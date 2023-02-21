不一定非得找文官，何不修法讓「運動員」有機會擔任體育署長？
我們想讓你知道的是
本文所做之建議，旨在期望，要是在適當的時機，例如社會體認到保障運動員權益有助於社會公益，或國家想發展重點賽事（例如奧運或近期將在台灣舉行的棒球經典賽）來提振國民對國家的向心力。藉由任命運動員出身之體育署長，筆者認為都是適洽的做法。
文：陳邦安（前運動選手，現職運動產業從業者）
缺額已久的體育署長，隨著內閣改組，將由國體大的體育學院院長鄭世忠教授於三月一日出任。對體壇而言，當然是所有人都樂見的。本文擬由運動員的角度，看待政務官員與體育政策的連動，並進一步提出，筆者為何認為當前應該考慮修法放寬署長任用資格，讓運動員有機會擔任體育署長。
論台灣體育制度的背景與特質
體育署的前身，是行政院下轄的獨立部會體育委員會。在2013年，改隸於教育部底下。而署長的出任資格，依據《體育署組織法》規定，必須具十二職等文官，或具大學校長資格者。在東京奧運的座艙風波，導致前署長張少熙請辭後，關於體育署的業務都是由教育部的林騰蛟次長擔任。如今，教育部終於請得鄭世忠教授出任，終結一年半的懸缺。雖然是好事一樁，但也從此事件看得出《體育署組織法》的缺陷，已有導致政務滯礙難行之處了。
政治與制度之間是權力與問責的關係。政務官的存在，就是受政黨輪替而進退，為政策決斷與變革而負責。相對的，如果某些職務是由公職考試的事務官出任，那通常是為維護或保存而存在的。如果政府運作出現爭議問題，必須先問責，是法律問題還是政治問題。舉例來說，國家公園管理處處長，就不宜有太多「開創性」的政務決斷，因為那往往可能是往商業化的方向發展，那顯然不符宗旨。所以這類職務以事務官出任，進行長期而恆定的管理，較為合適。
那麼，「體育」這一範疇的主管機關，適合由背負政治責任的政務官，或事務官較為合適？這就是值得議論的問題。
筆者就運動員的本位答覆此問題。我認為顯然該是政務官。理由一是，此職位本身實有政治責任必須負擔的風險。例如，前一位體育署長是張少熙署長，就是在奧運期間沒與中華奧會做好協調，導致選手去程搭乘經濟艙，於是請辭的。此事件可見，公關處理已是體育署長或縣市體育局長這些職位，所要面對的，政治爭議的強度與複雜程度，代表這些職務確實有其政治性的一面。那當然由政務性派任為適當。
第二個理由是，體育本身，是一個還有發展空間的綜合性範疇。何謂「發展空間」？意思就是目前還是有新型態運動持續研發、新的運動產業及營業模式推陳出新、尚有很多與其他領域結合應用的機會可以發掘（例如與外交部門所設定的目的能相結合之奧運外交、運動觀光等，與內政部門有關的岸際救生、為促進健康為目的的國民體育等）。這些都是需要具有民意基礎的政府，擬定前瞻政策方向，任命能為體育革新的政務官員才能做到的統合性政策的。也正因為改革過程可能會有很多不盡美意之處，這時就需要政治手腕出身的官員背負政治責任，政策才能推行。
體育政策的創舉
正因體育還有發展空間，所以筆者認為，體育署組織法該往政務派任的方向修法，這部分已經在上述討論。
另一方面，筆者要補充運動員出任署長的好處是什麼？在話開之前，筆者先說，我無意對「官僚治事」進行負面批評。事實上，目前體育署在教育部轄下，代理署長的林騰蛟次長，對各級學校的體育設施及基層運動賽事的政績也算可圈可點。但正如筆者上述所闡述，官僚之所長，就在維護性的政務，而非開創的作為。以下就要討論我為何認為運動員出任體育官員得以作為開創性政策的條件。
其實，運動員出任署長並非沒有前例。上文有提到張少熙署長，他年輕時就是拳擊國手，後來持續進修，學有專精而任師大體育學院院長，因此名銜才得以出任體育署長的。當初由他擔任署長，就是為了備戰奧運為準備。他任內將國家訓練中心運動設備全面整合，而且以其專業，為國手們導入最新數據化的運動科學訓練，為台灣在東京奧運拿下史上最多的12面獎牌。國手學而仕者，並不多見。從他的行跡可知，教授資格的運動員擔任署長，對國家在國家隊體育賽事、運動科學發展是有所裨益的。
運動員的體育生涯高峰多在40歲以前。但在此之後，還有很多出路。除了張少熙教授這種學者型運動員之外。以筆者為例，我在大學時期時，是全國性競賽的校隊培訓選手，目前也在擔任相關運動任職。這就是具有一貫性的學業一致的生涯發展，做為「投身運動產業的運動員」的角色。除此之外，運動員在生涯巔峰結束後，當然會投身其他出路延續志業，以筆者所知，除了投身體育產業外，在大學階段進修教育學程或考取某項運動的教練證，也是持續在運動賽事耕耘相當大宗的模式。甚至選手生涯退休後從政的「體育政治家」，也不在少數，有名者例如黃平洋、紀政等大國手。正因運動員有著多元的出路與棲身，才讓「體育」的內涵如此多元。就政治運作而言，不同格局與出身的官員，是為不同時期政策運作方向作準備的。
有些言論認為，運動員頭腦簡單，只在運動神經上擅長於其賽事運動的體能。要是進入官場，將猶如小白兔進入危險的黑森林一般。筆者認為此論點實在過於狹隘了。就筆者的實務經驗，參與運動的選手，大致都有參與協會的經驗，至少是參與協會盃的賽事；這類協會大致分為「產業型」與「運動型」兩類。就前者而言，就是運動產業的公會組織；讀者們不用想的太神秘，這就像坊間的產業工會一樣，會員們關注新型訓練器材、推動有利產業修法而遊說，就是為產業蓬勃而團結的方向而結社的。「運動型」，則以各種單項運動的協會為主，例如為提供選手舞台舉辦運動賽事，商議運動規則並培訓專業裁判、與外國對口的協會舉行國際比賽或交流活動等業務。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。