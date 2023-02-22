零撲殺政策上路滿六週年之際，勿讓「重啟撲殺」大開動保倒車

文：蕭安汝（財團法人台灣動物保護行政監督聯盟常務理事）

今（2023）年2月6日零撲殺政策上路滿六週年，卻因未能快速而有效控流浪動物數量而遭受質疑，致使野生動物與遊蕩犬衝突日益激烈，甚至出現是否「重啟撲殺」的討論，雖然有關當局目前在「源頭管理」上很多方面仍力有未逮，但撲殺流浪動物並非保育野生動物的唯一選項，除了人為因素才是致使野生動物瀕危的主要殺手、「TNVR」（Trap誘捕、Neuter絕育、Vaccination疫苗施打、Return回置）已初步抑制流浪動物成長速度、公立動物收容所轉型改善工程積極推動外，「零撲殺」政策也促使有關當局以治本的「源頭管理」思維來控制流浪動物數量。

目前德國、奧地利、瑞士、義大利等許多歐洲國家已實施零撲殺政策、美國亦將此視為2025施政目標，或許在台灣邁向沒有流浪動物國家的過程中不免出現陣痛期，但請思考當前可行的改善野生動物保育措施，而非直接採取「撲殺」流浪動物的最後手段，莫讓好不容易搭上的動保列車反其道而行！

寵物與流浪動物 只因「運氣」之隔劃分為兩個世界

說起我與貓咪串起的緣份，向來都是命運的安排：我的第一隻貓咪是研究所時期在郵局門口的紙箱中發現的；第二隻貓咪是相隔9年後在自家門口以食物拐騙得逞的；第三隻貓咪是寵物店鄰居贈送的退役配種貓；第四隻貓咪是在繳交博班申請資料的路上偶遇的；第五隻貓咪是幫善心婆婆誘捕回來而收編的；第六隻貓咪則是第五隻貓咪的腹中胎兒，因此總歸來說，我的毛孩在尚未遇到我之前不是流浪貓，就是極有可能輪為流浪貓。

每當看著他們舒適地躺在床上、靠在窗邊，或放鬆伸伸懶腰、或盡情踏踏毛毯，悠然愜意的模樣，不得不讓人為他們的健康和快樂感到幸福與滿足，我很慶幸他們不用忍受饑寒交迫、不必面臨三餐不繼，是可以放心在家中耍賴胡鬧的天真小貓！我很難想像、也不忍想像流浪貓真實的處境，他們之所以淪為流浪動物，不是因為體型不美、顏值不佳，他們缺乏的只是「運氣」，然而，這樣的「運氣」卻可以讓他們身處天堂或墜入地獄！

重啟撲殺聲浪崛起 嚴重打擊為動保奮戰之士

如果說流浪動物被好人收養是在天堂端，被迫流浪在外是在地獄端，那麼我們可能沒經歷過或已經遺忘台灣曾經實施的「撲殺」流浪動物政策，它直接把本由上天決定命運的希望也剝奪了。據統計，自1999年至2016年底公立動物收容所實施撲殺的18年期間，已造成124萬4177隻流浪動物死亡，當時，淪為流浪動物最慘的不是基本需求難以獲得滿足，更讓他們聞之色變的，是捕狗捕貓大隊設置的誘捕網、誘捕籠，因為，一旦被捕獲進入收容所，等待他們的不是遲來的幸福，而是12天的生命倒數！

當「尊重生命、愛護動物」成為普世價值，撲殺流浪動物已漸漸成為殘酷與不文明、備受爭議的手段。在2013年動督盟開始倡議「零撲殺」、紀錄片《十二夜》真實呈現收容所裡流浪動物「血淚過程」的推波助瀾下，2017年2月6日全國公立動物收容所終於全面停止人道撲殺，終結了流浪動物絕望倒數的12個夜晚，讓我國成為全球極少數立法及率先實施零撲殺的國家！儘管當前台灣流浪動物問題仍未獲全面解決，但我們確實正往正確的道路邁進，我們正積極上下一心地為提升流浪動物福祉而奮戰！然而，就在零撲殺政策上路屆滿6週年之際，「恢復流浪動物安樂死」竟成為公共政策網路參與平台上的提案並獲得5000人以上附議，如何叫人不感到揪心與備受打擊！

撲殺流浪動物並非保育野生動物的唯一選項

此次拋出「恢復流浪動物安樂死」議題的提議者並非痛恨流浪動物的無良民眾，而是野保團體有感於近年石虎、穿山甲等瀕危動物遭受遊蕩犬貓攻擊而傷亡的事件增加，為維持生物多樣性而做出的無奈選擇！但說到底動保團體與野保團體都是一群愛護動物的人，長年以來相互合作而非彼此對立，難道在現階段的維護野生動物存續上，非得要爭個你死我活嗎？針對野保團體希望重啟撲殺流浪動物來挽救瀕危野生動物的看法，我提出以下論點：

流浪動物並非野生動物瀕危的主要殺手

2022年發布的《地球生命力報告》顯示：野生動物族群量自1970年至2018年的不到50年間，因為棲息地的流失、過度開發、外來種入侵、污染、氣候變遷和疾病等因素，下降了三分之二以上（69%），使得生物多樣性明顯下降，而其中最大的因素是氣候變遷。

雖然由人類引入後，或因遭人類棄養、放養或無意走失而進入野外的台灣遊蕩犬貓，因對原生動物的生存與生態造成威脅與破壞，在2022年3月14日被中央研究院正式定義為「外來入侵種」，但根據農委會「特有生物研究保育中心野生動物急救站」自2017年至2022年8月統計，在3718隻野生動物「救傷」的原因分別是：創傷1633隻（43.92％）、落巢／幼年動物871隻（23.43％）、虛弱／消瘦／營養不良433隻（11.65％）、誤撿／誤闖建築物318隻（8.55％）、人為飼養132隻（3.55％）、其他101隻（2.72％）、查緝／取締／買賣／沒入76隻（2.04%）、疾病61隻（1.64％）、野放訓練56隻（1.51%）、中毒37隻（1.00%）。

再分析1633隻「創傷原因」之件數與百分比，撞擊908隻（55.60%）、被動物攻擊299隻（18.31%）、陷阱242隻（14.82%）、不明154隻（9.43%）、電擊20隻（1.22%）、槍傷10隻（0.61%）。而其中「被動物攻擊」的299隻當中，狗190隻（63.55%）、貓57隻（19.06隻）、人25隻（8.36%）、其它18隻（6.02％）、不明動物4隻（1.34%）、鳥4隻（1.34%）、蛇1隻（0.33%），縱使犬隻為動物攻擊第一名，但占「創傷原因」約一成，占整體救傷5%。