俄烏戰爭：烏克蘭美髮師白天剪髮，夜晚化身「無人機獵人」斜槓護國
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沙姆舒爾在屋頂上運用配備測距儀的熱成像攝影機，檢查月光照射下的首都天際線，他表示：「我非常開心，為什麼？因為我在保衛我的國家和烏克蘭人。」白天回到他的美髮沙龍，沙姆舒爾仍舊穿著卡其軍服，一邊幫顧客設計頭髮。他試著不跟顧客談戰爭，說戰爭很「黑暗」，迥異於他生活中和平那部分的「光明」。
（中央社）俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭24日屆滿一週年，41歲的沙姆舒爾（Oleksandr Shamshur）白天以美髮師為業，晚上化身「無人機獵人」，與數以萬計的志願者捍衛烏克蘭的天空，「獵捕」來襲無人機。
《路透社》報導，隨著戰事推進，現在烏克蘭擊落俄國飛彈與無人機的技巧愈來愈熟練。沙姆舒爾對自己的角色很自豪。
他所屬的國土防衛隊單位還有一名律師和一名商人，當首都基輔（Kyiv）響起空襲警報，他們隨即出動，用一把修復過的二戰機槍，試圖擊落俄國發射的伊朗製見證者-136型（Shahed-136）無人機。
沙姆舒爾在屋頂上運用配備測距儀的熱成像攝影機，檢查月光照射下的首都天際線，他表示：「我非常開心，為什麼？因為我在保衛我的國家和烏克蘭人。」
附近一名同袍正在調整蘇聯製馬克沁（Maxim）機槍的綠色槍管。
沙姆舒爾與夥伴們在夜晚偵查空中情況：
沙姆舒爾又說：「但我同時又能來美髮沙龍和人共事，做我熟悉的工作：剪髮、跟顧客聊天。」
去（2022）年冬天，數以萬計的俄羅斯武裝部隊湧入，並開始轟炸基輔和其他城市，烏克蘭震驚不已，但沙姆舒爾說，身為平民的他從沒想過「逃跑和躲在某處」。
他說：「敵人來到門口了，我得做些什麼，必須採取防衛行動。」
沙姆舒爾表示，去年12月29日至30日那晚，他的屋頂小隊擊落基輔空中兩架無人機。他的小隊也把從其他單位學來的技巧傳授他人。
沙姆舒爾的迷彩制服上掛了幾枚徽章，其中一枚用英文寫著「無人機獵人」，另一枚則以烏克蘭文寫著「（日本）浪人（武士）」，也就是他的化名。
沙姆舒爾戰前是陸軍預備役，俄羅斯來犯時，他得知自己的軍事基地已被俄國砲擊摧毀，所以他加入國土防衛隊，一開始負責發放食物給平民和協助疏散民眾。
回到他的美髮沙龍，沙姆舒爾仍舊穿著卡其軍服，一邊幫顧客設計頭髮。他試著不跟顧客談戰爭，說戰爭很「黑暗」，迥異於他生活中和平那部分的「光明」。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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