2023/02/19,
生活

800多天口罩令鬆綁：2/20起哪些場所不再強制戴口罩？哪些情況還是要戴？6大QA一次看

800多天口罩令鬆綁：2/20起哪些場所不再強制戴口罩？哪些情況還是要戴？6大QA一次看
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

從2月20日開始，消費者進入餐廳、超商、百貨公司、非學校內的圖書館、運動場館與游泳池，可以不用戴口罩。包含遠東SOGO百貨、全家與7-11、全聯福利中心、麥當勞等公司皆表示，明起配合政府防疫措施規範，視消費者自身意願，不強制進店顧客進配戴口罩，但仍會要求員工配戴口罩。

口罩令明（20）日起鬆綁，是繼2020年12月1日秋冬防疫專案啟動後，時隔800多天後解禁，多數場合不需要配戴口罩，只有少數場合需要。《關鍵評論網》整理口罩6大QA，給民眾參考。

一、2月20日之後，哪些場所不須戴口罩？

從2月20日開始，消費者進入餐廳、超商、百貨公司、非學校內的圖書館、運動場館與游泳池，可以不用戴口罩。

不過包含遠東SOGO百貨、全家與7-11、全聯福利中心、麥當勞等公司皆表示，明起配合政府防疫措施規範，視消費者自身意願，不強制進店顧客進配戴口罩，但仍會要求員工配戴口罩。

二、2月20日之後，哪些場所仍要戴口罩？

  1. 醫療機構：包含醫院、診所及其他醫療機構。
  2. 醫事機構：藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所或護理之家。
  3. 老人福利機構：長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構。
  4. 長期照顧服務機構：住宿式長照機構及團體家屋。
  5. 榮譽國民之家。
  6. 兒童及少年服務機構：安置教養機構。
  7. 身心障礙福利機構：住宿式。
  8. 公共運輸及特定運具：鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車及計程車、空運及海運（以上包含運具及場站）、救護車及復康巴士。

上列指定場所不戴口罩之例外情形：飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動。

另外公共交通場站則以「付費區、管制區」做區隔，台鐵、高鐵和捷運等「進入閘門的收費區、月台」需強制配戴口罩，「收費區外」如車站大廳、商場則不強制。

三、哪些族群、情況仍要戴口罩？

指揮中心表示，除上述狀況外，若「有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫力低下者外出時、人潮聚集且無法保持社交距離或通風不良場所、和年長者與免疫力低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時」，也都建議戴口罩。

其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩。

四、演唱會需要戴口罩嗎？

指揮中心表示，除了上述8大類場所仍需要全程戴口罩之外，其餘場所均由民眾自主決定是否戴口罩；不過，各場所也可以自訂規範，演唱會主辦單位若規定要戴口罩，民眾就應該配合。

五、餐廳夾菜還要戴口罩嗎？

如上所述，雖然宣布放寬室內戴口罩規定，各場所仍可自訂其他規範，餐廳業者也能規定顧客夾菜時要戴口罩或手套，如果民眾不想配合，業者可以拒絕提供服務。

六、校園什麼時候不用戴口罩？

校園及托育場所室內口罩預計從3月6日起放寬，除了校內健康中心、保健室、校車、娃娃車等仍要戴口罩外，各級學校可以自行判斷是否規定更嚴格的口罩規範。

教育部也針對圖書館、社教館所、運動場館與游泳池等，訂定新的防疫管理指引，日前也發函到上述社教場所，宣布明起進入室內民眾、以及場所所屬工作人員，可以自主決定佩戴口罩，但放寬的圖書館不包含學校圖書館，運動場館也是以公共運動設施、運動場館及非學校的體育活動為主。

附件-0220起放寬室內戴口罩規定_(1)
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。