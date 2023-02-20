王毅會烏外長：中國不願看到烏克蘭危機長期化；馬克宏盼俄羅斯被打敗但不是「被摧毀」
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卡斯帕洛夫在慕尼黑安全會議一個討論俄羅斯「民主未來」的小組討論中表示，「自（俄羅斯總統）普亭的法西斯主義中解放出來，烏克蘭遍布著如此想法。」其它知名的俄羅斯異議人士也出席了這場討論會。「俄羅斯人民生活在泡沫中，除非帝國的概念因為俄羅斯在軍事上的失敗而崩潰，不然無法打破這個泡沫。」
王毅會烏外長：中國不願看到烏克蘭危機長期化
（中央社）中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅18日會見烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）時說，中方堅持勸和促談，不願看到烏克蘭危機長期化、擴大化，願和國際社會一道避免形勢進一步惡化，持之以恆爭取和平。
中國外交部官網19日晚公布兩人在慕尼黑安全會議期間會見的對話內容。根據這一內容，庫列巴向王毅表示，烏方重視中方關於政治解決烏克蘭危機的立場，期待中方繼續發揮「建設性作用」。
根據這一內容，王毅說，中國和烏克蘭是「戰略伙伴」，兩國人民有著長久友好交往。中方再次感謝烏方在緊急狀況下協助中方順利開展撤僑行動，讚賞烏方「始終堅持一個中國原則」。希望兩國關係繼續穩定發展。
王毅說，中方在烏克蘭問題上「始終站在和平一邊、站在對話一邊，始終堅持勸和促談」。不願看到烏克蘭危機長期化、擴大化，願與國際社會一道，避免形勢進一步惡化，持之以恆地爭取和平。
根據中方公布內容，庫列巴向王毅表示，一年來烏中「一直保持著溝通」。沒有任何國家比烏克蘭更希望盡快實現和平。烏方「重視中國的國際地位和重要影響，重視中方關於政治解決危機的立場，期待中方繼續發揮建設性作用。」
馬克宏盼俄國在烏克蘭戰爭中被打敗，而非遭摧毀
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在18日播出的媒體訪問中表示，他希望俄羅斯在侵略烏克蘭的戰爭中被打敗，但不是「被摧毀」。
馬克宏是從德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）回來後發表上述談話，他在會議期間敦促盟邦加強支援烏克蘭，還說法國已做好準備因應一場曠日持久的衝突。
馬克宏向《星期日報》（JDD）、《費加洛報》（Le Figaro）等法國媒體說：「我希望俄羅斯在烏克蘭被打敗，我希望烏克蘭能捍衛自己的地位。」
他指出：「我相信，這（俄烏戰爭）最終不會以軍事方式結束。」更預測俄烏兩國都無法在衝突中完全獲勝。
但馬克宏並不像部分人士那樣，希望把戰鬥帶到俄羅斯本土。他說，這些人「首先想要摧毀俄羅斯」。
馬克宏強調：「這從來都不是法國的立場，也永遠不會是。」
歐盟想統一戰線譴責侵烏，匈牙利仍誓與俄保持關係
儘管歐洲聯盟（EU）試圖就俄羅斯入侵烏克蘭一事統一戰線，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）18日矢言與莫斯科維持關係，並敦促其他國家跟進。
《法新社》報導，奧班在年度國情咨文演說中表示：「我們將保持與俄羅斯的經濟關係，這也是我們向盟友提出的建議。」
他說，歐洲「正在陷入戰爭邊緣……事實上，歐洲已經與俄羅斯發生間接戰爭」，「我們只剩下一個選擇：別捲入戰爭。作為北大西洋公約組織（NATO）和歐盟的成員，這並不容易，因為在那裡，其他人都支持戰爭。」
「我們必須誠實面對戰爭將變得更野蠻和殘酷的事實。」
俄羅斯去（2022）年開始入侵鄰國烏克蘭以來，匈牙利態度一直模稜兩可。奧班一方面譴責俄羅斯侵略的同時，卻拒絕點名批評俄國總統普亭（Vladimir Putin）。
戰前與普亭關係密切的奧班也拒絕像其他歐盟成員國那樣向烏克蘭運送武器，而是呼籲立即停火與和平談判。
他指責歐盟對俄羅斯的制裁導致匈牙利通貨膨脹率居高不下，1月份達到近26％的歐盟最高。
俄國棋王：烏克蘭勝利是俄羅斯民主轉型的前提
前世界西洋棋冠軍，同時也是知名的俄羅斯異議人士卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）18日表示，烏克蘭擊敗莫斯科是俄羅斯民主轉型的「先決條件」。
《法新社》報導，卡斯帕洛夫在慕尼黑安全會議一個討論俄羅斯「民主未來」的小組討論中表示，「自（俄羅斯總統）普亭的法西斯主義中解放出來，烏克蘭遍布著如此想法。」其它知名的俄羅斯異議人士也出席了這場討論會。
「俄羅斯人民生活在泡沫中，除非帝國的概念因為俄羅斯在軍事上的失敗而崩潰，不然無法打破這個泡沫。」
約十年前離開俄羅斯的卡斯帕洛夫說，「當他們意識到自己正在輸掉戰爭時，戰爭就會輸掉」——勝負不是以領土得失來判斷。
參與小組討論的人士，還包括俄羅斯前大亨霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky），人權支持者涅姆佐娃（Zhanna Nemtsova），她是遭暗殺身亡的反對人士涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的女兒，另外還有曾獲諾貝爾和平獎的俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）創辦人謝爾巴科瓦（Irina Scherbakova）。
卡斯帕洛夫希望西方繼續支持烏克蘭，他認為對烏克蘭來說，任何支持都不嫌多。
霍多科夫斯基於2003年至2013年間入獄前曾是俄羅斯富豪，他表示當對立情勢減緩，擔心基輔盟友們的努力會鬆懈。
謝爾巴科瓦的非政府組織在2021年底遭俄羅斯政府關閉，她表示，她也同意烏克蘭的勝利不可或缺。
謝爾巴科瓦說，「這是一個悲慘的時刻，聽到烏克蘭人的聲音是痛苦的，因為他們正用鮮血付出代價……但在俄羅斯要走上街頭，必須十分勇敢。」
謝爾巴科瓦表示，俄羅斯正在進行全面操縱，正全面改寫歷史，因為俄羅斯人「覺得沒必要面對過去的罪行」。
涅姆佐娃補充說，「蘇聯解體後的錯誤之一，就是沒有致力向人民解釋何謂民主。」
她同時指出，對於未來可能民主的俄羅斯，我們必須與俄羅斯社會對話—大多數人民並不持任何立場，他們對烏克蘭不感興趣，同時認為他們無法產生任何影響，所以他們放棄了。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。