CNN：瓦格納集團首腦名氣提升，普亭統治地位出現「模糊裂痕」
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動員後的幾個月，俄軍在烏克蘭東部頓巴斯地區取得若干緩慢且艱辛的進展，而這些戰績多由權貴普里戈任領導的私人傭兵公司「瓦格納集團」帶頭達成。瓦格納集團以高昂代價在戰場成功，已提高普里戈任的名氣。儘管他沒有正式政府職位和行政權力，他有能力取得若干成果，加上他大搖大擺的公關行動，都讓他的地位更接近普亭。
（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭這一年來，俄國倒退至黑暗、殘酷專制的過去。美媒指出，隨著普亭可能再度動員、傭兵頭子普里戈任（Yevgeny Prigozhin）名氣提升、俄國與歐洲漸行漸遠，普亭統治正出現模糊裂痕。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，過去12個月來，普亭的政府鎮壓俄羅斯殘存公民社會，並發動二戰過後俄國首次軍事動員；諸如納瓦尼（Alexey Navalny）等政治異議人士不是入獄就是逃到國外。
對於民眾抗議和國際制裁，普亭不屑一顧。獨立媒體與人權團體則被列為外國代理人，或是徹底關門。
現在俄國正處於不確定的新階段，而且顯然未來不會回頭。對百姓來說，日子已不復返。
那麼，是否沒人挑戰普亭的權力？現在俄國國內關於新一波動員的流言四起，首都莫斯科（Moscow）開始浮現菁英互鬥跡象，同時一些俄羅斯人逐漸看穿國家宣傳構築的厚牆。
普亭2日造訪俄羅斯南部伏爾加格勒市（Volgograd，原名史達林格勒），紀念蘇聯在當地戰勝納粹德國80週年，成為俄羅斯「偉大的衛國戰爭」（Great Patriotic War）的關鍵轉捩點。當天普亭將史達林格勒戰役直接連結到烏克蘭戰事，警告俄羅斯正面臨來自西方集團的類似威脅。
知名俄羅斯政治學家羅戈夫（Kirill Rogov）說，普亭造訪伏爾加格勒市有為他的政策披上英勇歷史外衣的成分。
俄羅斯政治觀察家與評論人鮑諾夫（Alexander Baunov）最近在通訊軟體Telegram貼文，「（2022年開戰之初的）閃電戰失敗後，俄羅斯適應局勢，並押注於長期作戰，仰賴自身更龐大的人口、資源、軍事工業，以及超越敵軍空襲能力的領土面積」，「這種消耗戰不用太多人就能打贏。」
然而德國、美國與其他歐洲盟邦最近決定運送主力戰車給烏克蘭，可能對普亭從長計議構成考驗。鮑諾夫寫道：「回歸運用戰車的迅速作戰，摧毀了俄羅斯剛決定運用的新戰略，也可能需要新人力來守住前線，這有風險。」
第一波動員已讓俄羅斯社會大地震：數十萬俄羅斯人用腳投票離開俄國，達吉斯坦（Dagestan）等少數族裔地區爆發抗議，且眾多城市都出現反動員示威。社群媒體上，被動員者缺乏裝備和處境惡劣的影片與公然抱怨的發文，數量激增。
動員後的幾個月，俄軍在烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）取得若干緩慢且艱辛的進展，而這些戰績多由權貴普里戈任領導的私人傭兵公司「瓦格納集團」（Wagner Group）帶頭達成。
瓦格納集團以高昂代價在戰場成功，已提高普里戈任的名氣。儘管他沒有正式政府職位和行政權力，他有能力取得若干成果，加上他大搖大擺的公關行動，都讓他的地位更接近普亭。
至於這個距離有多近，仍是各界激辯的問題。俄羅斯作家與新聞人濟加爾（Mikhail Zygar）告訴《CNN》，普里戈任的野心「是莫斯科最夯的臆測話題」；他並指出，普里戈任正在累積政治追隨者，使其有可能挑戰普亭。
濟加爾說：「他是多年來第一位民間英雄，是最極端保守派、俄國社會最法西斯派的英雄。由於俄國社會多數自由派領袖都已離開，只要我們俄國社會沒有任何自由派，他就是普亭總統的明顯對手。」
外界對於普里戈任的想像，與普亭直到一年前仍獨攬大權的情況部分相關。俄國當局善於鎮壓街頭抗議，任何有意義的政治反對派實際上都已被消滅。這令人猜測——或期待——普亭主義倒台可能會是由菁英內部裂痕所引發。
普亭小圈子裡的死忠專制派人士表面上仍然忠心，但在烏克蘭遭遇進一步挫折，可能衍生出一場權力爭奪戰。
在這種情況下，一些俄國民眾選擇遁世、對政治漠不關心。《CNN》最近跟一些莫斯科民眾討論去（2022）年以來他們的生活有何改變。
47歲的商業出版人員伊拉（Ira）說：「（俄羅斯）改變了很多，但我真的沒辦法改變情況……現在我們似乎習慣新事實，我開始跟女性朋友聚會和出遊，還有買更多葡萄酒。」
伊拉說，現在餐廳都客滿，但人們的「臉看起來完全不一樣了，你知道什麼是趕時髦嗎？那種人變少了」。
《CNN》指出，去年2月以前，俄羅斯剛萌生的中產階級能從普亭與社會的默契獲益：遠離政治，就能在歐式的莫斯科或聖彼得堡（St. Petersburg）享受生活。
現在這種交易已不復存在，俄國離歐洲更加遙遠。俄國民眾是否可以持續支持無止盡的戰爭，目前仍說不準。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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