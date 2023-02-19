2023/02/19,
職場

老闆不一定比你聰明，瑞典研究：收入高不等於智商高

老闆不一定比你聰明，瑞典研究：收入高不等於智商高
Photo Credit: shutterstock

我們想讓你知道的是

一個人賺的錢越多，是不是也就意味著他越聰明呢？一項研究顯示：收入達到某種層級之前，這種判斷是正確的。但對於更高層級的高收入者來說，運氣和人際顯然要比他的智商更為重要。

文：Julia Vergin

當你聽到某人年收入高達幾十萬歐元時，你肯定會脫口而出：「他掙得這麼多，肯定不是單憑自己的聰明才幹。」你的判斷完全沒錯：收入極高的人，並不一定都是出奇聰敏的人。

研究人員最新的發現，也許和你平日裡對公司高官的印象完全吻合。只是研究人員做了更為細化的分析：在到達一定收入層級之前，收入和智商確實呈現正比。但在此之後，決定收入高低的，往往是其他因素，而不再是一顆出類拔萃的聰明大腦。

瑞典研究揭收入與智商關聯性

研究人員對大約6萬名瑞典男性的數據進行了比對分析。這些數據中既包括這些男子的納稅記錄，也包括他們參加徵兵考核時的智商測試結果。

調研報告作者之一的科甚尼克（ Marc Keuschnigg）對德國之聲表示：「我們能夠拿到這些數據簡直是難以想像的事情。」科甚尼克同時是德國萊比錫大學和瑞典林雪平大學的教授，而正是瑞典的教職身份讓他得以獲取上述數據。

衡量年收入的高低相對簡單，但評判一個人的智商高低就困難多了。接受科甚尼克及其團隊評判的六萬名瑞典男子，都曾參加過同一項智商測試，即瑞典參軍資格測試（ Armed Forces Qualification Test），這是瑞典軍方用來評估年輕人智力水準的一項測試。

令科甚尼克感到遺憾的是，此次調研中未能囊括女性。「我們也不想將女性排除在外，但我們得到的數據只有男性，因為女性不需要參加徵兵活動。」除此之外，研究人員為了確保評估的準確性，只選用了全體男性都需要參與徵兵活動年份的數據。

科甚尼克說：「我們將徵兵時的智商數據同此人後來的職場經歷進行了比對。」也就是說，科甚尼克及其團隊評估了這些男子在35歲至45歲期間的職業發展，並計算了他們的平均收入情況。

3層級看智商與收入關聯

科甚尼克表示，數據顯示，就業市場可以劃分為3個不同層級。在收入達到一定程度之前，薪水和認知能力似乎毫無關聯，掙得多，並不一定意味著當事人的認知能力也高。科甚尼克說：「但是在收入較高的另一半人當中，我們發現，收入同認知能力的關聯變得越來越明顯。」

但是年收入達到6萬歐元之後，收入同認知能力的密切關聯開始不復存在。科什尼克說：「在這個收入層級中，收入就不會繼續同認知能力同步提升了。」

這項調研顯示，超高收入階層非但談不上智商超群，甚至恰恰相反：佔比1%的人年收入超過20萬歐元，他們的收入比稍低的一個層級多出了一倍，但智商卻比第二層級要低。

總而言之，好消息是，收入頗豐的老闆並不一定比你聰明。但壞消息是，他可能更有運氣，人脈更好，因此他比你事業有成。令人欣慰的是，除了智商之外，財運是否亨通還取決於其他因素，比如抗壓能力以及為人處世的方式方法。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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