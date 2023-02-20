土敘強震逾4.6萬死，前英超球星阿特蘇證實罹難，美國務卿布林肯承諾人道援助1億美元

土敘強震逾4.6萬死，敘利亞西北救災路線受阻

（中央社）土耳其和敘利亞強震已累計4萬6000多人喪生，估計死亡人數還會攀升；土耳其目前已知有約34萬5000間公寓全毀，許多人仍下落不明。

土耳其南部接壤敘利亞邊境的地區6日發生規模7.8強震。《路透社》報導，土耳其奮力因應這起現代空前災難之際，各界對敘利亞災民的關切也日增。世界糧食計劃署（WFP）持續向敘國西北部當局施壓，盼別再封阻當地出入管道，好讓世界糧食計劃署協助數十萬強震災民。

土耳其災難緊急應變總署（AFAD）負責人塞翟（Yunus Sezer）表示，土國搜救工作大致19日晚間就會結束。

地震在土耳其造成4萬642人喪生；鄰國敘利亞通報逾5800人死亡，此一數字數日來未改變。

世界糧食計劃署署長畢斯利（David Beasley）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊告訴《路透社》說，敘利亞和土耳其政府配合得很好，但該署的救援行動卻在敘國西北受阻。

世界糧食計劃署上週表示，該署當地的賑災物資庫存已快用完，呼籲從土耳其方面開放更多過境點。

畢斯利說：「我們遭遇的問題出在敘國西北的越界任務上，敘國西北當局未給予我們所需的出入權限。」

敘利亞已因10多年的內戰而支離破碎，而這次震災大部分災民都在西北部。

敘國西北部地區由反抗軍所控制，目前正與總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政府部隊交戰，這情況讓外界援助當地居民的工作難度更高。

Photo Credit: GettyImages 圖為土耳其哈泰省（Hatay）建築物在強震後倒塌的畫面。

土耳其強震296小時後一家3口獲救，夫妻倖存小孩不治

（中央社）土耳其強震發生296小時後，救難人員從南部安塔基亞市一棟建築的廢墟中救出一家3口，其中父母親倖存，但小孩因脫水在送醫後死亡。

《路透社》報導，土耳其東南部、靠近敘利亞邊境2月6日發生規模7.8地震後，土敘兩國合計已有超過4萬6000人喪生，預計死亡人數還會上升。目前已知土耳其約有34萬5000棟公寓被毀，許多人下落不明。

土耳其和敘利亞迄今未透露地震後有多少人失蹤。

地震發生12天後，來自吉爾吉斯共和國的搜救隊昨（19）日試圖從土耳其南部安塔基亞市（Antakya）一棟建築廢墟中救出一個來自敘利亞的5口之家。

最後只有包括一名男童在內的3口獲救。救援人員說，男童的父母倖存下來，但這名男童後來因脫水死亡。這名男童的雙胞胎兄弟和姐姐在救難人員發現時已不幸喪生。

救援隊成員歐斯曼諾夫（Atay Osmanov）告訴《路透社》：「1小時前，我們在挖掘時聽到呼救聲。當我們找到倖存者時，我們總是興奮不已。」

《美聯社》報導，一家3口是在當地時間今天上午11時30分左右，即2月6日地震發生296小時後被救出，並迅速送上救護車。電視畫面顯示，當這名獲救的父親躺在擔架上時，醫護人員正在將靜脈注射裝置固定在他的手臂上。

前英超球星阿特蘇土耳其強震罹難，足壇哀悼

（中央社）前英超球星迦納籍的阿特蘇（Christian Atsu）在土耳其強震中罹難，遺體被發現埋於住家的瓦礫下，阿特蘇在土耳其的經紀人昨天向土國媒體證實了這項消息。

《法新社》報導，土耳其東南部、靠近敘利亞邊境2月6日爆發規模7.8強震，31歲的阿特蘇隨後失聯，阿特蘇在土耳其的經紀人烏茲恩梅鎂特（Murat Uzunmehmet）向《多安通訊社》（DHA）表示，已在土耳其南部哈泰省（Hatay）豪華公寓廢墟下發現他的遺體。「我們找到他的遺體，仍在收拾他的遺物，也發現了他的手機。」

阿特蘇在迦納的經紀人瑟西爾（Nana Sechere）在社群媒體推特上說，「我以沉重心情向所有人宣布，今天早上發現了阿特蘇的遺體。」

迦納外交部表示已收到此一不幸消息，並在聲明中說，阿特蘇的龍鳳胎妹妹以及哥哥，還有一位迦納大使館官員，均在遺體發現的現場。

非洲足球協會（CAF）對阿特蘇的不幸逝世表示哀悼；迦納足協亦表示，經歷近兩星期的情感折磨後，傳來這悲傷的消息。

迦納總統阿庫佛-艾杜（Nana Akufo-Addo）說，「足壇失去了一位最優秀、難以取代的代言人。」

阿特蘇為他所效力的土耳其職業足球超級聯賽哈塔伊斯波爾隊（Hatayspor）一共攻進33球，最後1球是在2月5日攻進，也就是地震發生前數小時。哈塔伊斯波爾隊在社群媒體推特上表示，「他們的哀傷無法以言語形容」。

阿特蘇生涯早期有4個球季是在英超切爾西（Chelsea），不過大多數時間均是出借給其他球隊，2017年才永久轉會至英超紐卡索聯隊（Newcastle United）。阿特蘇的妻子魯皮奧（Marie-Claire Rupio）與3個小孩，昨天均出席了在紐卡索聯隊主場聖詹姆士公園球場（St. James' Park）舉行的追悼儀式，紐卡索聯隊隨後出戰利物浦（Liverpool）。

當阿特蘇的面容出現在記分螢幕上，球迷高呼「你永遠不會獨行」。遺孀魯皮奧在5萬2000名觀眾長達1分鐘的掌聲中拭去眼淚，有一名球迷舉起印有阿特蘇名字的紐卡索聯隊球衣。

切爾西隊則是以聲明表示：「得知阿特蘇確認為土敘強震眾多死者之一的消息，深感悲痛。」

在成人國家隊的表現方面，阿特蘇代表迦納參加了65場國際賽，首次是2012年，他同時也是2014巴西世界盃迦納代表隊的成員。