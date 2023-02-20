專家解析強震救援關鍵：第一時間動員軍隊是關鍵，但最先伸援的人很可能是你的鄰居

（中央社）土耳其南部與敘利亞接壤地區6日發生強震，迄今逾4萬5000人罹難。專家說，政府於重大災難後應立即動員軍隊投入救援，因軍方最具備在災區展開行動的能力，也能開放機場跑道以迅速獲得外援。

美國《全國公共電台》（NPR）16日報導，毀滅性地震剛發生後，民眾被困在倒塌房屋或辦公大樓中待救，而最先伸援的人很可能不是受過訓練的專業人員。

美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）的地震應變聯絡人藍寧（Forrest Lanning）表示，最能對救援作業發揮功效的人「將是你的鄰居」。因為他們人就在那裡。

藍寧及其他應變救災專家指出，無論世界上哪個地區發生地震或其他緊急情況，人們都應該知道，身邊的社區往往能提供有效協助。這是這批專家從規模7.8地震等災難中，學到的眾多教訓之一。

深化這種意識，並訓練人們在官方救援人員無法提供協助時做出反應，都是應變專家認為在災難發生後，立即救回多數生命的重要作為。此外，不斷增加的死亡人數則反映災難發生後的12到24小時內，搜救工作的重要性。

水牛城大學管理學院教授辛浦森（Natalie Simpson）指出，即使旁人無法將人從廢墟中拉出，他們仍然可以為救援人員指出受困者所在區域，救援工作應以災民已經發現生還者的地方為優先。

藍寧表示，在每座建築物中都需要花很長的時間搜索，必須仔細聆聽並清除建築物瓦礫才能接觸到生還者，而土耳其災區有成千上萬這樣的建物。

他說，一般而言，受災國的搜救隊數量不足以搜索每座倒塌的建物，而國際團隊需要24到48小時才能到達。

Photo Credit: GettyImages 圖為土耳其哈泰省（Hatay）建築物在強震後倒塌的畫面。

在土耳其東南部的薩曼達區（Samandag）的情況就是如此，地震發生後，平民於瓦礫中挖掘，試圖救出親友。英國《衛報》（The Guardian）報導，一小群救援人員幾個小時後到達，災民已經筋疲力盡。

藍寧指出，美國聯邦緊急事故管理總署就推出計畫，為50州志工提供基本災難處理技能訓練，內容包括教會民眾在大地震後該怎麼做、緊急情況下去何處取水、如何查看無法移動的鄰居，以及搜索崩塌建物的方式。

傷者傷勢類型及現場有多少搜救隊，也會影響受困者生還的可能性。他說，如果受困民眾沒有受傷或只受輕傷，他們可以在倒塌建物下撐一週。

辛浦森表示，她希望每次災難來襲時都能立即動員救援人員及軍隊，但是，事與願違是常態，這次土耳其及敘利亞的強震也是如此。災難應變最大的敗筆，是沒有意識到災情已經構成緊急情況的事實。

她說，所有緊急情況，包括震後，都不是正常情形。一般人會想：「天哪，此刻最好的作法是什麼？」但當下不應思考「最佳方案」，因任何方式都好，重點是真正著手去做。

她指出，在土耳其等許多地區，軍方最有能力在發生災難的地區展開行動，及開放機場跑道以迅速獲得援助。

但華府智庫中東研究所（Middle East Institute）分析，土耳其政府未立即動員軍隊協助直接救援工作，或建立至關重要的野戰醫院及機場。

辛浦森表示，土耳其是地震頻仍的地區，容易遭受大規模破壞。當未能從一個地區獲得任何訊息時，越早進行大規模應處作為越好，「我認為這會給其他地方的決策者留下深刻的印象，這將在未來真正地幫助民眾」。

美國地質調查所（US Geological Survey）地震災害援助小組組長戴維斯（Lindsay Davis）說，搜索及救援行動至關重要，但在降低災害損失方面，緩解災損及預防最為有效。土耳其震災凸顯若不努力降低地震多發地區民眾所面臨的風險，將造成的損害。

藍寧也表示，這場災難讓外界了解，對地震頻仍地區而言，強化基礎建設以承受如同6日的強震是多麼重要。

過去震撼土耳其的大地震為地方官員提供重要教訓，即土國建築結構需進行改造以因應未來災害。

藍寧指出，土耳其及敘利亞受到的破壞多是因當地建築類型所致。混凝土建築不具最佳承受地震的能力，這是常識，但當地仍以混凝土為主要建材，因混凝土建築非常容易建造，而且能輕易隱藏瑕疵。

藍寧將大量分析這場災難下對及錯的作法，作業時間可能長達幾個月或數年，「但這是非常有價值的工作」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航