零撲殺政策上路滿六週年之際，勿讓「重啟撲殺」大開動保倒車
我們想讓你知道的是
在我們邁向「零流浪動物」的過程中難免會出現陣痛期，而陣痛期的大小與長度，端視流浪動物數量是否能有效控制，只有從源頭管理，即搭配寵物登記、繁殖買賣管理、TNVR、嚴查棄養、落實生命教育等多元手段，才能真正達到治本的目的。
文：蕭安汝（財團法人台灣動物保護行政監督聯盟常務理事）
今（2023）年2月6日零撲殺政策上路滿六週年，卻因未能快速而有效控流浪動物數量而遭受質疑，致使野生動物與遊蕩犬衝突日益激烈，甚至出現是否「重啟撲殺」的討論，雖然有關當局目前在「源頭管理」上很多方面仍力有未逮，但撲殺流浪動物並非保育野生動物的唯一選項，除了人為因素才是致使野生動物瀕危的主要殺手、「TNVR」（Trap誘捕、Neuter絕育、Vaccination疫苗施打、Return回置）已初步抑制流浪動物成長速度、公立動物收容所轉型改善工程積極推動外，「零撲殺」政策也促使有關當局以治本的「源頭管理」思維來控制流浪動物數量。
目前德國、奧地利、瑞士、義大利等許多歐洲國家已實施零撲殺政策、美國亦將此視為2025施政目標，或許在台灣邁向沒有流浪動物國家的過程中不免出現陣痛期，但請思考當前可行的改善野生動物保育措施，而非直接採取「撲殺」流浪動物的最後手段，莫讓好不容易搭上的動保列車反其道而行！
寵物與流浪動物 只因「運氣」之隔劃分為兩個世界
說起我與貓咪串起的緣份，向來都是命運的安排：我的第一隻貓咪是研究所時期在郵局門口的紙箱中發現的；第二隻貓咪是相隔9年後在自家門口以食物拐騙得逞的；第三隻貓咪是寵物店鄰居贈送的退役配種貓；第四隻貓咪是在繳交博班申請資料的路上偶遇的；第五隻貓咪是幫善心婆婆誘捕回來而收編的；第六隻貓咪則是第五隻貓咪的腹中胎兒，因此總歸來說，我的毛孩在尚未遇到我之前不是流浪貓，就是極有可能輪為流浪貓。
每當看著他們舒適地躺在床上、靠在窗邊，或放鬆伸伸懶腰、或盡情踏踏毛毯，悠然愜意的模樣，不得不讓人為他們的健康和快樂感到幸福與滿足，我很慶幸他們不用忍受饑寒交迫、不必面臨三餐不繼，是可以放心在家中耍賴胡鬧的天真小貓！我很難想像、也不忍想像流浪貓真實的處境，他們之所以淪為流浪動物，不是因為體型不美、顏值不佳，他們缺乏的只是「運氣」，然而，這樣的「運氣」卻可以讓他們身處天堂或墜入地獄！
重啟撲殺聲浪崛起 嚴重打擊為動保奮戰之士
如果說流浪動物被好人收養是在天堂端，被迫流浪在外是在地獄端，那麼我們可能沒經歷過或已經遺忘台灣曾經實施的「撲殺」流浪動物政策，它直接把本由上天決定命運的希望也剝奪了。據統計，自1999年至2016年底公立動物收容所實施撲殺的18年期間，已造成124萬4177隻流浪動物死亡，當時，淪為流浪動物最慘的不是基本需求難以獲得滿足，更讓他們聞之色變的，是捕狗捕貓大隊設置的誘捕網、誘捕籠，因為，一旦被捕獲進入收容所，等待他們的不是遲來的幸福，而是12天的生命倒數！
當「尊重生命、愛護動物」成為普世價值，撲殺流浪動物已漸漸成為殘酷與不文明、備受爭議的手段。在2013年動督盟開始倡議「零撲殺」、紀錄片《十二夜》真實呈現收容所裡流浪動物「血淚過程」的推波助瀾下，2017年2月6日全國公立動物收容所終於全面停止人道撲殺，終結了流浪動物絕望倒數的12個夜晚，讓我國成為全球極少數立法及率先實施零撲殺的國家！儘管當前台灣流浪動物問題仍未獲全面解決，但我們確實正往正確的道路邁進，我們正積極上下一心地為提升流浪動物福祉而奮戰！然而，就在零撲殺政策上路屆滿6週年之際，「恢復流浪動物安樂死」竟成為公共政策網路參與平台上的提案並獲得5000人以上附議，如何叫人不感到揪心與備受打擊！
撲殺流浪動物並非保育野生動物的唯一選項
此次拋出「恢復流浪動物安樂死」議題的提議者並非痛恨流浪動物的無良民眾，而是野保團體有感於近年石虎、穿山甲等瀕危動物遭受遊蕩犬貓攻擊而傷亡的事件增加，為維持生物多樣性而做出的無奈選擇！但說到底動保團體與野保團體都是一群愛護動物的人，長年以來相互合作而非彼此對立，難道在現階段的維護野生動物存續上，非得要爭個你死我活嗎？針對野保團體希望重啟撲殺流浪動物來挽救瀕危野生動物的看法，我提出以下論點：
流浪動物並非野生動物瀕危的主要殺手
2022年發布的《地球生命力報告》顯示：野生動物族群量自1970年至2018年的不到50年間，因為棲息地的流失、過度開發、外來種入侵、污染、氣候變遷和疾病等因素，下降了三分之二以上（69%），使得生物多樣性明顯下降，而其中最大的因素是氣候變遷。
雖然由人類引入後，或因遭人類棄養、放養或無意走失而進入野外的台灣遊蕩犬貓，因對原生動物的生存與生態造成威脅與破壞，在2022年3月14日被中央研究院正式定義為「外來入侵種」，但根據農委會「特有生物研究保育中心野生動物急救站」自2017年至2022年8月統計，在3718隻野生動物「救傷」的原因分別是：創傷1633隻（43.92％）、落巢／幼年動物871隻（23.43％）、虛弱／消瘦／營養不良433隻（11.65％）、誤撿／誤闖建築物318隻（8.55％）、人為飼養132隻（3.55％）、其他101隻（2.72％）、查緝／取締／買賣／沒入76隻（2.04%）、疾病61隻（1.64％）、野放訓練56隻（1.51%）、中毒37隻（1.00%）。
再分析1633隻「創傷原因」之件數與百分比，撞擊908隻（55.60%）、被動物攻擊299隻（18.31%）、陷阱242隻（14.82%）、不明154隻（9.43%）、電擊20隻（1.22%）、槍傷10隻（0.61%）。而其中「被動物攻擊」的299隻當中，狗190隻（63.55%）、貓57隻（19.06隻）、人25隻（8.36%）、其它18隻（6.02％）、不明動物4隻（1.34%）、鳥4隻（1.34%）、蛇1隻（0.33%），縱使犬隻為動物攻擊第一名，但占「創傷原因」約一成，占整體救傷5%。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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