款」一事，黨內相關部門對該報導內容毫無所悉，呼籲各界不需捕風捉影。林家興強調，會待3月4號日補選後，才會開啟相關提名討論作業。

《聯合新聞網》報導引述國民黨高層，表示2015年朱立倫擔任黨主席時，前黨主席洪秀柱為參加總統初選，黨中央就設了30%防磚門檻，然而在洪秀柱通過後又換柱，引發負面效應；如今立委初選又要設該門檻，重蹈覆轍過去被詬病的之處，實在是不太可能。

國民黨高層認為，最近國民黨立委內戰開打，目前情勢對國民黨有利，有不少議員希望轉戰立委，但因為怕黨中央提出選舉辦法可能對挑戰者不公平，因此先「釋出消息」測風向，但目前並沒有討論此作法，呼籲黨內不要自己先內亂。

議員徐巧芯稍早也於臉書表示，還是願意相信，國民黨最後定案的時候不會做出這麼針對人又不公平的初選方式，她會繼續加油。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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