2023/02/19,
國際

美國正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下「違反人道罪」，美官員：中國考慮暗助俄「致命性軍援」

美國正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下「違反人道罪」，美官員：中國考慮暗助俄「致命性軍援」
美國副總統賀錦麗18日於德國慕尼黑會議發表演說。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國官員表示，中國試圖「在不被發現的情況下慢慢接近這條紅線」，近來的走勢也顯示中國政府可能對俄軍提供更多有形援助；美國國務卿布林肯18日指出，美國非常擔心中國正考慮為俄羅斯提供「致命性援助」。

（中央社）4位知情美國官員表示，美國當局認為，中國可能正在向俄羅斯提供非致命性的軍事援助供其用於烏克蘭，也擔心中國考慮提供致命性的援助。

美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News）報導，知情人士透露，相較於中國已向俄羅斯提供了一些幫助，包括當俄羅斯假消息的傳聲筒以及為俄國出兵洗白，這些非致命性的軍事援助都偏向俄軍用在烏克蘭的有形援助。

上述官員不願說明非致命性的軍事援助具體細節，但說這些援助可能包括春季攻勢所需的裝備，像是制服甚至防彈衣等。國家安全會議（National Security Council）發言人婉拒評論。

俄羅斯入侵烏克蘭後數週，包括拜登總統和國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在內的美國高級官員即已警告北京，不要向俄羅斯提供物質支持，否則會產生不良後果。中國似乎有聽進去，並未向俄羅斯出售致命武器系統。

一名消息人士表示：「我們已明確表達對於致命性的軍事援助方面憂慮，我們尚未看到他們踰矩，但也不認為他們會打消這個念頭。」

這名消息人士表示，中國試圖「在不被發現的情況下慢慢接近這條紅線」，近來的走勢也顯示中國政府可能對俄軍提供更多有形援助。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中國外交部長王毅18日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）後會面，熟悉兩人對話的一名消息人士表示，這是「重要的對話主題」。在這場會議上，布林肯和其他美國官員，和盟友和夥伴分享關於中國對俄援助的相關訊息。

布林肯會後接受《NBC》訪問時表示，美國非常擔心中國正考慮為俄羅斯提供致命性援助（ lethal support），布林肯明確告訴王毅，如果中國在烏克蘭戰爭中援助俄羅斯，將對美中關係造成「嚴重後果」。

彭博（Bloomberg）與美國有線電視新聞網（CNN）1月報導指出，拜登政府拿著中企在戰爭中提供俄羅斯非致命性援助的證據質問中國政府；而現在，美國官員說，這樣的援助來自中國政府本身。

官員們說，目前不清楚這種援助是否違反任何制裁措施，也不清楚美國是否會對中國實施新的制裁或讓中國為這種非致命性援助付出代價。熟悉政府思維的消息人士表示，美國將毫不猶豫地針對那些違反規定的人施加制裁。

美國正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下「違反人道罪」

此外，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）18日也在慕尼黑安全會議上，指控俄羅斯在烏克蘭犯下「違反人道罪」，俄軍對烏克蘭的平民進行「廣泛且全面性」的攻擊。

《中央社》報導，賀錦麗在慕尼黑安全會議上向與會的世界領袖表示：「美國已正式認定俄羅斯犯下了違反人道罪。」賀錦麗說：「他們的行動是對我們的共同價值、我們的共同人性的一種攻擊。俄軍對平民發動廣泛且全面性攻擊。」

她列舉俄軍在烏克蘭侵犯人權的一連串罪行，其中包括謀殺、強暴和刑求。這是美國首次正式認定俄羅斯在烏克蘭犯下違反人道罪。

賀錦麗表示，美國兩黨及大西洋兩岸將繼續支持烏克蘭。「倘若普亭（Vladimir Putin，俄羅斯總統）認為他可以撐得比我們久，他就大錯特錯。時間不是站在他的那一邊。」

對此，俄國駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）今（19）日立刻發出聲明回擊，認為該言論是妖魔化俄羅斯「前所未有的嘗試」，安東諾夫說：「華盛頓發表此類言論，目的是替美國助長烏克蘭危機的行為辯護，這點無庸置疑」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。