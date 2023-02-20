俄烏戰爭：烏克蘭美髮師白天剪髮，夜晚化身「無人機獵人」斜槓護國

（中央社）俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭24日屆滿一週年，41歲的沙姆舒爾（Oleksandr Shamshur）白天以美髮師為業，晚上化身「無人機獵人」，與數以萬計的志願者捍衛烏克蘭的天空，「獵捕」來襲無人機。

《路透社》報導，隨著戰事推進，現在烏克蘭擊落俄國飛彈與無人機的技巧愈來愈熟練。沙姆舒爾對自己的角色很自豪。

他所屬的國土防衛隊單位還有一名律師和一名商人，當首都基輔（Kyiv）響起空襲警報，他們隨即出動，用一把修復過的二戰機槍，試圖擊落俄國發射的伊朗製見證者-136型（Shahed-136）無人機。

沙姆舒爾在屋頂上運用配備測距儀的熱成像攝影機，檢查月光照射下的首都天際線，他表示：「我非常開心，為什麼？因為我在保衛我的國家和烏克蘭人。」

附近一名同袍正在調整蘇聯製馬克沁（Maxim）機槍的綠色槍管。

沙姆舒爾與夥伴們在夜晚偵查空中情況：

In his salon, still wearing military khaki as he styled a client's hair, drone hunter and hairdresser Oleksandr Shamshur said he tries not to talk to his clients about the war. He is among thousands of volunteers helping defend the skies over Ukraine https://t.co/DrgNDQ2YUp pic.twitter.com/bpnm41pBER — Reuters (@Reuters) February 19, 2023

沙姆舒爾又說：「但我同時又能來美髮沙龍和人共事，做我熟悉的工作：剪髮、跟顧客聊天。」

去（2022）年冬天，數以萬計的俄羅斯武裝部隊湧入，並開始轟炸基輔和其他城市，烏克蘭震驚不已，但沙姆舒爾說，身為平民的他從沒想過「逃跑和躲在某處」。

他說：「敵人來到門口了，我得做些什麼，必須採取防衛行動。」

沙姆舒爾表示，去年12月29日至30日那晚，他的屋頂小隊擊落基輔空中兩架無人機。他的小隊也把從其他單位學來的技巧傳授他人。

沙姆舒爾的迷彩制服上掛了幾枚徽章，其中一枚用英文寫著「無人機獵人」，另一枚則以烏克蘭文寫著「（日本）浪人（武士）」，也就是他的化名。

沙姆舒爾戰前是陸軍預備役，俄羅斯來犯時，他得知自己的軍事基地已被俄國砲擊摧毀，所以他加入國土防衛隊，一開始負責發放食物給平民和協助疏散民眾。

回到他的美髮沙龍，沙姆舒爾仍舊穿著卡其軍服，一邊幫顧客設計頭髮。他試著不跟顧客談戰爭，說戰爭很「黑暗」，迥異於他生活中和平那部分的「光明」。

"With the enemy at the doorstep, I had to act in defence."



Oleksandr Shamshur, 41, is a hairdresser by day and a “drone hunter” by night — in pictures https://t.co/x2h765owiz pic.twitter.com/oVhxNAOUZz — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 19, 2023

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航