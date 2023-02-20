王毅會烏外長：中國不願看到烏克蘭危機長期化；馬克宏盼俄羅斯被打敗但不是「被摧毀」

王毅會烏外長：中國不願看到烏克蘭危機長期化

（中央社）中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅18日會見烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）時說，中方堅持勸和促談，不願看到烏克蘭危機長期化、擴大化，願和國際社會一道避免形勢進一步惡化，持之以恆爭取和平。

中國外交部官網19日晚公布兩人在慕尼黑安全會議期間會見的對話內容。根據這一內容，庫列巴向王毅表示，烏方重視中方關於政治解決烏克蘭危機的立場，期待中方繼續發揮「建設性作用」。

根據這一內容，王毅說，中國和烏克蘭是「戰略伙伴」，兩國人民有著長久友好交往。中方再次感謝烏方在緊急狀況下協助中方順利開展撤僑行動，讚賞烏方「始終堅持一個中國原則」。希望兩國關係繼續穩定發展。

王毅說，中方在烏克蘭問題上「始終站在和平一邊、站在對話一邊，始終堅持勸和促談」。不願看到烏克蘭危機長期化、擴大化，願與國際社會一道，避免形勢進一步惡化，持之以恆地爭取和平。

根據中方公布內容，庫列巴向王毅表示，一年來烏中「一直保持著溝通」。沒有任何國家比烏克蘭更希望盡快實現和平。烏方「重視中國的國際地位和重要影響，重視中方關於政治解決危機的立場，期待中方繼續發揮建設性作用。」

馬克宏盼俄國在烏克蘭戰爭中被打敗，而非遭摧毀

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在18日播出的媒體訪問中表示，他希望俄羅斯在侵略烏克蘭的戰爭中被打敗，但不是「被摧毀」。

馬克宏是從德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）回來後發表上述談話，他在會議期間敦促盟邦加強支援烏克蘭，還說法國已做好準備因應一場曠日持久的衝突。

馬克宏向《星期日報》（JDD）、《費加洛報》（Le Figaro）等法國媒體說：「我希望俄羅斯在烏克蘭被打敗，我希望烏克蘭能捍衛自己的地位。」

他指出：「我相信，這（俄烏戰爭）最終不會以軍事方式結束。」更預測俄烏兩國都無法在衝突中完全獲勝。

但馬克宏並不像部分人士那樣，希望把戰鬥帶到俄羅斯本土。他說，這些人「首先想要摧毀俄羅斯」。

馬克宏強調：「這從來都不是法國的立場，也永遠不會是。」

歐盟想統一戰線譴責侵烏，匈牙利仍誓與俄保持關係

儘管歐洲聯盟（EU）試圖就俄羅斯入侵烏克蘭一事統一戰線，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）18日矢言與莫斯科維持關係，並敦促其他國家跟進。

《法新社》報導，奧班在年度國情咨文演說中表示：「我們將保持與俄羅斯的經濟關係，這也是我們向盟友提出的建議。」

他說，歐洲「正在陷入戰爭邊緣……事實上，歐洲已經與俄羅斯發生間接戰爭」，「我們只剩下一個選擇：別捲入戰爭。作為北大西洋公約組織（NATO）和歐盟的成員，這並不容易，因為在那裡，其他人都支持戰爭。」

「我們必須誠實面對戰爭將變得更野蠻和殘酷的事實。」

俄羅斯去（2022）年開始入侵鄰國烏克蘭以來，匈牙利態度一直模稜兩可。奧班一方面譴責俄羅斯侵略的同時，卻拒絕點名批評俄國總統普亭（Vladimir Putin）。

戰前與普亭關係密切的奧班也拒絕像其他歐盟成員國那樣向烏克蘭運送武器，而是呼籲立即停火與和平談判。

他指責歐盟對俄羅斯的制裁導致匈牙利通貨膨脹率居高不下，1月份達到近26％的歐盟最高。

俄國棋王：烏克蘭勝利是俄羅斯民主轉型的前提

前世界西洋棋冠軍，同時也是知名的俄羅斯異議人士卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）18日表示，烏克蘭擊敗莫斯科是俄羅斯民主轉型的「先決條件」。

《法新社》報導，卡斯帕洛夫在慕尼黑安全會議一個討論俄羅斯「民主未來」的小組討論中表示，「自（俄羅斯總統）普亭的法西斯主義中解放出來，烏克蘭遍布著如此想法。」其它知名的俄羅斯異議人士也出席了這場討論會。

「俄羅斯人民生活在泡沫中，除非帝國的概念因為俄羅斯在軍事上的失敗而崩潰，不然無法打破這個泡沫。」

約十年前離開俄羅斯的卡斯帕洛夫說，「當他們意識到自己正在輸掉戰爭時，戰爭就會輸掉」——勝負不是以領土得失來判斷。

參與小組討論的人士，還包括俄羅斯前大亨霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky），人權支持者涅姆佐娃（Zhanna Nemtsova），她是遭暗殺身亡的反對人士涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的女兒，另外還有曾獲諾貝爾和平獎的俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）創辦人謝爾巴科瓦（Irina Scherbakova）。

卡斯帕洛夫希望西方繼續支持烏克蘭，他認為對烏克蘭來說，任何支持都不嫌多。

霍多科夫斯基於2003年至2013年間入獄前曾是俄羅斯富豪，他表示當對立情勢減緩，擔心基輔盟友們的努力會鬆懈。

謝爾巴科瓦的非政府組織在2021年底遭俄羅斯政府關閉，她表示，她也同意烏克蘭的勝利不可或缺。

謝爾巴科瓦說，「這是一個悲慘的時刻，聽到烏克蘭人的聲音是痛苦的，因為他們正用鮮血付出代價……但在俄羅斯要走上街頭，必須十分勇敢。」

謝爾巴科瓦表示，俄羅斯正在進行全面操縱，正全面改寫歷史，因為俄羅斯人「覺得沒必要面對過去的罪行」。

涅姆佐娃補充說，「蘇聯解體後的錯誤之一，就是沒有致力向人民解釋何謂民主。」

她同時指出，對於未來可能民主的俄羅斯，我們必須與俄羅斯社會對話—大多數人民並不持任何立場，他們對烏克蘭不感興趣，同時認為他們無法產生任何影響，所以他們放棄了。