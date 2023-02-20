土敘強震逾4.6萬死，前英超球星阿特蘇證實罹難，美國務卿布林肯承諾人道援助1億美元
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阿特蘇的妻子魯皮奧（Marie-Claire Rupio）與3個小孩，昨天均出席了在紐卡索聯隊主場聖詹姆士公園球場（St. James' Park）舉行的追悼儀式，紐卡索聯隊隨後出戰利物浦（Liverpool）。當阿特蘇的面容出現在記分螢幕上，球迷高呼「你永遠不會獨行」。
土敘強震逾4.6萬死，敘利亞西北救災路線受阻
（中央社）土耳其和敘利亞強震已累計4萬6000多人喪生，估計死亡人數還會攀升；土耳其目前已知有約34萬5000間公寓全毀，許多人仍下落不明。
土耳其南部接壤敘利亞邊境的地區6日發生規模7.8強震。《路透社》報導，土耳其奮力因應這起現代空前災難之際，各界對敘利亞災民的關切也日增。世界糧食計劃署（WFP）持續向敘國西北部當局施壓，盼別再封阻當地出入管道，好讓世界糧食計劃署協助數十萬強震災民。
土耳其災難緊急應變總署（AFAD）負責人塞翟（Yunus Sezer）表示，土國搜救工作大致19日晚間就會結束。
地震在土耳其造成4萬642人喪生；鄰國敘利亞通報逾5800人死亡，此一數字數日來未改變。
世界糧食計劃署署長畢斯利（David Beasley）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊告訴《路透社》說，敘利亞和土耳其政府配合得很好，但該署的救援行動卻在敘國西北受阻。
世界糧食計劃署上週表示，該署當地的賑災物資庫存已快用完，呼籲從土耳其方面開放更多過境點。
畢斯利說：「我們遭遇的問題出在敘國西北的越界任務上，敘國西北當局未給予我們所需的出入權限。」
敘利亞已因10多年的內戰而支離破碎，而這次震災大部分災民都在西北部。
敘國西北部地區由反抗軍所控制，目前正與總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政府部隊交戰，這情況讓外界援助當地居民的工作難度更高。
土耳其強震296小時後一家3口獲救，夫妻倖存小孩不治
（中央社）土耳其強震發生296小時後，救難人員從南部安塔基亞市一棟建築的廢墟中救出一家3口，其中父母親倖存，但小孩因脫水在送醫後死亡。
《路透社》報導，土耳其東南部、靠近敘利亞邊境2月6日發生規模7.8地震後，土敘兩國合計已有超過4萬6000人喪生，預計死亡人數還會上升。目前已知土耳其約有34萬5000棟公寓被毀，許多人下落不明。
土耳其和敘利亞迄今未透露地震後有多少人失蹤。
地震發生12天後，來自吉爾吉斯共和國的搜救隊昨（19）日試圖從土耳其南部安塔基亞市（Antakya）一棟建築廢墟中救出一個來自敘利亞的5口之家。
最後只有包括一名男童在內的3口獲救。救援人員說，男童的父母倖存下來，但這名男童後來因脫水死亡。這名男童的雙胞胎兄弟和姐姐在救難人員發現時已不幸喪生。
救援隊成員歐斯曼諾夫（Atay Osmanov）告訴《路透社》：「1小時前，我們在挖掘時聽到呼救聲。當我們找到倖存者時，我們總是興奮不已。」
《美聯社》報導，一家3口是在當地時間今天上午11時30分左右，即2月6日地震發生296小時後被救出，並迅速送上救護車。電視畫面顯示，當這名獲救的父親躺在擔架上時，醫護人員正在將靜脈注射裝置固定在他的手臂上。
前英超球星阿特蘇土耳其強震罹難，足壇哀悼
（中央社）前英超球星迦納籍的阿特蘇（Christian Atsu）在土耳其強震中罹難，遺體被發現埋於住家的瓦礫下，阿特蘇在土耳其的經紀人昨天向土國媒體證實了這項消息。
《法新社》報導，土耳其東南部、靠近敘利亞邊境2月6日爆發規模7.8強震，31歲的阿特蘇隨後失聯，阿特蘇在土耳其的經紀人烏茲恩梅鎂特（Murat Uzunmehmet）向《多安通訊社》（DHA）表示，已在土耳其南部哈泰省（Hatay）豪華公寓廢墟下發現他的遺體。「我們找到他的遺體，仍在收拾他的遺物，也發現了他的手機。」
阿特蘇在迦納的經紀人瑟西爾（Nana Sechere）在社群媒體推特上說，「我以沉重心情向所有人宣布，今天早上發現了阿特蘇的遺體。」
迦納外交部表示已收到此一不幸消息，並在聲明中說，阿特蘇的龍鳳胎妹妹以及哥哥，還有一位迦納大使館官員，均在遺體發現的現場。
非洲足球協會（CAF）對阿特蘇的不幸逝世表示哀悼；迦納足協亦表示，經歷近兩星期的情感折磨後，傳來這悲傷的消息。
迦納總統阿庫佛-艾杜（Nana Akufo-Addo）說，「足壇失去了一位最優秀、難以取代的代言人。」
阿特蘇為他所效力的土耳其職業足球超級聯賽哈塔伊斯波爾隊（Hatayspor）一共攻進33球，最後1球是在2月5日攻進，也就是地震發生前數小時。哈塔伊斯波爾隊在社群媒體推特上表示，「他們的哀傷無法以言語形容」。
阿特蘇生涯早期有4個球季是在英超切爾西（Chelsea），不過大多數時間均是出借給其他球隊，2017年才永久轉會至英超紐卡索聯隊（Newcastle United）。阿特蘇的妻子魯皮奧（Marie-Claire Rupio）與3個小孩，昨天均出席了在紐卡索聯隊主場聖詹姆士公園球場（St. James' Park）舉行的追悼儀式，紐卡索聯隊隨後出戰利物浦（Liverpool）。
當阿特蘇的面容出現在記分螢幕上，球迷高呼「你永遠不會獨行」。遺孀魯皮奧在5萬2000名觀眾長達1分鐘的掌聲中拭去眼淚，有一名球迷舉起印有阿特蘇名字的紐卡索聯隊球衣。
切爾西隊則是以聲明表示：「得知阿特蘇確認為土敘強震眾多死者之一的消息，深感悲痛。」
在成人國家隊的表現方面，阿特蘇代表迦納參加了65場國際賽，首次是2012年，他同時也是2014巴西世界盃迦納代表隊的成員。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
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富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。