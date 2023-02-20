專家解析強震救援關鍵：第一時間動員軍隊是關鍵，但最先伸援的人很可能是你的鄰居
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辛浦森表示，她希望每次災難來襲時都能立即動員救援人員及軍隊，但是，事與願違是常態，這次土耳其及敘利亞的強震也是如此。災難應變最大的敗筆，是沒有意識到災情已經構成緊急情況的事實。她說，一般人會想：「天哪，此刻最好的作法是什麼？」但當下不應思考「最佳方案」，因任何方式都好，重點是真正著手去做。
（中央社）土耳其南部與敘利亞接壤地區6日發生強震，迄今逾4萬5000人罹難。專家說，政府於重大災難後應立即動員軍隊投入救援，因軍方最具備在災區展開行動的能力，也能開放機場跑道以迅速獲得外援。
美國《全國公共電台》（NPR）16日報導，毀滅性地震剛發生後，民眾被困在倒塌房屋或辦公大樓中待救，而最先伸援的人很可能不是受過訓練的專業人員。
美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）的地震應變聯絡人藍寧（Forrest Lanning）表示，最能對救援作業發揮功效的人「將是你的鄰居」。因為他們人就在那裡。
藍寧及其他應變救災專家指出，無論世界上哪個地區發生地震或其他緊急情況，人們都應該知道，身邊的社區往往能提供有效協助。這是這批專家從規模7.8地震等災難中，學到的眾多教訓之一。
深化這種意識，並訓練人們在官方救援人員無法提供協助時做出反應，都是應變專家認為在災難發生後，立即救回多數生命的重要作為。此外，不斷增加的死亡人數則反映災難發生後的12到24小時內，搜救工作的重要性。
水牛城大學管理學院教授辛浦森（Natalie Simpson）指出，即使旁人無法將人從廢墟中拉出，他們仍然可以為救援人員指出受困者所在區域，救援工作應以災民已經發現生還者的地方為優先。
藍寧表示，在每座建築物中都需要花很長的時間搜索，必須仔細聆聽並清除建築物瓦礫才能接觸到生還者，而土耳其災區有成千上萬這樣的建物。
他說，一般而言，受災國的搜救隊數量不足以搜索每座倒塌的建物，而國際團隊需要24到48小時才能到達。
在土耳其東南部的薩曼達區（Samandag）的情況就是如此，地震發生後，平民於瓦礫中挖掘，試圖救出親友。英國《衛報》（The Guardian）報導，一小群救援人員幾個小時後到達，災民已經筋疲力盡。
藍寧指出，美國聯邦緊急事故管理總署就推出計畫，為50州志工提供基本災難處理技能訓練，內容包括教會民眾在大地震後該怎麼做、緊急情況下去何處取水、如何查看無法移動的鄰居，以及搜索崩塌建物的方式。
傷者傷勢類型及現場有多少搜救隊，也會影響受困者生還的可能性。他說，如果受困民眾沒有受傷或只受輕傷，他們可以在倒塌建物下撐一週。
辛浦森表示，她希望每次災難來襲時都能立即動員救援人員及軍隊，但是，事與願違是常態，這次土耳其及敘利亞的強震也是如此。災難應變最大的敗筆，是沒有意識到災情已經構成緊急情況的事實。
她說，所有緊急情況，包括震後，都不是正常情形。一般人會想：「天哪，此刻最好的作法是什麼？」但當下不應思考「最佳方案」，因任何方式都好，重點是真正著手去做。
她指出，在土耳其等許多地區，軍方最有能力在發生災難的地區展開行動，及開放機場跑道以迅速獲得援助。
但華府智庫中東研究所（Middle East Institute）分析，土耳其政府未立即動員軍隊協助直接救援工作，或建立至關重要的野戰醫院及機場。
辛浦森表示，土耳其是地震頻仍的地區，容易遭受大規模破壞。當未能從一個地區獲得任何訊息時，越早進行大規模應處作為越好，「我認為這會給其他地方的決策者留下深刻的印象，這將在未來真正地幫助民眾」。
美國地質調查所（US Geological Survey）地震災害援助小組組長戴維斯（Lindsay Davis）說，搜索及救援行動至關重要，但在降低災害損失方面，緩解災損及預防最為有效。土耳其震災凸顯若不努力降低地震多發地區民眾所面臨的風險，將造成的損害。
藍寧也表示，這場災難讓外界了解，對地震頻仍地區而言，強化基礎建設以承受如同6日的強震是多麼重要。
過去震撼土耳其的大地震為地方官員提供重要教訓，即土國建築結構需進行改造以因應未來災害。
藍寧指出，土耳其及敘利亞受到的破壞多是因當地建築類型所致。混凝土建築不具最佳承受地震的能力，這是常識，但當地仍以混凝土為主要建材，因混凝土建築非常容易建造，而且能輕易隱藏瑕疵。
藍寧將大量分析這場災難下對及錯的作法，作業時間可能長達幾個月或數年，「但這是非常有價值的工作」。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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