TNL+ 2023/02/20,
科學

歐洲特產「酸沼木乃伊」：屍體臉部細紋、神情清晰可見，生前可能遭活人獻祭、謀殺或處刑

歐洲特產「酸沼木乃伊」：屍體臉部細紋、神情清晰可見，生前可能遭活人獻祭、謀殺或處刑
酸沼木乃伊「圖倫男子」（Tollund Man）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

由於沼澤特殊的化學反應，保存完好的酸沼木乃伊臉部表情，乃至細紋皆清晰可見，猶如時光凍結讓活在現代的我們看見數千年前的神秘故事。然而這些屍體大多有著多舛的命運，有的因獻祭而死，其他不乏被搶劫殺害、違反社會規範被處決或自殺。

文：黃皓筠

說到木乃伊，相信大家一定都對埃及金字塔裡的法老木乃伊不陌生，不過世界上還有另一種埋葬於沼澤地中的酸沼木乃伊。由於沼澤特殊的化學反應，保存完好的屍體臉部表情，乃至細紋皆清晰可見，猶如時光凍結，讓活在現代的我們看見數千年前的神秘故事。

1987年名為亞迪爾女孩（Yde Girl）的酸沼木乃伊，被當時負責挖掘泥煤的工人發現。《紐約時報》報導當時的工人無一不被這種可怕的屍體嚇壞，魂魄被嚇飛的工人隨後齊聲大喊「希望魔鬼能抓住挖這個洞的人」後，便逃離現場。

亞迪爾女孩身穿一件有多處縫補的羊毛斗篷，掩蓋住鎖骨附近的刀傷。此外，她的脖子上纏有一條長約2公尺的布條。「這塊布很可能是用來勒死她的。」荷蘭瓦赫寧恩大學（Ｗageningen University）專門研究酸沼屍體的范比克（Roy van Beek）博士說道。事實上，大多數被發現的酸沼木乃伊身上都有多數傷痕，根據推測他們大多都是謀殺案中的受害者。

上個月，范比克博士發表了首篇針對酸沼屍體的全面調查。研究推測，此種埋葬傳統已經有7000年歷史。不過，根據民間傳說、報紙報導及考古學家的紀錄，范比克博士的研究選擇將重點聚焦於酸沼木乃伊興起的年代，即公元前約5200年的新石器時代到青銅器時代之間。

「這項研究結果非常重要，它顯示了青銅器時代有正式埋葬儀式，以及在某些沼澤熱點地區，暴力死亡人數曾出現指數型上升的趨勢。」英國考古學家吉爾斯（Melanie Giles）向《紐約時報》表示。

在沼澤中發現的屍體主要分為3種。首先是皮膚、軟組織和頭髮都保存完好的酸沼木乃伊；第二種是只剩下骨頭的骷髏；最後一種則是由前兩者的部分遺骸組成。19世紀以前，從沼澤中被挖出的屍體通常會以基督教的儀式重新下葬。

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