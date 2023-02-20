2023/02/20,
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T1雲豹英熊之戰爆嚴重衝突，霍華德等12人遭驅逐出場，台啤哈孝遠致歉：將嚴懲球員和教練

T1雲豹英熊之戰爆嚴重衝突，霍華德等12人遭驅逐出場，台啤哈孝遠致歉：將嚴懲球員和教練
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終場前50秒，雲豹已經領先台啤18分，陳孝榕卻在進攻時刻意持球揮拐，直接打到蔣淯安臉上，2人爆發推擠，而台啤教練林玠禾甚至衝上場中揮拳要打陳孝榕，雙方球隊的球員才一擁而上爆發全武行，最後總計2隊共2名教練、10名球員被驅逐出場，包括霍華德（Dwight Howard）也首度嚐到被趕出場的滋味。

T1雲豹英熊爆嚴重衝突，霍華德等12人遭驅逐出場

（中央社）T1職籃昨（19）日爆發史上最大衝突。桃園雲豹和台啤英熊之戰，雙方終場前50秒勝負已分時爆發全武行，總計2隊共2名教練、10名球員被驅逐出場，包括霍華德（Dwight Howard）也首度嚐到被趕出場的滋味。

2隊早在今（2023）年1月8日的比賽就結下梁子，當時蔣淯安被雲豹林宜輝手肘打到眉角，當場血流如注緊急送醫縫了21針，這也讓他休息了將近1個月才復出。

昨天雙方再戰，已經有很多身體碰撞、火藥味十足，在爆發衝突前，台啤已經2波進攻都被雲豹球員打到臉，林宜輝甚至還吞下一次違反運動精神犯規。

沒想到終場前50秒，雲豹已經領先台啤18分，陳孝榕卻在進攻時刻意持球揮拐，直接打到蔣淯安臉上，2人爆發推擠，而台啤教練林玠禾甚至衝上場中揮拳要打陳孝榕，雙方球隊的球員才一擁而上。

比賽經過將近25分鐘的暫停，裁判宣布台啤包括教練林玠禾、球員蔣淯安、黃鎮、曹薰襄、梁浩真被奪權驅逐出場；雲豹則是體能教練維達斯，加上球員霍華德、艾夫伯、曾品富、林宜輝、陳孝榕被奪權驅逐出場，至於未登錄的黃奕勝則是被驅逐出場。

農曆年前苦吞10連敗的雲豹，昨天上半場就以62比46遙遙領先，全場幾乎都保持在15分以上的優勢，沒想到居然在比賽尾聲發生這樣的憾事，但還是收下最近的3連勝。

雲豹隊長鄭瑋說：「本土和洋將之間的磨合越來越好，霍華德在10連敗之後把壓力都扛在自己身上，所以他現在打得很有侵略性，也一直鼓勵本土球員跳出來得分，給我們很大的信心。」

T1爆發史上最大衝突（2）
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T1職籃聯盟19日爆發史上最大衝突，桃園永豐雲豹和台灣啤酒英熊之戰，雙方終場前50秒勝負已分時爆發全武行，總計2隊共2名教練、10名球員被驅逐出場， 雲豹球員陳孝榕（左白衣者）衣服都被扯破。
T1爆發衝突　12人被驅逐出場（2）
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衝突後共12人被驅逐出場，連雲豹洋將「魔 獸」霍華德（Dwight Howard）（前左）也在內。

T1爆衝突，台啤哈孝遠致歉：將嚴懲球員和教練

（中央社）T1職籃桃園雲豹和台啤英熊之戰，昨天爆發史上最嚴重衝突，12人被驅逐出場。台啤總經理哈孝遠對球迷、聯盟及雲豹三方致歉，並會對助理教練林玠禾和相關球員嚴厲處分。

哈孝遠說：「球員在場上的衝突是難免的，也是籃球比賽的一部分，但我們的助理教練衝上去要打對方球員，這是絕對不允許也不對的事情。」

哈孝遠並說：「站在球團的立場，這沒什麼好解釋的，就是要跟大家道歉，不論是對雲豹球團、聯盟、球迷來說，都是很不好的示範，等到聯盟公布相關的處分後，台啤球團一定會再追加我們自己的內部懲處。」

這場比賽雙方在勝負已分時，在終場前50秒大打出手。哈孝遠表示：「球員在場上難免會有情緒激昂的時候，但裁判宣布奪權出場的名單，和我們自己看影片判斷的人有些出入，這部分會再跟聯盟討論。」

不過，哈孝遠話鋒一轉說：「各隊都找越來越好的洋將，比賽內容也越打越好看，大家都努力提升比賽的素質，也希望聯盟這邊，不論是裁判、後勤部分，也能跟上球團的腳步。」

T1爆衝突　台啤總經理哈孝遠致歉保證嚴懲
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賽後台啤總經理哈孝遠（左）除致歉外，也表示會對相關人員做嚴厲處分。右為台啤英熊總教練楊志豪。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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