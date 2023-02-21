在以色列推動司法改革並非壞事，但納坦雅胡卻刻意掀開了社會分歧的傷疤

今（2023）年2月13日，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）於當地時間晚上8點，發表一場特別演說，向政府及反對陣營喊話，就爭議不斷的司法改革進行協商，取得共識。

在赫佐格發表演說的同一天，數以萬計的以色列民眾聚集在耶路撒冷，抗議這項改革；這其中也包括文化評論家詹姆斯・印威內（James Inverne，註1），過去幾週，他參加了許多地方的反司改抗議。

印威內開門見山地向筆者強調，抗議民眾無意推翻現任政府，雖然他不喜歡這屆政府，但他尊重這個在合法選舉機制下產生的政府；因為憂心這項改革會嚴重傷害司法獨立，他才選擇走上街頭。

如同他參與的多場抗議行動，在耶路撒冷的示威中，瀰漫一股愛國情操，來自全國各地、不同膚色、宗教信仰、及政治光譜位置的民眾，為捍衛以色列民主，自發地參與抗議。

曾在公務人員紀律法庭任職的律師西蒙・哈雷維（Shimon Halevi）則說，對部分以色列民眾而言，這場司改爭議的核心，是誰該掌控司法系統；爭議的實質，反映以色列社會的分歧。

司法改革重點

去（2022）年12月29日就職的這屆政府，上台後便公布，針對最高法院大法官遴選及釋憲職權的司法改革案；提案一出，除了每週六晚間安息日結束後，走上街頭抗議的民眾以外，至今已有多位地方首長、猶太教拉比，以及政界、法界、商界、學界、藝文界等各界翹楚出聲表示憂心。

以色列長期盟友美國的總統拜登（Joe Biden），也對這項改革表達關切；更有國際金融界人士斷言，若執行這項改革，將增加以國政經的不確定性，讓投資人卻步，重挫以色列的民主與經濟；甚至有高階銀行人士透露，以色列近期移往海外的資金，異常地大幅增加。